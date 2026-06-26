En encuentro en La Araucanía: Carter discrepa de Kast ante solicitudes de despliegue militar en las calles

La segunda jornada del Presidente José Antonio Kast, en la Región de La Araucanía, se vio marcada por la discusión en torno al despliegue de las Fuerzas Armadas en zonas urbanas. Esto, tras el asesinato de un menor de edad en una encerrona en la comuna de San Bernardo.

Durante la mañana de este jueves, en el marco de una nueva versión del Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), el Mandatario se refirió a las solicitudes de alcaldes y otras autoridades del oficialismo y la oposición para desplegar a efectivos militares.

“En estos días de grandes tragedias y de asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que la Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle, pero las veces que han salido, salieron en el estallido ¿Quién responde por ese joven conscripto que hoy día cumple condena en la Serena? Porque hizo el llamado a la conscripción voluntaria con 17 años, a los 18 años se produce esta crisis social en Chile, es convocado a controlar el orden público, usa el armamento, dispara, y fallece un ciudadano ecuatoriano”, cuestionó.

“¿Quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie, y eso es algo que también tiene que llamar a la reflexión”, agregó. En ese sentido, afirmó que “la solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar”.

Sus dichos no tardaron en levantar cuestionamientos. Algunos de ellos llegaron desde figuras del propio oficialismo.

Uno de los primeros en desmarcarse fue el senador Rodolfo Carter (Ind.-republicano). El parlamentario de la región acompañó al Mandatario durante su discurso en Enela y más tarde también en su visita a la fábrica de Rosen.

Allí, consultado por los dichos de Kast, reconoció que “en esto yo tengo un matiz con el Presidente. Yo no catalogaría de populista la decisión de sacar a las Fuerza Armadas. Si entiendo que el Presidente no lo quiera hacer. Totalmente respetable, él es el jefe del Estado y tiene una gama de atribuciones para poder enfrentar al terrorismo y a la delincuencia”.

Y añadió: “Entiendo que el Presidente considera que es riesgoso tener a las Fuerzas Armadas en contacto con la población, que eso es efectivo, pero ningún presidente, y estoy seguro de que el Presidente Kast no es la excepción, se va a privar de cualquiera de las herramientas constitucionales que le den paz y tranquilidad a los chilenos”.

No es la primera vez que el senador marca distancia del diseño del gobierno en seguridad. Una de sus primeras críticas llegó después de que la entonces ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, no asistiera a una sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, donde se revisaría el proyecto que busca modernizar el sistema de incentivos para ingresar a Carabineros.

12-03-2026 RODOLFO CARTER FOTO; PEDRO RODRIGUEZ PEDRO RODRIGUEZ

“Entiendo que los accidentes ocurren, pero esto no es un accidente, es desprolijidad (...). Lo que más me preocupa es que perdemos credibilidad frente a los hombres y mujeres que ponen el pecho a las balas todos los días en la calle, que son los carabineros”, apuntó en la instancia.

Hace unas semanas, en tanto, cuestionó la decisión del gobierno, a través del Servicio de Impuestos Internos (SII), de habilitar un mecanismo para que plataformas extranjeras de apuestas online puedan inscribirse y pagar IVA en Chile. “No podemos decirle a la sociedad chilena que vamos a perseguir a los vándalos si a la vez estamos legalizando el comercio ilícito a través de los casinos”, recalcó.

Además, advirtió que “no pueden contar conmigo nunca más para aprobar una norma así”.

En el oficialismo, en todo caso, Carter no ha sido el único que ha cuestionado la postura de Kast de no desplegar a las Fuerzas Armadas. Durante esta jornada, por ejemplo, quien también se mostró crítico fue el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Ind.-UDI).

“No es excusa decir que los militares no están preparados. Los municipios tampoco lo estábamos para enfrentar esta crisis y, aun así, hemos tenido que asumir nuevas tareas, contratar guardias, destinar recursos y adaptarnos porque la realidad nos ha sobrepasado. No podemos seguir perdiendo tiempo mientras las familias viven con miedo”, afirmó.

El excandidato presidencial y líder del PDG, Franco Parisi, también criticó al Mandatario y aseguró que “el Presidente Kast no saca a los militares a la calle como lo prometió y cómo se lo han pedido”.

“Prometió seguridad, y no lo está cumpliendo. Eso claramente tiene un costo político que lo debe asumir siempre el Presidente. Para eso, uno tiene que prepararse, para asumir los costos políticos y no solamente los viajes”, agregó.

Gira en La Araucanía

Tras su presentación en Enela, con foco en empleo, el Mandatario también sostuvo una visita a la fábrica de Rosen y más tarde, un almuerzo en la delegación presidencial de La Araucanía, donde encabezó un gabinete regional ampliado en el que participaron algunos seremis y los ministros Louis de Grange (Obras Públicas y Transportes) y Catalina Parot (Bienes Nacionales).

Durante la tarde, en tanto, viajó hasta la comuna de Villarrica para participar en la ceremonia de entrega de 100 títulos de dominio a familias mapuche de Temuco y Padre Las Casas. En esa instancia, el Mandatario también aprovechó de anunciar un proyecto de ley para dar respuesta a las familias que sufren desastres naturales.

Por último, para cerrar la jornada, sostuvo un encuentro con gremios productivos de la región en la Municipalidad de Pucón.

Este viernes, en su último día en La Araucanía, el Mandatario visitará Toltén por las obras de pavimentación de la Ruta S-70 y más tarde sostendrá una reunión con víctimas de la violencia en la región en Collipulli.