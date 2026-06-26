SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Otro cambio de Millicom: beneficios y descuentos del Club Movistar ya no están disponibles

    Según la información de la empresa a través de su página web, Club Movistar entró en un período de actualización a partir de finales de marzo. De esta forma, sus beneficios “no estarán disponibles hasta nuevo aviso”.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Este viernes se cumplen 4 meses desde que Millicom tomó el control de las operaciones de Telefónica en Chile, marcando la salida de la española. El aterrizaje de la multinacional al territorio estuvo marcada por múltiples cambios para eficientar las operaciones, y mejorar la situación financiera de la firma conocida como Movistar, que acumulaba varios años en números rojos.

    Además de los cambios ya conocidos, la compañía suspendió los beneficios de su programa de fidelización, Club Movistar. Estos incluían, por ejemplo, descuentos en Cinépolis y Uber, entradas para conciertos en el Movistar Arena,

    “El Club Movistar dejó de estar disponible y los descuentos que estaban asociados a él ya no están vigentes, por esta razón ya no se encuentra en nuestra app Mi Movistar. No obstante, valoramos mucho tu lealtad y estamos trabajando por seguir siendo la primera opción del mercado“. Así la firma de telecomunicaciones explica a sus clientes el cese de funciones de los descuentos que estaban asociados a la compañía.

    Según la información de la empresa a través de su página web, Club Movistar entró en un período de actualización a partir de finales de marzo. De esta forma, sus beneficios “no estarán disponibles hasta nuevo aviso”. “Seguimos trabajando para ofrecer cada día un mejor servicio y nuevas iniciativas que aporten valor a tu experiencia con Movistar”, declaró la compañía.

    Millicom está en un proceso de evaluar el foco de los beneficios, y de las estrategias que buscan seguir con la marca.

    Más allá de esto, la multinacional ha llevado cambios profundos en la compañía como la reducción de la dotación en un 35% en Chile, equivalente a cerca de 1.130 personas. Esto, como parte del “playbook de Millicom”, la reconocida estrategia de la compañía para poder rentabilizar las operaciones de los países en los que entra.

    Entre otros cambios que ha impulsado la firma se encuentran las renegociación con los proveedores, ampliando los plazos de pago hasta a 120 y 180 días; y además, la simplificación de la oferta comercial de Movistar, disminuyendo la cantidad de planes que ofrece la compañía a los clientes.

    Más sobre:TelecomunicacionesMovistarMillicomTelefónicaClub Movistar

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    Adultos mayores LGBTQ+: “pioneros” del movimiento encabezarán la marcha del orgullo

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Acusación contra Grau: “ocurrencia” de la Cámara provoca fastidio entre senadores

    Las recriminaciones de los liberales al FA, la fallida ofensiva contra Quiroz y otros episodios no contados de la acusación contra Grau

    Lo más leído

    1.
    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    DT dicta norma que elimina duplicidad de beneficios a trabajadores que se cambian de sindicato dentro de empresas

    2.
    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    Histórico ejecutivo de Mercado Libre deja la compañía tras 12 años en ella

    3.
    Precio del petróleo vuelve a niveles preguerra y cobre baja de los US$ 6 la libra

    Precio del petróleo vuelve a niveles preguerra y cobre baja de los US$ 6 la libra

    4.
    St. Marche: Cencosud adquiere cadena de supermercados premium en Brasil

    St. Marche: Cencosud adquiere cadena de supermercados premium en Brasil

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional
    Chile

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    Adultos mayores LGBTQ+: “pioneros” del movimiento encabezarán la marcha del orgullo

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia
    Negocios

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia

    Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamos por proyecto Las Salinas y ordena a la SMA tramitar denuncias archivadas

    Meyer explica su salida de Mercado Libre: “No me cambio de camiseta”

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década
    El Deportivo

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Joaquín Niemann corona otra jornada brillante en Turín y llega a la cima del Abierto de Italia

    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973
    Cultura y entretención

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump
    Mundo

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche