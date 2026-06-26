El castigo a Javier Correa sigue doliendo en el estadio Monumental. Las cuatro fechas que le aplicó el Tribunal de Disciplina por sus declaraciones posteriores a la caída frente a Huachipato, por la Copa de la Liga, molestan profundamente en Macul. Sin ir más lejos, el delantero no pronunció palabras en su paso por el recinto, con motivo del duelo ante O’Higgins, por la Copa Chile.

Aníbal Mosa, quien había calificado la sanción como “desproporcionada y hasta clasista”, volvió a criticar a la corte deportiva y también las emprendió contra el Sindicato de Árbitros, que intentó hacerse parte de la ofensiva contra el jugador, una acción que fue desestimada por improcedente.

El tirón de orejas de Fernando Ortiz a Javier Correa: “Se los habíamos dicho en reiteradas ocasiones a los jugadores”

Fernando Ortiz, evitó, inicialmente, referirse al dictamen. “No soy de la idea de opinar sobre el tema. No soy quien para juzgar a los que juzgan en ese sentido. El club tendrá que apelar, como dijo nuestro presidente y de ahí podrás tratar de sacar más fechas, pero obviamente que Javi, como los demás, es un jugador importante dentro de la plantilla”, expresó, en primera instancia, en un tono genérico.

Sin embargo, consultado por El Deportivo respecto de las aseveraciones de Mosa y de si habrá alguna recomendación a los jugadores para evitar este tipo de comentarios, que derivan en sanciones, amplió su punto de vista. “No tengo nada que opinar respecto de lo que dijo nuestro presidente. Al contrario, apoyo sus palabras”, puntualizó.

Ortiz dirigiendo a Colo Colo frente a Coquimbo. Foto: Felipe Zanca/Photosport. FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

En ese momento, el estratega realiza un tirón de orejas al delantero, en el sentido de una recomendación no atendida. “Se los habíamos dicho en reiteradas ocasiones a los jugadores. Habrá que decírselos de nuevo. Hay momentos en que, a veces, es incontrolable, pero tienen que saber que esto continúa y que queda un largo camino por recorrer”, enfatizó.

El dardo de Mosa

Mosa había vuelto a la ofensiva. “Es que es desproporcionado, como lo dije ayer, muchachos. Creemos que de cierta manera no guarda relación, porque si se quiere implantar justicia, creo que se está obteniendo el efecto contrario. No se consigue justicia con injusticia”, indicó.

El presidente de Blanco y Negro se lanzó con todo en contra del Sindicato de Árbitros, quienes acusaron a Correa. “Me llama la atención, porque de cierta manera creo que ellos son parte de este problema, entonces que ellos vengan también a pedir 10 fechas y a apagar el incendio con bencina, creo que lo único que hacen es echar a perder el espectáculo”, sostuvo.

“Hay que bajar las revoluciones, hay que tomar tranquilidad,hay que dejar que las cosas sucedan adentro de la cancha y esperar de que las cosas no se den de esta manera.No le hace bien al fútbol chileno que tengamos este tipo de cosas”, añadió.