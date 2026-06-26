El curioso análisis de Gustavo Alfaro sobre Paraguay en el Mundial: “Es un verdadero parto; con dolor y el cordón cruzado”

Paraguay tenía un complicado desafío este jueves. El elenco a cargo de Gustavo Alfaro necesitaba, como mínimo, un empate para pensar en los dieciseisavos de final. Con ese resultado podría tener la posibilidad de meterse como uno de los mejores terceros. Y así fue.

Un empate sin goles contra Australia en la última jornada de la fase de grupos los mantiene con vida en la Copa.

Tras el duelo, el propio entrenador utilizó un particular análisis para explicar la lucha paraguaya en Norteamérica 2026.

“Nosotros queríamos ganar y quedar en la historia de Paraguay al ser la primera selección que gana dos partidos. Tenemos que esperar y vivir la incertidumbre de si vamos a clasificar o no”, comentó tras la igualdad.

“Esto es un parto y a veces es un parto de nalgas. Con dolor y a veces te viene con el cordón cruzado”, lanzó para referirse a la dificultad de conseguir el paso a la segunda fase del Mundial.

También apuntó contra los medios paraguayos. “Cuestionen todo lo que quieran cuestionar. La primera autocrítica la hacemos nosotros. Pero miremos a los demás, a los que clasificaron a seis mundiales consecutivos, y por qué a nosotros nos costó volver tras 16 años”.

A su vez, pidió moderación con las críticas. “Con dos jugadores, Turquía vale todo lo que vale el plantel de Paraguay... Entonces, quieren ser críticos, no tengo ningún problema”, insistió.

En cuanto a la posibilidad de avanzar como uno de los ocho mejores terceros, se mostró animado. “Soy optimista de que vamos a seguir en la siguiente fase”.

El análisis de Australia

Más adelante, Alfaro se refirió al cruce que sostuvieron con Australia, reconociendo que se quedó con “la sensación de sabor a poco”, pues los oceánicos son un rival que “cada vez va complicando más la vida a los rivales que tienen que enfrentar”.

“Se la complicó a Turquía, se la complicó a Estados Unidos y nos complicó a nosotros también, porque tiene una combinación de fortaleza defensiva con velocidades, con estatura, con envergadura física de prepotencia de juego aéreo”, profundizó sobre las características de los Socceroos.

“Es un equipo que tiene jugadores que están en el top 5 de velocidades máximas que ha mostrado este torneo, como el caso de Nestory Irankunda, el caso de Mohamed Touré o el caso de Jordan Bos”, detalló.