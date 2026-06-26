Otro cambio de Millicom: beneficios y descuentos del Club Movistar ya no están disponibles

Este viernes se cumplen 4 meses desde que Millicom tomó el control de las operaciones de Telefónica en Chile, marcando la salida de la española. El aterrizaje de la multinacional al territorio estuvo marcada por múltiples cambios para eficientar las operaciones, y mejorar la situación financiera de la firma conocida como Movistar, que acumulaba varios años en números rojos.

Además de los cambios ya conocidos, la compañía suspendió los beneficios de su programa de fidelización, Club Movistar. Estos incluían, por ejemplo, descuentos en Cinépolis y Uber, entradas para conciertos en el Movistar Arena,

“El Club Movistar dejó de estar disponible y los descuentos que estaban asociados a él ya no están vigentes, por esta razón ya no se encuentra en nuestra app Mi Movistar. No obstante, valoramos mucho tu lealtad y estamos trabajando por seguir siendo la primera opción del mercado“. Así la firma de telecomunicaciones explica a sus clientes el cese de funciones de los descuentos que estaban asociados a la compañía.

Según la información de la empresa a través de su página web, Club Movistar entró en un período de actualización a partir de finales de marzo. De esta forma, sus beneficios “no estarán disponibles hasta nuevo aviso”. “Seguimos trabajando para ofrecer cada día un mejor servicio y nuevas iniciativas que aporten valor a tu experiencia con Movistar”, declaró la compañía.

Millicom está en un proceso de evaluar el foco de los beneficios, y de las estrategias que buscan seguir con la marca.

Más allá de esto, la multinacional ha llevado cambios profundos en la compañía como la reducción de la dotación en un 35% en Chile, equivalente a cerca de 1.130 personas. Esto, como parte del “playbook de Millicom”, la reconocida estrategia de la compañía para poder rentabilizar las operaciones de los países en los que entra.

Entre otros cambios que ha impulsado la firma se encuentran las renegociación con los proveedores, ampliando los plazos de pago hasta a 120 y 180 días; y además, la simplificación de la oferta comercial de Movistar, disminuyendo la cantidad de planes que ofrece la compañía a los clientes.