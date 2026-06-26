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    Joaquín Niemann corona otra jornada brillante en Turín y llega a la cima del Abierto de Italia

    El golfista nacional saltó al primer lugar en el certamen del DP World Tour, con dos golpes de ventaja sobre su perseguidor más cercano.

    Carlos González LucayPor 
    Carlos González Lucay
    Joaquín Niemann tuvo otra brillante jornada en Italia. AP

    Definitivamente Joaquín Niemann está recuperando su mejor nivel y sus mejores sensaciones. Ya lo había demostrado hace unos días con su séptimo lugar en el US Open y esta semana está confirmando ese gran momento en el Abierto de Italia, donde es uno de los máximos favoritos.

    En la primera ronda del jueves, Joaco había llegado al primer lugar al finalizar su participación, pero posteriormente el italiano Edoardo Molinari le quitó ese privilegio cuando la jornada ya se estaba acabando, debiendo conformarse con la segunda posición.

    Sin embargo, este viernes, el chileno mantuvo su gran nivel y esta vez sí logró quedarse con la primera ubicación gracias a un increíble recorrido de 63 golpes (-8), que lo deja con un acumulado de 127 impactos (-15), con dos de ventaja sobre el español Ángel Ayora, su nuevo persecutor. Niemann quedó a un golpe de establecer el récord del campo, que finalmente lo consiguió en esta misma jornada Matt Wallace, con 62.

    El día comenzó tranquilo para el talagantino hasta que apretó el acelerador con tres birdies consecutivos en los hoyos 16, 17 y 18 y un eagle en el 1, que lo terminaron de encumbrar en la jornada que remató con aciertos en el 4, 7 y 9, coronando un recorrido fantástico, donde no cometió errores y estuvo impecable de tee a green.

    La alegría de Joaco

    Después de su notable ronda, Joaquín Niemann manifestó sus sensaciones. “Empecé bastante lento, sabía que al salir temprano por la mañana, los greens estarían bien. Necesitaba empezar con una vuelta baja y marcar un resultado. Fue un comienzo un poco más lento que ayer y luego arranqué en el hoyo 15. Luego, hice un buen eagle en el primero, y me ayudó a ganar impulso y a despegar un poco”, partió señalando.

    Sobre su juego destacó el manejo que tuvo: “Hice grandes golpes, he cogido muchas calles al principio de la vuelta, he pegado buenos hierros. Se me salieron un par, siento que podría haber metido dos o tres putts que se salieron y podrían haber entrado”.

    Finalmente, explicó por qué la cancha del Circolo Golf de Turín facilita mayores aciertos. “Es un campo divertido, tienes que pegarle bastante recto, tienes que estar en la calle. Y sí, cuando estás en la calle, puedes hacer buen resultado porque los greens están bastante blandos. Si controlas bien las distancias con los hierros, puedes atacar todas las banderas y sabes que estás bastante seguro de que se va a quedar cerca del hoyo. Muchos birdies, es divertido”, resaltó.

    Más sobre:GolfJoaquín NiemannAbierto de ItaliaDP World Tour

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