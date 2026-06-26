Roberto Garrido seguirá desempeñándose en La Araucanía hasta que asuma formalmente como fiscal regional del Biobío

Roberto Garrido informó que seguirá desempeñándose en la Fiscalía de La Araucanía hasta que asuma formalmente como el persecutor jefe del Biobío.

En una declaración dada a conocer este viernes, el persecutor agradeció al fiscal nacional, Ángel Valencia, por la designación y entregó detalles de lo que planifica hacer antes del 3 de agosto, cuando comience su labor en Biobío.

“Agradezco enormemente la confianza del fiscal nacional y sus equipos de trabajo para designarme como nuevo fiscal regional del Biobío. Es un desafío muy interesante desde el punto de vista profesional y además desde el punto de vista personal por cuanto yo soy originario de esa región”, indicó.

“Hasta el 3 de agosto, que es la fecha en la que me corresponde asumir como fiscal regional del Biobío, voy a seguir desempeñándome como fiscal de La Araucanía con el mismo entusiasmo y compromiso que he tenido durante todo este tiempo, sin perjuicio de que en paralelo voy a trabajar en la conformación de los equipos de trabajo que van a asumir las tareas que correspondan a esa región tan importante”, agregó.

Trayectoria

Garrido es el fiscal regional de La Araucanía desde junio de 2021.

Estudió derecho en la Universidad de Concepción, realizó un Magíster en Derecho Público de la Universidad Autónoma y obtuvo un Diplomado en DD.HH. de la Universidad de Chile.

El abogado llegó al Ministerio Público en 2002, iniciando su carrera como abogado asistente en Purén.

En 2014 logró la distinción como el fiscal más destacado de La Araucanía.

Participó en la investigación de la Operación Huracán y fue reconocido por liderar el trabajo en el caso Catrillanca, antes de llegar al cargo de fiscal regional.