Al menos un arma incautada: Ministro Arrau encabeza nuevo despliegue policial en Ñuñoa

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, encabezó la noche de este jueves una nueva ronda policial en la comuna de Ñuñoa, en la Región Metropolitana. Durante su despliegue en terreno, señaló que el operativo se mantendrá “por tres horas” en distintos puntos de la capital y como resultado preliminar se incautó un arma de fuego.

Arrau estuvo acompañado por el alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, cuando se desplegó en las inmediaciones del Estadio Nacional para efectuar lo que denominó la “ronda de impacto”.

“Estas son rondas acotadas. Van a estar tres horas trabajando Carabineros en diversos puntos de la capital", detalló Arrau.

El secretario de Estado agregó que “hay un operativo que ya se está desarrollando similar a este en la zona centro, centro poniente de Santiago (...) Se han retirado armas de la calle y con otro tipo de procedimiento, esperamos que esta labor tenga buenos resultados".

Asimismo, se señaló que el despliegue incluye a la Policía de Investigaciones (PDI) y a los equipos municipales.

En su comparecencia ante la prensa, Arrau planteó que las tareas de seguridad “es un trabajo de todos. De la comunidad civil también, de la población, de la denuncia (...)”.

El secretario de Estado comprometió que durante la mañana de este viernes se darán a conocer los resultados de la ronda policial.

A su vez, el alcalde Sichel, agradeció la ronda policial y destacó que “la sorpresa siempre vale la pena cuando los delincuentes a veces son más creativos que las instituciones públicas”.

Asimismo, confirmó que durante el procedimiento se incautó un arma de fuego en su comuna.

“Me acabo de enterar que acá a pocas cuadras ya encontraron a alguien con armamento y, por lo tanto, darle la tranquilidad a los vecinos de Ñuñoa, pero también de la Región Metropolitana que se están haciendo las cosas bien”, planteó Sichel.

El jefe comunal agregó que “no vamos a dejar dormir a los delincuentes, no los vamos a dejar trabajar y los vamos a encontrar donde estén y eso es lo que está pasando acá. Esta operación lo que logra finalmente es con sorpresa descubrirlos, y que sepan que ya no van a saber la estrategia, los vamos a pillar”.