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    Contra un reciente campeón sobre pasto: el complejo debut que tendrá Alejandro Tabilo en Wimbledon

    El chileno, quien no registra victorias sobre césped en esa temporada, comenzará enfrentando al último ganador del ATP de 's-Hertogenbosch.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    Alejandro Tabilo, 33° del ranking ATP, tendrá un complicado estreno en Wimbledon. El sorteo del cuadro principal del Grand Slam determinó este viernes que el chileno deberá comenzar la competencia enfrentando a un duro oponente.

    Se trata del polaco Kamil Majchrzak (46°), a quien ya ha enfrentado en dos ocasiones en las que la raqueta nacional se ha llevado la victoria, ambas en Grand Slam. La primera fue en 2022 en el US Open y la segunda en el estreno de Roland Garros.

    Sin embargo, el europeo podría comenzar a emparejar el frente a frente en el césped. Hace algunos días Majchrzak conquistó el título del ATP de ‘s-Hertogenbosch que se disputa sobre pasto, obteniendo su primer título. Como antecedente está también el hecho de que en la edición pasada alcanzó los octavos de final del Grand Slam londinense.

    En contraste, Jano viene acumulando caídas sobre hierba. Perdió en su estreno en el ATP 500 de Queen’s contra el australiano Rinky Hijikata, quien venía desde la qualy, y a principios de la semana cayó en el ATP 250 de Mallorca contra el húngaro Fabian Marozsan (62º) por 6-2 y 6-3, en apenas una hora y 19 minutos de un partido, donde su tenis estuvo lejos del que lo llevó a ganar este mismo torneo hace un par de años.

    Ahora, en el caso de que Tabilo pueda dejar atrás este mal presente, se medirá en la segunda ronda con el ganador del cruce entre el italiano Mattia Bellucci (65°) y el estadounidense Zachary Svajda (69°), mientras que en una tercera ronda asoma el australiano Alex de Miñaur (6°).

    Cabe recordar que la mejor actuación del chileno en Wimbledon se dio en la edición de 2024 cuando alcanzó la tercera ronda, perdiendo contra el estadounidense Taylor Fritz, y que en 2025 no estuvo presente por una lesión.

    Sinner defiende la corona

    Por su parte, el campeón defensor de Wimbledon, el italiano Jannik Sinner, líder del ranking ATP, comenzará su participación contra el serbio Miomir Kecmanovic en primera ronda. En el caso de avanzar, deberá esperar al ganador del duelo entre Nuno Borges y Tristan Boyer en segunda ronda.

    Alexander Zverev, el segundo cabeza de serie de la competencia, estará del otro lado del cuadro. El alemán comenzará enfrentando al belga Alexander Blockx y en segunda ronda, lo haría contra el invitado británico Harry Wendelken o el francés Valentin Royer.

    A su vez, el siete veces campeón en la hierba de Wimbledon, Novak Djokovic se estrenará ante Wu Yibing y podría cruzarse con Stefanos Tsitsipas o Hugo Gaston en segunda ronda, si supera su debut.

    Por cierto, cabe mencionar que el español Carlos Alcaraz no estará presente en esta edición debido a una lesión en la muñeca que lo tiene alejado de las canchas desde mediados de abril.

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