Caso Sartor: isapre Nueva Masvida presenta querella y acusa perjuicio por $8.400 millones

En el marco del Caso Sartor, isapre Nueva Masvida interpuso una querella criminal ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, en contra de quienes resulten penalmente responsables por los delitos de negociación incompatible, administración desleal, y entrega de información falsa.

El documento, que fue presentado el 5 de junio, explica que la isapre empezó a invertir en fondos mutuos y fondos de inversión administrados por Sartor AGF a partir del 29 de noviembre del año 2022.

“En concreto, desde esa fecha ha invertido en los Fondo Mutuos Sartor Mixto I, Sartor Mixto II, Sartor Mixto III, Sartor Deuda Corto Plazo I, Sartor Deuda Corto Plazo II y Sartor Deuda Corto Plazo III; y en los Fondos de Inversión Sartor Proyección, Sartor Leasing y Sartor Capital Efectivo”, detalla la querella patrocinada por el estudio de abogados MTZ Legal.

Esto, en un contexto en que “Nueva Masvida mantiene una cartera de inversiones, que realiza enmarcada en una política de inversiones, que presenta el carácter de permanente. En el marco de dicha política la isapre busca diversificar los instrumentos de inversión en su cartera y los emisores de los mismos”.

De todas las inversiones que hizo en los fondos mencionados anteriormente, Nueva Masvida asegura que hasta ahora hay montos que no ha podido recuperar, que le “ha generado un perjuicio no inferior (en lo que ha sido posible establecer a la fecha) de $8.433.792.093″.

Esto, porque argumenta que hasta ahora no ha podido recuperar $5.584 millones “invertidos en cuotas de los Fondos Mutuos Deuda Corto Plazo II y III (conforme al valor cuota a la fecha de solicitud de rescate) y la suma de $2.850 millones (conforme a la inversión de capital) invertidos en cuotas del Fondo de Inversión Capital Efectivo”.

Cabe recordar también que la matriz de la isapre, Nexus Chile SpA, es acreedora de la matriz de Sartor AGF, Asesorías e Inversiones Sartor. Nexus Chile SpA es propietario del 100% de las acciones de Nexus Chile Health SpA, que controla a su vez a Isapre Nueva Masvida.

La historia

Nueva Masvida cuenta en la querella que “durante los años en que se desarrollaron las inversiones con Sartor AGF”, la isapre “no advirtió inconveniente o problema alguno en dicha administradora. Por lo demás, Sartor AGF se presentaba en el mercado como una de las instituciones financieras más reputadas en su rubro”.

Pero recuerda que esto cambió cuando en noviembre de 2024, la isapre se enteró de la resolución emitida por la CMF el 15 de noviembre de ese año, donde dictaminó la suspensión de los aportes a los fondos públicos de Sartor.

“Frente a dicha noticia -que resultaba del todo sorpresiva- mi representada tomó la decisión de requerir el rescate inmediato del total de las inversiones en los fondos mutuos administrados por Sartor AGF”, afirma la querella.

Explica que posteriormente, el 6 de diciembre, la isapre se enteró de otra resolución de la CMF que suspendió los rescates de los fondos administrados por Sartor AGF.

“Frente a este nuevo escenario, el 09 de diciembre de 2024, mi representada, consultó por correo a Sartor AGF, sobre el monto y pago del rescate de fondos solicitados, considerando la reciente instrucción de la CMF; y ese mismo día recibió respuesta de la Administradora indicando que el monto no se vería afectado, ya que el valor cuota quedó fijado al momento de la solicitud del rescate; y que tan pronto se levantara la restricción, se haría el pago respectivo”, puntualiza la querella.

Agrega que “a esa fecha mi representada mantenía invertidos en el Fondo Mutuo Deuda Corto Plazo II y en el Fondo Mutuo Deuda Corto Plazo III, la significativa suma de $5.583.792.093, sin considerar los $2.850.000.000 que mantenía invertidos en el Fondo de Inversión Sartor Capital Efectivo, cuya posibilidad de recupero resultaba del todo incierta a esas alturas con la noticia de la suspensión de los rescates”.

Bajo este escenario, explicaron que el 20 de diciembre la isapre envió una carta a Sartor, “invocando las inversiones que se tenían tanto en los fondos mutuos como en el Fondo de Inversión Capital Efectivo, y manifestando la absoluta preocupación por las resoluciones emitidas por la CMF a esa fecha, que habían derivado en la suspensión de los aportes y posteriormente de los rescates”.

En ese sentido, la querella sostiene que “se solicitó expresamente información sobre la situación de la AGF; los motivos que llevaron a aplicar esas sanciones; las medidas adoptadas al respecto y los conflictos de interés identificados por la CMF que pudieran haber afectado o pudieran en ese momento estar afectando los fondos invertidos. Adicionalmente, se solicitó informar el plan de acción existente en torno a los fondos invertidos y la fecha estimada para el levantamiento de las suspensiones ordenadas por la CMF, junto con requerir se informara la capacidad de pago real de la AGF”.

Adicionalmente, cuentan que “en dicha comunicación se reiteró la solicitud de rescate de todos los fondos invertidos con Sartor AGF. Sin embargo, dicha carta jamás fue contestada por dicha Administradora”. Es que ese mismo 20 de diciembre de 2024, la CMF emitió una nueva resolución, mediante la cual revocó la existencia de la sociedad anónima especial denominada Sartor AGF, nombrando un liquidador, y cesando en sus funciones el directorio.

En agosto de 2025 la CMF encomendó a Toesca la liquidación de algunos fondos de Sartor que aún no eran liquidados ni traspasados a otros gestores. “Toesca S.A. reveló una situación patrimonial devastadora que no había sido transparentada por Sartor AGF a sus inversionistas, entre estos, mi representada Nueva Masvida. Destacando que parte de los activos de los fondos estaban respaldados por garantías sin valor identificable; que en otros casos las posiciones de los fondos no contaban con garantías tangibles y que el valor de las garantías reales representaba proporciones considerablemente menores de los activos subyacentes; a lo que se sumaban otros hallazgos y anomalías significativas”, puntualiza.

Nueva Masvida recuerda que en abril de 2025 la CMF inició un procedimiento sancionatorio y la formulación de cargos contra Sartor AGF y de sus ex directores y ejecutivos, estableciendo infracciones a la Ley Única de Fondos, la Ley de Sociedades Anónimas y a la Ley de Mercado de Valores.

“De modo que -a estas alturas– resulta evidente como Sartor AGF utilizó el dinero recibido de inversionistas -entre ellos mi representada- para financiar a las sociedades vinculadas a sus directivos y principales ejecutivos, no priorizando los intereses de los inversionistas. A lo que hay que agregar el hecho objetivo de que los estados financieros asociados a los fondos en cuestión no reflejaron su real situación económica, patrimonial y financiera, lo que claramente impidió a los inversionistas tomar decisiones informadas respecto de los dineros confiados a Sartor AGF", afirma la querella.