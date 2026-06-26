SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Opinión

    Rebaja del IVA para productos esenciales: ¿por qué no?

    Javier JaquePor 
    Javier Jaque
    Andres Perez

    La discusión sobre una eventual rebaja del IVA a medicamentos y bienes de primera necesidad ha vuelto a instalarse con fuerza en el debate tributario chileno. En el marco de la reforma que actualmente avanza en el Congreso, uno de los puntos más sensibles ha sido la propuesta impulsada por el Partido de la Gente (PDG), orientada a incorporar beneficios tributarios para productos esenciales. Más allá de la contingencia política, esta discusión abre una oportunidad relevante para analizar la experiencia internacional y evaluar cómo una medida de este tipo podría implementarse eficazmente en Chile.

    La evidencia comparada muestra que la mayoría de los países desarrollados aplica tasas reducidas o incluso cero de IVA a alimentos básicos y medicamentos. España grava estos bienes con un 4%; Francia aplica tasas de 5,5% y 2,1% según el producto; Portugal utiliza una tasa de 6%; mientras que Reino Unido y México contemplan exenciones o tasa cero para determinados bienes esenciales. Dentro de la OCDE, Chile y Nueva Zelanda aparecen como excepciones al mantener un IVA prácticamente uniforme, por lo que la experiencia internacional nos muestra que estas medidas son políticamente populares y técnicamente hay bastante discusión sobre su efectividad.

    La razón detrás de estas políticas responde a una discusión económica ampliamente conocida, ya que el IVA suele considerarse un impuesto regresivo, donde afecta proporcionalmente más a los hogares de menores ingresos, quienes destinan una mayor parte de sus recursos al consumo básico. Sin embargo, también existe la visión de que puede tener efectos progresivos cuando la recaudación es posteriormente redistribuida mediante políticas sociales focalizadas. Por cuanto al reducirlo, efectivamente tiene un costo importantísimo a la recaudación del país y ya recordemos que dentro de las medidas permanentes del proyecto de ley de Reconstrucción existen esfuerzos en cuanto a la recaudación, por tanto este sería un segundo esfuerzo en cuanto a la recaudación y habría que ver cómo se atenúa, y cómo se compensa esta baja en los recursos.

    En este contexto, reducir el IVA a medicamentos y alimentos básicos aparece como una medida socialmente legítima y políticamente atractiva. Sus defensores sostienen que contribuiría a aliviar el costo de vida, especialmente en sectores vulnerables y adultos mayores, además de facilitar el acceso a bienes esenciales. No obstante, también existen reparos técnicos y fiscales relevantes.

    El principal cuestionamiento apunta al alto costo recaudatorio. El IVA representa una de las principales fuentes de ingresos del Estado chileno y cualquier reducción genera presión sobre las finanzas públicas, particularmente en un escenario donde ya existen compromisos de gasto y medidas permanentes asociadas a proyectos de reconstrucción y financiamiento social. A ello se suma otra crítica frecuente; una rebaja generalizada también termina beneficiando a personas de altos ingresos, reduciendo la efectividad redistributiva de la medida.

    Por ello, el verdadero desafío no es solo bajar el IVA, sino focalizar adecuadamente el beneficio. En esa línea, Chile podría avanzar hacia un modelo de devolución parcial o total del IVA para personas pertenecientes a los sectores más vulnerables. Mediante herramientas tecnológicas y registros tributarios, las compras de alimentos esenciales y medicamentos podrían quedar asociadas al RUT del consumidor, permitiendo posteriormente una devolución trimestral o semestral del impuesto pagado.

    *El autor de la columna es socio Líder de CCL Auditores Consultores

    Más sobre:OpiniónImpuestosIVA

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Adultos mayores LGBTQ+: “pioneros” del movimiento encabezarán la marcha del orgullo

    Las recriminaciones de los liberales al FA, la fallida ofensiva contra Quiroz y otros episodios no contados de la acusación contra Grau

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Lo más leído

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional
    Chile

    ¿Por qué la izquierda ahora sí valida al TC? La confesión de Atria, el detractor acérrimo del Tribunal Constitucional

    De solicitar a negar (y viceversa): los giros en la izquierda y derecha por presencia de militares en las calles

    La bomba de tiempo en la derecha: presionan al gobierno para entregar indultos a uniformados condenados en octubre de 2019

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia
    Negocios

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia

    Tribunal Ambiental acoge parcialmente reclamos por proyecto Las Salinas y ordena a la SMA tramitar denuncias archivadas

    Meyer explica su salida de Mercado Libre: “No me cambio de camiseta”

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década
    El Deportivo

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Joaquín Niemann corona otra jornada brillante en Turín y llega a la cima del Abierto de Italia

    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973
    Cultura y entretención

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump
    Mundo

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención
    Paula

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas

    Tallos de betarraga en escabeche