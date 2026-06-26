Uruguay de Marcelo Bielsa va por el batacazo: quién juega este viernes y quiénes transmiten los partidos del Mundial
Continúa la acción en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá.
El Mundial vive la tercera fecha. Se definen los grupos del certamen. Uruguay va por el batacazo ante España, pero antes hay un partidazo entre Francia de Mbappé y Noruega de Haaland.
Noruega vs. Francia - 15 horas
El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en Boston Stadium.
Senegal vs. Irak - 15 horas
El encuentro por el Grupo I se puede ver a través de DAZN, DSports 2 y Paramount+. Se juega en Toronto Stadium.
Cabo Verde vs. Arabia Saudita - 20 horas
El encuentro por el Grupo H se puede ver a través de DAZN, DSports 2 y Paramount+. Se juega en Houston Stadium.
Uruguay vs. España - 20 horas
El encuentro por el Grupo H se puede ver a través de Chilevisión, DAZN, DSports, Disney+ Premium y Paramount+. Se juega en el estadio Gualajara.
Egipto vs. Irán - 23 horas
El encuentro por el Grupo G se puede ver a través de DAZN, DSports+ Plus y Paramount+. Se juega en Seattle Stadium.
Nueva Zelanda vs. Bélgica - 23 horas
El encuentro por el Grupo G se puede ver a través de DAZN, DSports y Paramount+. Se juega en BC Place Vancouver.
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