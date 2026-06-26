Desarticulan banda delictual que robaba a clientes a la salida de bancos: uno de sus integrantes era un expolicía venezolano

La Policía de Investigaciones en conjunto con la Fiscalía Centro Norte, lograron detener a cuatro sujetos que conformaban una banda criminal dedicada a robar a personas que retiraban dinero de sucursales bancarias.

El prefecto inspector Marco Ramírez, jefe de la Jefatura Nacional Contra Robos y Focos Criminales de la PDI, detalló que se trata de “una banda de venezolanos que actuaba con la modalidad de robo con violencia y robo con intimidación en calidad de motochorros y salida de bancos”.

Según agregó, los delincuentes identificaban a personas mayores en las entidades bancarias para luego seguirlas con el fin de cometer los ilícitos.

“Este grupo criminal de adultos perfilaba personas mayores en las entidades bancarias para luego seguirlas en diferentes comunas de Santiago para poder abordarlas violentamente con armas de fuego, sustraerles las remesas de dinero que habían retirado, sin antes dispararles”, señaló .

De acuerdo a lo que añadió, uno de los detenidos corresponde a un exfuncionario policial de Venezuela.

“Uno de los integrantes de esta banda de salida de banco utilizando motocicletas y vehículos como motochorros, es un exfuncionario policial en Venezuela”, mencionó, añadiendo que mantenía una alerta de Interpol por homicidio en sicariato.

Por su parte, según explicó la fiscal jefa Macarena Cañas de la Fiscalía Centro Norte, “La forma de acometimiento de este grupo de personas es evidentemente planificado con distribución de funciones, hay gente que está dentro de los bancos, elige a las víctimas, las marcan, se van avisando con posiciones de seguridad unos con otros”.

“El punto está en que exceden en la brutalidad y gravedad de la acción”, añadió enfatizando que una de las víctimas es una mujer de 72 años, a la cual le dispararon en una de sus piernas.

En tanto respecto al exfuncionario policial venezolano, la fiscal señaló que “este ex funcionario público venezolano, al observar las cámaras y su conducta, era quien ingresaba detrás de las víctimas al banco, las elegía, no hacía ninguna conducta propia de alguien que ingresó a un banco”.

“Eso te impone la capacidad de estrategia, porque está eligiendo la persona más vulnerable y a la vez dirigiendo los mejores medios para obtener la mayor cantidad de dinero con la menor dificultad o resistencia”, explicó.