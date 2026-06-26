De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

Tras un operativo conjunto entre Carabineros y la Armada, se incautó desde un predio de Cañete una maquinaria que fue retirada del lugar y trasladada a Los Álamos en custodia. Foto: Twitter @jedenabiobio.

El Presidente José Antonio Kast bajó la línea: el gobierno no dispondrá de las Fuerzas Armadas para el control del orden público.

El debate, que se volvió a instalar luego del asesinato de un menor de 12 años en la comuna de San Bernardo, ha tenido sorpresivos giros en los sectores políticos respecto del uso de los militares para colaborar con Carabineros de Chile.

Hace algunos años, principalmente en el contexto del estallido social de 2019, la derecha abogaba para que las FF.AA. fueran desplegadas en las calles. Uno de los que más alzaba la voz en esa línea era el propio Kast.

Por contrapartida, en la izquierda solicitaban imperiosamente que los militares abandonaran esa función.

A casi siete años de esa coyuntura, sorpresivamente los papeles se invirtieron. Ahora es la derecha la que le ha bajado el pulgar a la idea de disponer de tropas para esta función, mientras que la izquierda -principalmente en la voz de algunos de sus alcaldes- quienes solicitan la ayuda militar.

El hecho de que la seguridad pública se haya vuelto la principal preocupación ciudadana, ha motivado a varios jefes comunales pidan que las FF.AA. puedan estar en tareas de orden público y seguridad ciudadana (faenas inusuales del punto de vista constitucional para el Ejército, la Armada y la Fach).

El último caso fue, precisamente, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), quien ha pedido -incluso con emplazamientos al Presidente Kast- la colaboración de los militares.

El apoyo en la derecha

Por varios años, la derecha solicitó encarecidamente la colaboración de las Fuerzas Armadas para el control del orden público.

Primero fue en el estallido social y luego en el gobierno de Gabriel Boric.

Kas t , por ejemplo, solía ocupar la red social X para emplazar a las au t oridades a ac t ivar es t a facul t ad co ns t i t ucional.

“Por fin una señal positiva en la Araucanía: envío de militares permitirá colaborar en el control del terrorismo y reforzar trabajo de Carabineros. Pero necesitamos muchos más. Hay que sacar al terrorismo de Chile, con todas las fuerzas disponibles”, posteó el actual Mandatario el 26 de junio de 2020.

Durante la administración de Boric, el actual senador -por entonces diputado- Miguel Ángel Becker (RN), afirmó que “el gobierno se dio cuenta que nuestros militares nos permiten resguardar y mantener seguros a nuestros compatriotas en momentos de dificultad. Qué bueno que el Presidente comprendió la importancia de nuestras Fuerzas Armadas y ya no los denosta como en el pasado".

Las peticiones por el uso de FF.AA. vienen de años previos.

El actual diputado Eduardo Cretton (UDI), el 15 de enero de 2017, pidió “que se decrete estado de emergencia y militares sean puntos fijos".

La resistencia de la izquierda

En el mismo estallido social, fueron varias las figuras de la izquierda que reprochaban el uso de las Fuerzas Armadas.

La imagen más elocuente fue la del expresidente Boric -en ese entonces diputado- quien encaró a un militar en la Plaza Baquedano.

Gabriel Boric encara a militares desplegados en Plaza Italia

En paralelo, otras figuras del FA también criticaban el despliegue, instruido por el Ejecutivo especialmente para el Ejército y la Armada.

El senador Diego Ibáñez -en se minuto diputado- aseguró que “mientras la ciudad esté a cargo de los militares, no hay ninguna posibilidad de mesas nacionales que son más de lo mismo.

Su correligionaria, la actual diputada Constanza Schönhaut, posteó: “Que gran retroceso para la democracia la decisión de Sebastián Piñera de declarar Estado de excepción en RM. Vergüenza mundial en pleno siglo XXI tener a la mitad de la población bajo orden de militares“.

La entonces concejala -y hoy diputada- Irací Hassler (PC), pidió a “los militares a sus cuarteles y libertad de tránsito a la población”.

El giro

Entre las fuerzas políticas, sin embargo, los papeles se invirtieron.

Uno de los primeros fue el alcalde de Tomás Vodanovic FA), quien, en el gobierno de Boric, llegó hasta La Moneda para solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad interna.

16/01/2024 TOMAS VODANOVIC, ALCALDE DE MAIPU FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

Ahora, es el alcalde White quien se sumó a esa cruzada.

“Necesitamos la utilización de las Fuerzas Armadas como coadyuvantes de las instalaciones críticas. Ellos tienen los recursos, una carrera, por qué no nos pueden ayudar”, aseguró a Chilevisión esta semana.

Su insistencia, lo ha llevado a emplazar a Kast.

“Usted incluyó militares en su programa llamado ‘Implacable’. Le adjunto pantallazos por si se olvidó“, le recriminó mediante X.

Populismo es mentirle a la gente para ganar votos. Usted incluyó militares en su programa llamado “Implacable”. Le adjunto pantallazos por si se olvidó. La seguridad es tarea de todos y no da para pararse en las trincheras. Ahí sólo gana el crimen organizado @joseantoniokast… — Christopher White (@AlcaldeWhite) June 25, 2026

El Presidente, sin embargo, fue claro en reafirmar la postura del Ejecutivo en no disponer de las FF.AA.

En el Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), Kast aseguró que “en estos días de grandes tragedias y de asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que la Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle, pero las veces que han salido, salieron en el estallido”.

“¿Quién responde por ese joven conscripto que hoy día cumple condena en La Serena? Porque hizo el llamado a la conscripción voluntaria con 17 años, a los 18 años se produce esta crisis social en Chile, es convocado a controlar el orden público, usa el armamento, dispara, y fallece un ciudadano ecuatoriano”, continuó el Mandatario.

Y añadió: “¿Quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie, y eso es algo que también tiene que llamar a la reflexión”, agregó. En ese sentido, afirmó que “la solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar”.

Esta semana, el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob), había asegurado que la postura de La Moneda era fortalecer a Carabineros, más que llamar a los militares para el control de orden público.

“Hoy día, la situación de los militares está concentrada en el apoyo que nos dan en la Macrozona norte en el control de las fronteras y en la macrozona sur en el control de la violencia. Por lo tanto, son situaciones excepcionales y el control del orden público está radicado en las fuerzas policiales y eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando”, explicó Alvarado.