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    Nacional

    Roberto Garrido es designado como nuevo fiscal regional del Biobío

    El abogado ingresó al Ministerio Público desde el año 2002 y ha desarrollado su carrera al interior del organismo. Actualmente es fiscal regional de La Araucanía.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Roberto Garrido, nuevo fiscal regional del Biobío.

    Este jueves, el fiscal nacional, Ángel Valencia designó a Roberto Garrido como el nuevo fiscal regional del Biobío y asumirá sus nuevas funciones desde el próximo 3 de agosto.

    Cabe señalar que Garrido actualmente se desempeña como jefe de la Fiscalía Regional de La Araucanía.

    A través de un comunicado, el Ministerio Público informa que Garrido es abogado de la Universidad de Concepción, donde obtuvo su título profesional en 2001.

    Además, cuenta con estudios de posgrado, entre ellos un Magíster en Derecho Público de la Universidad Autónoma de Chile y un Diplomado en Derechos Humanos: Teoría y Práctica para su Protección de la Universidad de Chile.

    Garrido inició su trayectoria profesional en el ejercicio libre de la profesión y, en 2002, se desempeñó como abogado de la Municipalidad de Tirúa.

    Ese mismo año, en octubre, ingresó al Ministerio Público como abogado asistente de la Fiscalía Local de Purén.

    Ya en octubre de 2003 fue designado fiscal adjunto jefe de esa fiscalía y, en abril de 2005, asumió como fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Loncoche.

    En junio de 2006 fue destinado a la Fiscalía Local de Temuco, donde ejerció como jefe de la Unidad de Delitos Sexuales y Violentos, de la Unidad de Delitos Económicos y de Corrupción y de la Unidad de Derechos Humanos.

    En mayo de 2021 fue nombrado fiscal regional de La Araucanía, cargo que desempeña hasta la fecha. y que deberá dejar, -quedándole tres años de vigencia- tras su designación en el Biobío.

    Su designación se enmarca en el concurso público convocado por la Corte de Apelaciones de Concepción, cuyo Pleno elaboró la terna presentada al fiscal nacional, de conformidad con lo establecido en la Constitución Política de la República y en la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio Público.

    Más sobre:Ministerio PúblicoRoberto GarridoFiscalía del BiobíoFiscalía de La Araucanía

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