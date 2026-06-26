SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

    Los individuos habrían cometido una serie de delitos entre enero y abril de este año. Uno de los integrantes fue detenido en Argentina y tendría 15 años.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    PDI

    La Fiscalía de Análisis Criminal Occidente, en conjunto con la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI logró la desarticulación de una banda delictual que se dedicaba a los turbazos en diferentes comunas de la Región Metropolitana.

    A raíz del hecho se logró la detención de 12 sujetos, entre los cuales se encuentra un menor de 15 años.

    De acuerdo a la información policial, la banda realizó cuatro turbazos además de robos con intimidación y disparos injustificados entre enero y abril de este año en las comunas de Buin, Paine, Lo Prado, Recoleta y Curacaví.

    Según fue dado a conocer, tras cometer los ilícitos, los sujetos se reunían en la casa de uno de los imputados en la comuna de Cerro Navia para repartirse lo sustraído.

    "Ellos además utilizaban posteriormente esos vehículos que robaban para al día siguiente cometer otro tipo de delitos y posteriormente los vehículos eran encontrados, abandonados, inclusive un vehículo fue encontrado volcado en la comuna de Cerro Navia", señaló el fiscal de Análisis Criminal Occidente, Eduardo Pontigo.

    Además según agregó, uno de los delitos más violentos ocurrió el pasado 6 de abril en la comuna de Curacaví, donde maniataron a una persona de tercera edad, subiendo fotografías con la víctima amarrada a redes sociales.

    El prefecto inspector Marco Ramírez, jefe de la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales de la PDI, destacó que “todos tienen antecedentes policiales y particularmente hay un integrante que es un menor de 15 años que se encuentra hoy día retenido en Buenos Aires por su implicancia en un robo con violencia también y se coordinó para que sea puesto a disposición de juzgados chilenos”.

    Más sobre:PolicialPDIDetenidosTurbazosRegión Metropolitana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Adultos mayores LGBTQ+: “pioneros” del movimiento encabezarán la marcha del orgullo

    Las recriminaciones de los liberales al FA, la fallida ofensiva contra Quiroz y otros episodios no contados de la acusación contra Grau

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Lo más leído

    1.
    Minuto a minuto: doble terremoto sacude a Venezuela

    Minuto a minuto: doble terremoto sacude a Venezuela

    2.
    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional
    Chile

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia
    Negocios

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia

    Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamos por proyecto Las Salinas y ordena a la SMA tramitar denuncias archivadas

    Meyer explica su salida de Mercado Libre: “No me cambio de camiseta”

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década
    El Deportivo

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Joaquín Niemann corona otra jornada brillante en Turín y llega a la cima del Abierto de Italia

    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973
    Cultura y entretención

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump
    Mundo

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche