Para evadir la prohibición de la FIFA: las transformaciones de los 11 estadios de la NFL en el Mundial 2026

Evaden la prohibición de la FIFA: las transformaciones de los 11 estadios de la NFL para recibir el Mundial 2026.

El Mundial de 2026 tiene una particularidad. De las 16 sedes distribuidas entre Estados Unidos, México y Canadá, 11 corresponden a estadios utilizados habitualmente por equipos de la NFL. Estos recintos se sometieron a un proceso de adaptación que contempla modificaciones operativas. Entre ellos, la eliminación de su publicidad. Esto último fue una exigencia impuesta por la FIFA.

La medida no solo afecta la señalética interior, sino también elementos instalados en fachadas y estructuras visibles por drones de transmisión. Varios de los reductos más reconocidos de Estados Unidos perdieron temporalmente sus nombres corporativos.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey, hogar de los New York Giants y los New York Jets, figura como New York-New Jersey Stadium. El Levi’s Stadium de Santa Clara es identificado como San Francisco Bay Area Stadium y el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta simplemente adopta el nombre de Atlanta Stadium.

La transformación ha resultado especialmente compleja debido a que muchos de los estadios incorporan logotipos gigantescos y estructuras exteriores. Esto ha obligado a los administradores a diseñar soluciones específicas para ocultar elementos que nunca antes habían sido considerados un problema.

Uno de los casos más complejos estuvo en el reducto de Atlanta. El logotipo de Mercedes-Benz está integrado en el sistema de techo retráctil, compuesto por ocho paneles de 67 metros de longitud y 500 toneladas cada uno. Tras meses de negociaciones, la FIFA autorizó que el emblema permanezca debido a los riesgos que implicaría intervenir la cubierta. Fue la única excepción.

Todos los estadios del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

Cómo sortearon la prohibición

La política de “estadios limpios” implementada por la FIFA durante el Mundial busca garantizar exclusividad a las 16 marcas asociadas a la competencia. Pero las compañías que poseen los naming rights de los reductos lograron evadir el veto.

Uno de los primeros casos ocurrió en el estadio de los San Francisco 49ers, en California. Debido a que Levi’s no es patrocinador oficial del Mundial, el nombre y el logo de la compañía debieron ser cubiertos durante el torneo. La marca respondió utilizando el mismo elemento que ocultó su identidad. Reemplazó su tradicional etiqueta roja por una versión completamente blanca. Adoptó esa imagen en sus redes sociales.

La estrategia fue replicada por otras compañías afectadas por las restricciones de la FIFA. Heinz reaccionó después de que los restaurantes ubicados en los estadios recibieran instrucciones para cubrir con cinta negra el nombre y el logo presentes en los envases de kétchup y mostaza. La empresa aprovechó que la forma de sus envases es fácilmente identificable y publicó una imagen en redes sociales mostrando su logo cubierto de la misma manera. La campaña incluyó el mensaje: “En el partido, incluso cuando no podemos decirlo”.

Un tercer caso fue el de Gillette. Los logos de la marca fueron cubiertos en los 60 mil asientos del recinto y en la señalética exterior. Como respuesta, la compañía difundió en sus plataformas digitales una imagen del letrero cubierto, intervenida mediante inteligencia artificial para simular que la espuma de afeitar de la marca era la que ocultaba el logo. “Al menos pudimos elegir cómo cubrirlo”, publicaron.

El cambio de deporte

Más allá de la eliminación de publicidad, los recintos también debieron adaptarse a las necesidades propias del fútbol. Los campos de juego se ajustaron a las dimensiones reglamentarias, mientras que áreas destinadas habitualmente al fútbol americano fueron reconfiguradas para dar espacio a zonas de las bancas, instalaciones de prensa, operaciones televisivas y sectores destinados a patrocinadores.

Entre las sedes destaca el MetLife Stadium, que será escenario de la final del Mundial y recibirá a más de 82 mil espectadores. También sobresale el AT&T Stadium de Arlington, que con una capacidad cercana a los 94 mil asistentes será el recinto más grande del torneo y el que albergará la mayor cantidad de partidos. En Los Ángeles, el SoFi Stadium aportará una de las infraestructuras más modernas del campeonato, mientras que Atlanta contará con su característico techo retráctil y Houston utilizará un sistema especial para enfrentar las altas temperaturas.

La lista de estadios estadounidenses se completa con el Hard Rock Stadium de Miami, el Lumen Field de Seattle, el Levi’s Stadium de Santa Clara, el Arrowhead Stadium de Kansas City, el Gillette Stadium de Foxborough y el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Todos ellos fueron diseñados originalmente para la NFL, pero durante varias semanas funcionarán bajo estándares completamente distintos. La adaptación de estos 11 recintos ha sido uno de los mayores desafíos logísticos.