Patricio Zapata plantea que si AC contra Nicolás Grau prospera podría reiniciar “el ciclo bastante vicioso de acusaciones”

A menos de una semana que la Cámara Alta revise el líbelo en contra del exministro de Hacienda Nicolás Grau, su abogado defensor Patricio Zapata espera revertir su suerte en el Senado al considerar que “el principal argumento es débil”. Además advirtió que el proceso podría “reiniciar el ciclo bastante vicioso de acusaciones van, acusaciones vienen”.

Este martes la Cámara de Diputados aprobó la acusación en contra del otrora jefe de las finanzas públicas durante la administración de Gabriel Boric. La acción impulsada primeramente por el Partido Nacional Libertario fue aceptada por 77 votos a favor, 68 en contra y 1 abstención.

Por ello, el próximo martes 30 de junio la Cámara Alta deberá definir si finalmente Grau es responsable de infringir la Constitución y las leyes, lo que lo llevará a quedar inhabilitado cinco años para acceder a cargos públicos.

En ese contexto, Zapata abordó el proceso en una entrevista con radio ADN este viernes.

“El corazón de nuestro argumento ha sido que esta acusación concreta contra el exministro Grau tiene escaso o muy poco fundamento jurídico. A mayor abundamiento hemos planteado el riesgo o el peligro que una acusación como esta, digámoslo así, reinicie el ciclo bastante vicioso de acusaciones van, acusaciones vienen , en la medida que se van configurando distintas mayorías en la Cámara, y eso puede afectar a cualquier ministro de cualquier gobierno”, señaló al respecto.

“A mí me sorprende que personas que hace unos meses atrás, unos años atrás, estaban exigiendo un nivel de evidencia, un nivel de convicción contra un ministro del presidente A o B, después digan, no, no, si no es necesario, no es suficiente, basta con...”, criticó el abogado constitucionalista.

Consultado sobre las expectativas que tienen como defensa en el Senado, primeramente señaló que no quedó frustrado con el revés que tuvieron en la Cámara de Diputados.

“Yo no quedé frustrado, porque en la Cámara, primero, tuvimos la oportunidad de acopiar, de recoger un montón de evidencia, y se dio el espacio para recogerla, las ex autoridades concurrieron, y tenemos ese dossier muy contundente, así que yo agradezco que en la Cámara hayamos tenido ese espacio”, comenzó señalando.

A lo que añadió: “Yo creo, me atrevo a pensar, y aquí voy a hacer una reflexión más politológica, que en la Cámara de Diputados deben haber muchos diputados y muchas diputadas que tienen reparos, que tienen objeciones a la política fiscal del gobierno anterior, mucho más que 77. Y fueron 77, es harto, pero fueron 77 los diputados que votaron por aprobar la acusación, entonces yo creo que es por lo menos 10, 15 o 20 que hicieron esta distinción”.

“ Yo creo que en el Senado se va a volver a producir, espero que con mayor fuerza, en mayor número, y tengamos a más y más senadores que actúen, como lo pide la Constitución , como jurados, que actúen como jurados, que escuchen los testimonios y lo que ha venido diciendo el director del Presupuesto”, concluyó sobre este asunto.

Por otro lado, tampoco considera que finalmente otras discusiones que han ido en paralelo, como la megarreforma, sean influyentes en el resultado.

“Bienvenida a la conversación de la reforma. Yo podría opinar o no, pero en este instante, en este momento, con las actuales reglas, que eran conocidas por todos, que están ahí, que tienen cien años, tenemos que ver la manera de hacer la mejor práctica posible de las reglas que existen. Las malas prácticas a veces son malas prácticas con reglas que no son malas en sí, pero se usan malas reglas. Entonces hagamos una buena práctica”, cerró sobre el tema.