SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Al menos un arma incautada: Ministro Arrau encabeza nuevo despliegue policial en Ñuñoa

    De acuerdo con el secretario de Estado, la ronda policial se extenderá "por tres horas" en distintas zonas de la capital.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Arrau encabeza nuevo operativo policial en Ñuñoa.

    El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este jueves una nueva ronda policial en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana. Durante su despliegue en terreno, señaló que el operativo se mantendrá “por tres horas” en distintos puntos de la capital y como resultado preliminar se incautó un arma de fuego.

    Arrau estuvo acompañado por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuando se desplegó en las inmediaciones del Estadio Nacional para efectuar lo que denominó la “ronda de impacto”.

    “Estas son rondas acotadas. Van a estar tres horas trabajando Carabineros en diversos puntos de la capital", detalló Arrau.

    El secretario de Estado agregó que “hay un operativo que ya se está desarrollando similar a este en la zona centro, centro poniente de Santiago (...) Se han retirado armas de la calle y con otro tipo de procedimiento, esperamos que esta labor tenga buenos resultados".

    Asimismo, se señaló que el despliegue incluye a la Policía de Investigaciones (PDI) y a los equipos municipales.

    En su comparecencia ante la prensa, Arrau planteó que las tareas de seguridad “es un trabajo de todos. De la comunidad civil también, de la población, de la denuncia (...)”.

    El secretario de Estado comprometió que durante la mañana de este viernes se darán a conocer los resultados de la ronda policial.

    A su vez, el alcalde Sichel, agradeció la ronda policial y destacó que “la sorpresa siempre vale la pena cuando los delincuentes a veces son más creativos que las instituciones públicas”.

    Asimismo, confirmó que durante el procedimiento se incautó un arma de fuego en su comuna.

    “Me acabo de enterar que acá a pocas cuadras ya encontraron a alguien con armamento y, por lo tanto, darle la tranquilidad a los vecinos de Ñuñoa, pero también de la Región Metropolitana que se están haciendo las cosas bien”, planteó Sichel.

    El jefe comunal agregó que “no vamos a dejar dormir a los delincuentes, no los vamos a dejar trabajar y los vamos a encontrar donde estén y eso es lo que está pasando acá. Esta operación lo que logra finalmente es con sorpresa descubrirlos, y que sepan que ya no van a saber la estrategia, los vamos a pillar”.

    Más sobre:SeguridadMartín ArrauÑuñoaSebastián SichelRonda policial

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    EE.UU. detalla ayuda a Venezuela: desde equipos de rescate a la distribución de US$150 millones con “socios de asistencia”

    Roberto Garrido es designado como nuevo fiscal regional del Biobío

    Abogado Pablo Sandoval y fallo del TC por Escuelas Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto (en el registro de vándalos)”

    Claudia Pascual: “No hubo un solo voto de oposición a la idea de legislar (la megarreforma) y eso es lo relevante”

    El día después de la aprobación de la megarreforma: gobierno privilegia acuerdos puntuales para la votación en particular

    Lo más leído

    1.
    Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Manouchehri presentada por el senador Espinoza

    Corte de Apelaciones rechaza solicitud de desafuero contra el diputado Manouchehri presentada por el senador Espinoza

    2.
    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    Armendáriz vuelve al Ministerio Público: Valencia ficha al exfiscal regional Centro Norte en la Fiscalía Nacional

    3.
    Carabinero condenado por cegar de un ojo a manifestante se entrega y cuestiona labor de fiscal Chong

    Carabinero condenado por cegar de un ojo a manifestante se entrega y cuestiona labor de fiscal Chong

    4.
    Influenza B es ahora el segundo virus de mayor circulación y positividad de virus respiratorios se cifra en un 53,3%

    Influenza B es ahora el segundo virus de mayor circulación y positividad de virus respiratorios se cifra en un 53,3%

    5.
    Chile despliega ayuda a Venezuela por terremotos: Pavez viaja hoy con brigadistas y mañana despega avión con asistencia humanitaria

    Chile despliega ayuda a Venezuela por terremotos: Pavez viaja hoy con brigadistas y mañana despega avión con asistencia humanitaria

    6.
    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    Allanan domicilio y antigua oficina del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida en el Congreso

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Los 4 factores de riesgo relacionados al 99% de los ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, según un estudio

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cuántos minutos semanales de ejercicio necesitas para evitar enfermedades cardiovasculares y Alzheimer

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    Cómo es Patagonia Camp, el hotel chileno elegido segundo mejor del mundo en el ranking Tripadvisor 2026

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    ¿Se puede revertir el envejecimiento de la piel? El nuevo enfoque científico que transforma la cosmética

    Servicios

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    Los Tres en el Movistar Arena: ¿Cómo comprar entradas y cuáles son los precios?

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. O’Higgins en TV y streaming

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del miércoles 24 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Al menos un arma incautada: Ministro Arrau encabeza nuevo despliegue policial en Ñuñoa
    Chile

    Al menos un arma incautada: Ministro Arrau encabeza nuevo despliegue policial en Ñuñoa

    Roberto Garrido es designado como nuevo fiscal regional del Biobío

    Abogado Pablo Sandoval y fallo del TC por Escuelas Protegidas: “Es posible que pueda tener algún efecto (en el registro de vándalos)”

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella
    Negocios

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    Hacienda reformulará crédito al empleo: lo focalizará a la industria de exportación de servicios y costo bajará al menos a la mitad

    Subtel intensifica fiscalizaciones en despliegue de 5G de Wom y Claro para evitar retrasos

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela
    Tendencias

    “Van a seguir ocurriendo réplicas”: sismólogo explica el fatal doble terremoto en Venezuela

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Duro cruce de Marcelo Bielsa con prensa uruguaya: “Dan por sentado que este equipo no permite ninguna expectativa positiva”
    El Deportivo

    Duro cruce de Marcelo Bielsa con prensa uruguaya: “Dan por sentado que este equipo no permite ninguna expectativa positiva”

    Con el juvenil Felipe Raipán como héroe: Colo Colo reacciona y gana un partido increíble de Copa Chile ante O’Higgins

    Empate de Japón y Suecia clasifica a los dos: los asiáticos serán rivales de Brasil en dieciseisavos del Mundial

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile
    Tecnología

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Rockstar Games confirma el precio del GTA VI: esto costarán las ediciones estándar y Ultimate

    WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”
    Cultura y entretención

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Supergirl: cómo es el aterrizaje de la caótica prima de Superman en los cines

    Francisco Reyes: “Shakespeare es fascinante por la lucidez con que aborda las pasiones humanas”

    EE.UU. detalla ayuda a Venezuela: desde equipos de rescate a la distribución de US$150 millones con “socios de asistencia”
    Mundo

    EE.UU. detalla ayuda a Venezuela: desde equipos de rescate a la distribución de US$150 millones con “socios de asistencia”

    Aumentan a 188 los muertos y más de 1.500 heridos por los terremotos en Venezuela

    Aumenta cifra de víctimas tras doble terremoto en Venezuela: al menos 211 personas fallecidas y 1.261 heridas

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche