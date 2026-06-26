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    Meyer explica su salida de Mercado Libre: “No me cambio de camiseta”

    Por medio de su LinkedIn el ejecutivo descartó que su salida sea motivada por una oferta de la competencia. En tanto, la empresa informó este viernes que sus funciones serán asumidas por Matías Spagui y Rafael Lira.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega
    13 Agosto 2024 Evento de Mecado Libre, Mercado Pago, que conto con la participacion de Marcos Galperin CEO y Alan Meyer. Foto: Andres Perez Andres Perez

    Gran sorpresa causó el anuncio de la salida por cuenta propia del vicepresidente de la región andina de Mercado Libre, Alan Meyer.

    El ejecutivo llevaba en la compañía desde 2014, mismo año en que Mercado Libre instaló sus oficinas en Chile. Ingresó como marketplace manager, pero desde enero de 2024 se desempeña como vicepresidente de países andinos y Chile.

    Ante especulaciones sobre su futuro, Meyer aclaró a través de su LinkedIn las razones detrás de su renuncia, que será efectiva desde el 30 de junio de este año.

    En la publicación alude a una motivación personales y el deseo de hacer una pausa, descartando que su salida sea por una oferta laboral en la competencia.

    “No me cambio de camiseta. No hay otro destino profesional esperándome mañana. Estoy parando para respirar y mirar desde afuera al menos un buen rato, nada más”, dijo.

    En cambio, adelantó que sus planes para el corto plazo incluyen “tomar un respiro, junto a mi familia, para escribir un libro que espero pronto vea la luz, volver a leer vorazmente y pensar mis próximos 5-10 años en un mundo que está cambiando para siempre en la revolución tecnológica más grande de la historia”.

    “La vida es corta y el tiempo limitado. Soy afortunado de poder elegir cómo quiero escribir mi próximo capítulo. Gracias a cada persona que caminó estos doce años conmigo. Saben quiénes son”, concluyó.

    La reestructuración

    Este viernes la compañía de e-commerce informó mediante un comunicado de prensa las modificaciones a su estructura interna tras la salida de Meyer.

    Matías Spagui será el nuevo encargado de asumirá como Country Lead de Chile, manteniendo su cargo de country head de Mercado Pago Chile.

    “Con más de nueve años en la compañía, Matías ha liderado el crecimiento y la consolidación de Mercado Pago en Chile, posicionándolo como la principal cuenta digital del mercado y logrando un crecimiento sostenido en sus soluciones de cobro”, explica el comunicado.

    Por su parte, será Rafael Lira quien asumirá interinamente como Head de Marketplace en Chile, Perú y Ecuador, “con el compromiso de continuar fortaleciendo y haciendo crecer el negocio de comercio electrónico en la región”.

    Más sobre:negociosEjecutivosAlan MeyerMercado Libre

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