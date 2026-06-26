SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    CMF cancela la inscripción de fintech ligada al Tren de Aragua y no podrá seguir prestando servicios financieros

    La empresa que ofrecía transacciones en criptomonedas que ha sido ligada a la Operación Tokio junto a su dueño, estaba inscrita desde 2024 en el registro que creó la CMF tras la ley fintech, pero no había sido autorizada.

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    CMF cancela la inscripción de fintech ligada al Tren de Aragua y no podrá seguir prestando servicios financieros MARIO TELLEZ

    Una plataforma que ofrece transacciones en criptomonedas, llamada Plusspay, estaría vinculada al Tren de Aragua, según reveló hace poco más de una semana El Mostrador.

    Es más, el dueño de la empresa, el venezolano José Manuel Ríos Guaidó, habría estado ligado a los sujetos detenidos de la Operación Tokio, a quienes se imputa un pozo cercano a los $75 mil millones de dinero que se lavó entre 2022 y 2025, proveniente de mercados ilícitos.

    La compañía se encontraba inscrita en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros de la Ley Fintech, pero no contaba aún con la autorización definitiva.

    Y este viernes la CMF comunicó que canceló la inscripción de Inversiones Plusservice Spa dado que la compañía no presentó oportunamente la información actualizada exigida por la NCG N°502 para efectuar una actividad dentro del plazo previsto en el artículo 13 de la ley fintech.

    Así, dicha empresa dejará “de estar amparadas en la habilitación transitoria que la ley fintech concedió para operar mientras se procesaba su inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y se otorgaba la correspondiente autorización prevista en el artículo 7° de la Ley. Por tanto, no podrán continuar prestando los servicios financieros comprendidos en el artículo 2° de la Ley N° 21.521″, detalló el regulador mediante un comunicado.

    La resolución exenta que ejecuta el acuerdo del consejo de la CMF para cancelar la referida inscripción, explica que Inversiones Plusservice Spa se inscribió en el referido registro el 2 de enero de 2024 y, posteriormente, solicitó la autorización de prestación de servicios el 22 de enero de 2025.

    “Que, habiéndose constatado que a la fecha la entidad no ha acompañado los antecedentes, que den cuenta que se ajustó, dentro de los plazos establecidos, a las exigencias de adecuación al nuevo régimen regulatorio aplicable a las sociedades inscritas en el Registro Prestadores de Servicios Financieros, previstas en la Ley N°21.521 y en la Norma de Carácter General N°502, y habiéndose excedido el plazo de doce meses previsto en el inciso primero del artículo 13 de la Ley N°21.521 para cumplir lo ordenado en dicha disposición, se han configurado los presupuestos que habilitan la cancelación de la inscripción", afirma la resolución.

    La CMF también reportó la cancelación de inscripción de otras entidades registradas para prestar servicios fintech distintos a la asesoría de inversión, y que no proporcionaron la información actualizada exigida por la NCG N°502; o no solicitaron autorización para efectuar una actividad dentro del plazo previsto en el artículo 13 de la ley fintech. Estas son luinvest SpA y Pixeltec SpA. Ellas tampoco podrán seguir prestando servicios financieros.

    ¿Cuál es la diferencia entre estar inscrito o autorizado? En 2023 se publicó la Ley Fintech que busca regular a esta industria, y que afirma que solo podrían realizar esta actividad quienes cuenten con el visto bueno de la CMF. Este visto bueno se compone de dos partes. Primero, una inscripción genérica en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros administrado por la CMF, que es principalmente un análisis desde el punto de vista jurídico y legal. El segundo trámite es una autorización para poder prestar uno o más servicios, que corresponde a un análisis más profundo y operativo.

    La Ley Fintech se preocupó de resguardar a aquellas empresas que estaban desarrollando esta actividad con anterioridad a la publicación de la ley, y permitió que siguieran operando y prestando servicios hasta que la CMF les diera la autorización definitiva, siempre y cuando se inscribieran previamente en el referido Registro. Por eso, se dio plazo hasta el febrero de 2025 para hacer la solicitud de inscripción, y luego podían seguir tramitando en paralelo la autorización definitiva.

    Entre 2024 y 2025 la CMF recibió 445 solicitudes de inscripción en el marco de la Ley Fintech. Al acierre del año pasado se registraban 67 entidades inscritas, 129 solicitudes no lograron la inscripción, mientras que 249 continuaban en proceso, según informó la CMF en su última cuenta pública.

    En tanto, al cierre del año pasado la CMF había recibido 282 solicitudes de autorización para prestar los servicios que establece la Ley Fintech. Las entidades autorizadas al cierre del año pasado eran 58, nueve estuvieron eximidos de autorización, hubo 39 solicitudes que no lograron la autorización, y 176 continuaban en proceso.

    Más sobre:CMFFintechTren de Aragua

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cruce de Kast con mujer en Villarrica deriva en embestida del PC, FA, PS y hasta Petro

    Alvarado sale en defensa de Kast y dice que no se excedió en cruce con mujer de Villarrica: “Él es una persona cercana”

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Registran pulso de cenizas en el complejo volcánico Nevados de Chillán

    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará

    Alucinógeno variante del LSD: incautan por primera vez la “droga del terror” en Antofagasta

    Lo más leído

    1.
    Otro cambio de Millicom: beneficios y descuentos del Club Movistar ya no están disponibles

    Otro cambio de Millicom: beneficios y descuentos del Club Movistar ya no están disponibles

    2.
    Precio del petróleo vuelve a situarse en los niveles previos a la guerra y el barril rompe los US$ 70

    Precio del petróleo vuelve a situarse en los niveles previos a la guerra y el barril rompe los US$ 70

    3.
    Caso Sartor: isapre Nueva Masvida presenta querella y acusa perjuicio por $8.400 millones

    Caso Sartor: isapre Nueva Masvida presenta querella y acusa perjuicio por $8.400 millones

    4.
    Grupo Angelini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen

    Grupo Angelini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen

    5.
    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    6.
    Gobierno proyecta bajas de “más de $100″ en el precio de las bencinas de mantenerse el valor actual del petróleo

    Gobierno proyecta bajas de “más de $100″ en el precio de las bencinas de mantenerse el valor actual del petróleo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Cruce de Kast con mujer en Villarrica deriva en embestida del PC, FA, PS y hasta Petro
    Chile

    Cruce de Kast con mujer en Villarrica deriva en embestida del PC, FA, PS y hasta Petro

    Alvarado sale en defensa de Kast y dice que no se excedió en cruce con mujer de Villarrica: “Él es una persona cercana”

    Registran pulso de cenizas en el complejo volcánico Nevados de Chillán

    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará
    Negocios

    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará

    CMF cancela la inscripción de fintech ligada al Tren de Aragua y no podrá seguir prestando servicios financieros

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década
    El Deportivo

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Joaquín Niemann corona otra jornada brillante en Turín y llega a la cima del Abierto de Italia

    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973
    Cultura y entretención

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump
    Mundo

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas