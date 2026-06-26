Corte Suprema acoge amparo de Camila Polizzi y ordena revocar acumulación de causas

La Corte Suprema acogió el recurso de amparo interpuesto por Camila Polizzi y ordenó que sea el Juzgado de Garantía de Concepción que, en la audiencia de preparación del juicio oral del 25 de agosto de 2026, discuta la eventual unificación de las acusaciones de la causa principal con la del delito tributario.

La acción fue realizada por la defensa de Polizzi, a cargo del abogado Juan Carlos Manríquez, argumentando que fue porque “las causas se juntaron fuera de plazo”.

Según explicó el abogado defensor, el Ministerio Público unió las investigaciones el 16 de marzo, pero la ley dice que esa decisión solo puede tomarse en la audiencia preparatoria, con el juez de garantía controlando que no se dañe el derecho a defensa. Para Manríquez, juntar ahora una causa tributaria iniciada casi 2 años después de la causa por estafa y lavado le quita tiempo para preparar pruebas y revisar evidencia.

“Es una resolución muy importante, no solo porque se habían agrupado, contra ley vigente, acusaciones que no se refieren a los mismos hechos ni tienen las mismas pruebas, sino que además fuera de la oportunidad procesal que la ley establece”, explicó el abogado.

Añadiendo que “por último, afectando el derecho de defensa, puesto que había una enorme cantidad de elementos probatorios que aún no llegan a manos de la defensa técnica en la lista penal tributaria”.

La decisión revoca el fallo del 26 de mayo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que había rechazado el amparo en la arista “Lencería” del caso Convenios. El fallo se tomó por mayoría, aunque hubo dos votos en contra.