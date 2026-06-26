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    “El más exitoso de la historia”: el Mundial 2026 supera los 3,6 millones de hinchas y rompe récord de asistencia

    En el duelo entre Alemania y Ecuador se alcanzó un total de 3.605.357 de asistentes entre todos los encuentros. La cifra supera la marca establecida en la edición de Estados Unidos 1994.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    “El más exitoso de la historia”: el Mundial 2026 supera los 3,5 millones de hinchas y rompe récord de asistencia. Cao Can

    El Mundial 2026 queda en la historia. El certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá se convirtió en la edición con mayor asistencia de público en la historia del torneo. La marca se rompió en el duelo disputado el jueves entre Alemania y Ecuador. En aquel encuentro se llegó a un total de 3.605.357 espectadores en los estadios. Atrás quedó registro de Estados Unidos 1994, que durante más de 30 años mantuvo el récord con 3.587.538 asistentes.

    La nueva marca se alcanzó antes del término de la fase de grupos, cuando todavía restan decenas de encuentros por disputarse. A diferencia del Mundial de 1994, que estableció su récord en un formato de 52 partidos, la actual edición contempla 104 encuentros. La cifra acutal se logró tras 60 enfrentamientos disputados.

    Hasta ahora, el campeonato registra un promedio cercano a los 60 mil espectadores por partido, un número que permitirá ampliar el récord de asistencia a medida que avance la competencia hacia las rondas eliminatorias y la final.

    Croacia celebró su primera victoria en el Mundial. Foto: Ezra Shaw/FIFA. Ezra Shaw - FIFA

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, valoró la respuesta del público durante las primeras semanas del torneo. “Este es el verdadero reflejo del amor de nuestros aficionados por este bello juego y de la habilidad del fútbol para juntar a la gente para celebrar, disfrutar y compartir emociones que unen”, señaló el dirigente.

    “Las imágenes dentro de los estadios, a través de las 16 ciudades anfitrionas, han sido increíbles y les agradezco por venir de todas las partes del planeta para iluminar esta Copa del Mundo de la FIFA”, añadió.

    El timonel del organismo sostuvo que el torneo seguirá estableciendo nuevas marcas de asistencia durante las fases decisivas. “Lo mejor está por venir. Todavía tendremos nuevos récords. Pero lo más importante es que la gente continúa disfrutando y creando recuerdos para toda la vida”, remarcó el suizo-italiano.

    En esa línea, habló del porcentaje de ocupación de asientos en los encuentros. “Hasta ahora está siendo un éxito total. Hoy este Mundial es el más exitoso de la historia. Todos los partidos llegan a un 99.6% de capacidad. Vemos un público muy cariñoso, muchas familias, muchos jóvenes. Agradecemos a todos los que están”, enfatizó el directivo.

    Con varias jornadas de competencia por delante y las instancias de eliminación directa aún por comenzar (este domingo, con Sudáfrica vs Canadá), la cifra de asistencia continuará creciendo y dejará una nueva referencia para las futuras ediciones de la Copa del Mundo.

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