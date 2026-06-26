Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

La Fiscalía de Análisis Criminal Occidente, en conjunto con la Brigada de Robos (BIRO) de la PDI logró la desarticulación de una banda delictual que se dedicaba a los turbazos en diferentes comunas de la Región Metropolitana.

A raíz del hecho se logró la detención de 12 sujetos, entre los cuales se encuentra un menor de 15 años.

De acuerdo a la información policial, la banda realizó cuatro turbazos además de robos con intimidación y disparos injustificados entre enero y abril de este año en las comunas de Buin, Paine, Lo Prado, Recoleta y Curacaví.

Según fue dado a conocer, tras cometer los ilícitos, los sujetos se reunían en la casa de uno de los imputados en la comuna de Cerro Navia para repartirse lo sustraído.

"Ellos además utilizaban posteriormente esos vehículos que robaban para al día siguiente cometer otro tipo de delitos y posteriormente los vehículos eran encontrados, abandonados, inclusive un vehículo fue encontrado volcado en la comuna de Cerro Navia", señaló el fiscal de Análisis Criminal Occidente, Eduardo Pontigo.

Además según agregó, uno de los delitos más violentos ocurrió el pasado 6 de abril en la comuna de Curacaví, donde maniataron a una persona de tercera edad, subiendo fotografías con la víctima amarrada a redes sociales.

El prefecto inspector Marco Ramírez, jefe de la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales de la PDI, destacó que “todos tienen antecedentes policiales y particularmente hay un integrante que es un menor de 15 años que se encuentra hoy día retenido en Buenos Aires por su implicancia en un robo con violencia también y se coordinó para que sea puesto a disposición de juzgados chilenos”.