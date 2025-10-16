SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Pulso

Las pérdidas por más de $4 mil millones que reportó el controlador de Isapre Nueva Masvida por sus inversiones en Sartor

En sus estados financieros para el segundo trimestre, Nexus Chile Health informó que se determinó deteriorar las inversiones en dos fondos mutuos y en un fondo de inversión de Sartor.

Maximiliano VillenaPor 
Maximiliano Villena
Isapre Nueva Masvida anuncia que espera restituir montos adeudados al 66% de sus afiiados en 2025 isidoro.valenzuela

Un deterioro en el manejo de sus inversiones sufrió Isapre Nueva Masvida en los últimos trimestres, donde su exposición a fondos de Sartor registró pérdidas superiores a los $4.000 millones.

Para el segundo trimestre de este año, Nexus Chile Health -controladora de la isapre- reportó en sus estados financieros que, para el 30 de junio, “se ha determinado deteriorar las inversiones respecto de las cuales no está establecido fehacientemente su valor razonable, y no es posible determinarlo por parámetros de mercado, ya sea porque los instrumentos no son transados en el mercado o porque no presentan liquidez en el mismo”.

En concreto, Nexus informó que la compañía deterioró sus inversiones en los activos financieros “Fondos Mutuos Deuda Corto Plazo I y II, y Fondo Inversión Capital Efectivo, serie Q por $4.126 millones, el que ha sido determinado por la administración basándose en la mejor estimación del valor recuperable de los mismos”.

Para el total del primer semestre, reportó efectivo y equivalente al efectivo por $2.373 millones. En tanto, en el ítem inversiones financieras contabilizó $514 millones correspondientes al fondo Capital Efectivo, cifra que para el cierre de 2024 alcanzaba a los $2.803 millones.

En su análisis razonado, Nexus detalló que el resultado financiero de Isapre Nueva Masvida en el segundo trimestre alcanzó los -$3.921 millones, el que se produjo por “principalmente al reconocimiento financiero de deterioro de instrumentos financieros de fondos mutuos y fondos de inversión”.

Con todo, la utilidad neta del segundo trimestre de Nueva Masvida fue de -$591 millones, lo que volvió a atribuir “al deterioro de inversiones y aumento de costos operacionales, que influye con una disminución en el resultado consolidado”.

En sus estados financieros, Isapre Nueva Masvida reportó que mantenía $49.897 millones en distintos tipos de instrumentos que componen la garantía. De ellos, tenía $1.522 millones en el fondo mutuo Sartor Deuda Corto Plazo II, y en el Deuda Corto plazo III, otros $262 millones.

“Los montos correspondientes a Inversión en Sartor AGF contienen un 50% de deterioro”, indicó en su reporte. Las garantías son recursos que la compañía debe mantener para garantizar al 100% de las deudas que mantenga con prestadores y beneficiarios.

Consultada al respecto, Isapre Nueva Másvida declinó referirse al tema.

Los fondos y los controladores

Según la memoria 2024, Nexus Chile SpA es propietario del 100% de las acciones de Nexus Chile Health SpA, que controla a Isapre Nueva Masvida. El controlador y propietario del 100% de las acciones de Nexus Chile SpA es la sociedad constituida en los Estados Unidos de América, Nexus Chile Health LLC.

Según un reportaje de Ciper Chile de 2022, Jacques Gliksberg y Marco Viola son dueños finales de Nexus Health. Ellos, además, figuran como socios de RVX Asset Management, firma que opera desde Miami, y en la que también participan la familia Kiblisky y Victoriano Cerda.

La misma publicación detalló que Michael Clark, a través de su empresa Redwood Capital, prestó asesorías financieras a Nexus Health entre 2017 y 2020.

Los vehículos en los que invertía Isapre Nueva Masvida se encuentran hoy bajo la gestión de Toesca - designada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para liquidar los fondos rescatables de Sartor-. El fondo Capital efectivo estaba invertido en un 40% en el fondo Leasing, 1% en Táctico, 4% en Proyección, y el remanente entre los fondos mutuos Mixto I, II y III, y Corto plazo II y III. En tanto, los fondos Deuda Corto Plazo estaban invertidos en los fondos Táctico y Leasing mayoritariamente.

En sus presentaciones ante los aportantes de los fondos, Toesca detalló que Proyección tenía una exposición de $8.500 millones a deuda privada originada por Logros Servicios Financieros, quien además actúa como administrador. “Hasta el 2024 Redwood Capital SPA (sociedad vinculada a Michael Clark) estaba mandatada para actuar como agente de supervisión”, dice la presentación.

En el caso del fondo Leasing, detallaron que la exposición a empresas vinculadas alcanza al 30%, entre lo que se cuentan $24 mil millones a Emprender Capital, ligada a Danke - sociedad de los socios de Sartor-.

Más sobre:MercadoCaso SartorIsapre Nueva MasvidaSartorFondosFondos de InversiónResultados de Empersas

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

24 horas sobre la mesa y la molestia de RN: la trastienda de una acusación que no fue

Solo cinco carteras se mantienen intactas: todos los ministros del Presidente Boric que han salido de La Moneda

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

ONU: Cancillería se resiste a revelar costo de campaña de Bachelet y lo califica como dato “sensible” y de “interés nacional”

Un déjà vu: subsecretario Martorell reconoce “alta preocupación” por situación financiera de hospitales

Lo más leído

1.
Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

Barbara Oakley, neurocientífica: “Literalmente te vuelves más tonto (en el proceso de aprendizaje) al tener un celular a la mano”

2.
Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

Sebastián Edwards se rinde ante la gestión de Dorothy Pérez: “La productividad de Contraloría vuela como un cohete”

3.
Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

Corte de Santiago establece error en sentencia y ordena nuevo juicio a periodista acusada por Lola Melnick de injurias

4.
Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

Las mejores frases del nuevo libro de Byung-Chul Han: “Al capitalismo no le gusta el silencio. El silencio no produce”

5.
Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, miércoles 15 de octubre en Chile: consulta epicentro y magnitud

Portada del dia

⚡¡Extendimos el Cyber LT! Participa por un viaje a Buenos Aires ✈️ y disfruta tu plan a precio especial por 4 meses

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

Por qué a Donald Trump le interesa apoyar a Javier Milei y Argentina

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Análisis de la ROG Xbox Ally X en Chile: precio, características y reseña

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Desde el Presidente Boric, hasta candidatos y marcas: las invitaciones que recibió Ibai tras anunciar su visita a Chile

Servicios

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

A qué hora y dónde ver a Atlético Madrid vs. Manchester United por la Champions League Femenina

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Anuncian horarios del Festival Fauna Primavera: revisa la programación por día

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 15 de octubre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

24 horas sobre la mesa y la molestia de RN: la trastienda de una acusación que no fue
Chile

24 horas sobre la mesa y la molestia de RN: la trastienda de una acusación que no fue

Solo cinco carteras se mantienen intactas: todos los ministros del Presidente Boric que han salido de La Moneda

Ricardo Fábrega, el hombre fuerte detrás del programa de Mayne-Nicholls

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama
Negocios

Enami y Capstone Copper acuerdan opción de compra sobre concesiones mineras en Atacama

Todo lo que brilla es oro: el precio anota un nuevo récord y no hay señales de que detenga su escalda

El error de los US$100 millones: Quién es el jefe de la CNE en riesgo por el escándalo de las tarifas eléctricas

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)
Tendencias

Cuáles son los 10 pasaportes más poderosos del mundo (y qué lugar ocupa Chile)

Uruguay aprobó su ley de eutanasia: quiénes podrán acogerse a este derecho

La familia de Diane Keaton reveló la causa de muerte de la querida actriz de Hollywood

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20
El Deportivo

El escándalo de París 2024 está en la retina: las claves de Argentina y Marruecos para la gran final del Mundial Sub 20

Jugador del Betis aborda la posible salida de Manuel Pellegrini y realiza un profundo análisis del método del chileno

“Un líder dentro y fuera de la cancha”: Erick Pulgar vuelve a jugar después de más de tres meses en goleada de Flamengo

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025
Finde

Gastronomía, música, diseño y mucho más: lo que debes saber de Mercado Paula 2025

Joya Chilena 2025, el evento de orfebrería contemporánea local que reunirá más de 60 expositores

29 parques gratuitos en Santiago para relajarse, hacer ejercicio o conectar con la naturaleza

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”
Cultura y entretención

Alberto Fuguet y la nueva vida de Missing: “Cualquiera que escriba de su familia debe aspirar a que le quede la cagada”

San Ginés lleva al teatro la icónica película “La Sociedad De Los Poetas Muertos”

Glup! sorprende con una sugerente versión de Una Cuncuna, el mayor clásico de Mazapán: escúchala aquí

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?
Mundo

La encarnizada lucha de Hamas contra poderosos clanes por el control de Gaza: ¿Qué amenaza representan estos grupos?

Trump sostuvo una “larga” conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski a la Casa Blanca

El Gobierno israelí busca crear un tribunal que contemple la pena capital para los acusados del 7 de octubre

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca
Paula

Hablemos de amor: veinte años sin mi mamá, y todavía la siento cerca

Lipedema: nuevas terapias para aliviar el dolor y mejorar la movilidad

Qué son los orgasmos sinestésicos y por qué algunos sienten desde colores hasta sonidos durante el sexo