SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Política

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    Hace algunos años, principalmente en el contexto del estallido social, la derecha abogaba para que las FF.AA . fueran desplegadas. Uno de los que más alzaba la voz en esa línea era el ahora Presidente Kast. Por contrapartida, en la actual oposición solicitaban imperiosamente que los militares abandonaran esa función.

    Nicolás QuiñonesPor 
    Nicolás Quiñones
    Tras un operativo conjunto entre Carabineros y la Armada, se incautó desde un predio de Cañete una maquinaria que fue retirada del lugar y trasladada a Los Álamos en custodia. Foto: Twitter @jedenabiobio.

    El Presidente José Antonio Kast bajó la línea: el gobierno no dispondrá de las Fuerzas Armadas para el control del orden público.

    El debate, que se volvió a instalar luego del asesinato de un menor de 12 años en la comuna de San Bernardo, ha tenido sorpresivos giros en los sectores políticos respecto del uso de los militares para colaborar con Carabineros de Chile.

    Hace algunos años, principalmente en el contexto del estallido social de 2019, la derecha abogaba para que las FF.AA. fueran desplegadas en las calles. Uno de los que más alzaba la voz en esa línea era el propio Kast.

    Por contrapartida, en la izquierda solicitaban imperiosamente que los militares abandonaran esa función.

    A casi siete años de esa coyuntura, sorpresivamente los papeles se invirtieron. Ahora es la derecha la que le ha bajado el pulgar a la idea de disponer de tropas para esta función, mientras que la izquierda -principalmente en la voz de algunos de sus alcaldes- quienes solicitan la ayuda militar.

    El hecho de que la seguridad pública se haya vuelto la principal preocupación ciudadana, ha motivado a varios jefes comunales pidan que las FF.AA. puedan estar en tareas de orden público y seguridad ciudadana (faenas inusuales del punto de vista constitucional para el Ejército, la Armada y la Fach).

    El último caso fue, precisamente, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), quien ha pedido -incluso con emplazamientos al Presidente Kast- la colaboración de los militares.

    El apoyo en la derecha

    Por varios años, la derecha solicitó encarecidamente la colaboración de las Fuerzas Armadas para el control del orden público.

    Primero fue en el estallido social y luego en el gobierno de Gabriel Boric.

    Kast, por ejemplo, solía ocupar la red social X para emplazar a las autoridades a activar esta facultad constitucional.

    “Por fin una señal positiva en la Araucanía: envío de militares permitirá colaborar en el control del terrorismo y reforzar trabajo de Carabineros. Pero necesitamos muchos más. Hay que sacar al terrorismo de Chile, con todas las fuerzas disponibles”, posteó el actual Mandatario el 26 de junio de 2020.

    Durante la administración de Boric, el actual senador -por entonces diputado- Miguel Ángel Becker (RN), afirmó que “el gobierno se dio cuenta que nuestros militares nos permiten resguardar y mantener seguros a nuestros compatriotas en momentos de dificultad. Qué bueno que el Presidente comprendió la importancia de nuestras Fuerzas Armadas y ya no los denosta como en el pasado".

    Las peticiones por el uso de FF.AA. vienen de años previos.

    El actual diputado Eduardo Cretton (UDI), el 15 de enero de 2017, pidió “que se decrete estado de emergencia y militares sean puntos fijos".

    La resistencia de la izquierda

    En el mismo estallido social, fueron varias las figuras de la izquierda que reprochaban el uso de las Fuerzas Armadas.

    La imagen más elocuente fue la del expresidente Boric -en ese entonces diputado- quien encaró a un militar en la Plaza Baquedano.

    Gabriel Boric encara a militares desplegados en Plaza Italia

    En paralelo, otras figuras del FA también criticaban el despliegue, instruido por el Ejecutivo especialmente para el Ejército y la Armada.

    El senador Diego Ibáñez -en se minuto diputado- aseguró que “mientras la ciudad esté a cargo de los militares, no hay ninguna posibilidad de mesas nacionales que son más de lo mismo.

    Su correligionaria, la actual diputada Constanza Schönhaut, posteó: “Que gran retroceso para la democracia la decisión de Sebastián Piñera de declarar Estado de excepción en RM. Vergüenza mundial en pleno siglo XXI tener a la mitad de la población bajo orden de militares“.

    La entonces concejala -y hoy diputada- Irací Hassler (PC), pidió a “los militares a sus cuarteles y libertad de tránsito a la población”.

    El giro

    Entre las fuerzas políticas, sin embargo, los papeles se invirtieron.

    Uno de los primeros fue el alcalde de Tomás Vodanovic FA), quien, en el gobierno de Boric, llegó hasta La Moneda para solicitar el apoyo de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad interna.

    16/01/2024 TOMAS VODANOVIC, ALCALDE DE MAIPU FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA MARIO TELLEZ

    Ahora, es el alcalde White quien se sumó a esa cruzada.

    “Necesitamos la utilización de las Fuerzas Armadas como coadyuvantes de las instalaciones críticas. Ellos tienen los recursos, una carrera, por qué no nos pueden ayudar”, aseguró a Chilevisión esta semana.

    Su insistencia, lo ha llevado a emplazar a Kast.

    “Usted incluyó militares en su programa llamado ‘Implacable’. Le adjunto pantallazos por si se olvidó“, le recriminó mediante X.

    El Presidente, sin embargo, fue claro en reafirmar la postura del Ejecutivo en no disponer de las FF.AA.

    En el Encuentro Empresarial de La Araucanía (Enela), Kast aseguró que “en estos días de grandes tragedias y de asesinatos horribles de niños, se levanta la voz para decir que la Fuerzas Armadas tienen que salir a la calle, pero las veces que han salido, salieron en el estallido”.

    “¿Quién responde por ese joven conscripto que hoy día cumple condena en La Serena? Porque hizo el llamado a la conscripción voluntaria con 17 años, a los 18 años se produce esta crisis social en Chile, es convocado a controlar el orden público, usa el armamento, dispara, y fallece un ciudadano ecuatoriano”, continuó el Mandatario.

    Y añadió: “¿Quién se hace responsable después? ¿Quién le responde a la madre de Carlos Robledo? Nadie, y eso es algo que también tiene que llamar a la reflexión”, agregó. En ese sentido, afirmó que “la solución fácil, la solución populista es pedir hoy día Fuerzas Armadas en la calle, en cualquier lugar”.

    Esta semana, el biministro Claudio Alvarado (Interior y Segegob), había asegurado que la postura de La Moneda era fortalecer a Carabineros, más que llamar a los militares para el control de orden público.

    “Hoy día, la situación de los militares está concentrada en el apoyo que nos dan en la Macrozona norte en el control de las fronteras y en la macrozona sur en el control de la violencia. Por lo tanto, son situaciones excepcionales y el control del orden público está radicado en las fuerzas policiales y eso es lo que estamos fortaleciendo y trabajando”, explicó Alvarado.

    Más sobre:PolíticaFuerzas ArmadasJosé Antonio KastLa Tercera PMGobierno

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Adultos mayores LGBTQ+: “pioneros” del movimiento encabezarán la marcha del orgullo

    Acusación contra Grau: “ocurrencia” de la Cámara provoca fastidio entre senadores

    Las recriminaciones de los liberales al FA, la fallida ofensiva contra Quiroz y otros episodios no contados de la acusación contra Grau

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Lo más leído

    1.
    El nuevo reproche de Poduje a Quiroz por recortes: “Tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso”

    El nuevo reproche de Poduje a Quiroz por recortes: “Tengo un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso”

    2.
    Patricio Zapata plantea que si AC contra Nicolás Grau prospera podría reiniciar “el ciclo bastante vicioso de acusaciones”

    Patricio Zapata plantea que si AC contra Nicolás Grau prospera podría reiniciar “el ciclo bastante vicioso de acusaciones”

    3.
    PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O

    PNL impulsa proyecto de indulto general para liberar a todos los uniformados condenados en el contexto del 18-O

    4.
    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    Exjefe de prensa de Sedini y el hijo de Marcela Cubillos se integran a la dirección de prensa de la Presidencia

    5.
    Senador Araya tras aprobación de la idea de legislar de la megarreforma: “La oposición no tuvo la capacidad de poder actuar en conjunto”

    Senador Araya tras aprobación de la idea de legislar de la megarreforma: “La oposición no tuvo la capacidad de poder actuar en conjunto”

    6.
    Frente Amplio incluye duras críticas a gobierno de Kast en medio de cierre de encuentros para fijar su hoja de ruta

    Frente Amplio incluye duras críticas a gobierno de Kast en medio de cierre de encuentros para fijar su hoja de ruta

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional
    Chile

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia
    Negocios

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia

    Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamos por proyecto Las Salinas y ordena a la SMA tramitar denuncias archivadas

    Meyer explica su salida de Mercado Libre: “No me cambio de camiseta”

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década
    El Deportivo

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Joaquín Niemann corona otra jornada brillante en Turín y llega a la cima del Abierto de Italia

    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973
    Cultura y entretención

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump
    Mundo

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche