SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará

    La CMF informó que decidió rechazar la solicitud de inscripción y autorización de la compañía y sostuvo que no podrá continuar prestando los servicios fintech. Sin embargo, desde Orionx aseguraron que "el rechazo comunicado por la CMF es formal, no definitivo, y se explica en una diferencia de criterio que esperamos revertir".

    Mariana MarusicPor 
    Mariana Marusic
    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará

    En el marco del proceso de inscripción y autorización de servicios fintech, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que resolvió rechazar una serie de solicitudes de inscripción en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros, así como solicitudes de autorización de servicios.

    Esto, “debido a que no se subsanaron las observaciones formuladas ni se aportaron los antecedentes requeridos normativamente, lo que impidió verificar el cumplimiento de las exigencias legales y regulatorias aplicables a los servicios”, argumentó el regulador.

    La CMF explicó que “las entidades que en el marco del régimen transitorio establecido en la Ley N°21.521 y en la NCG 502 de esta Comisión, se encontraban en proceso de licenciamiento para prestar el servicio fintech de intermediación de instrumentos financieros y cuyas solicitudes fueron rechazadas" son siete.

    Entre ellas, la plataforma de criptomonedas Orionx SpA. Pero también Inversiones ABJ SpA, Gaeval servicios Financieros SpA, Inversiones JBT SpA, Factoring Nacional SpA, Sociedad de Inversiones XI Business Limitada, LTC Factoring SpA.

    Tras ser consultados por esta situación, desde Orionx señalaron que “es una empresa con más de nueve años de trayectoria, que siempre ha cumplido con sus obligaciones. La resolución de la CMF se enmarca dentro del proceso de solicitud de autorización exigida por la ley fintech, ingresada por la compañía en enero de 2025. El rechazo comunicado por la CMF es formal, no definitivo, y se explica en una diferencia de criterio que esperamos revertir. La resolución no es definitiva y Orionx interpondrá los recursos que permite la ley”.

    Por su parte, la CMF argumentó que “las observaciones formuladas durante el proceso de evaluación abarcaron diversas materias, dependiendo de cada solicitud. Entre ellas se encontraban, a modo de ejemplo, no presentar la totalidad de la documentación necesaria, pese a los requerimientos efectuados durante el proceso, y no subsanar reparos acerca de su adecuación a los requisitos establecidos en la ley fintech y la NCG N°502; tales como, no entregar información para determinar el bloque regulatorio al que pertenece; no proporcionar estados financieros auditados por una empresa de auditoría externa; finalmente, no fue posible comprobar la constitución de la garantía que resguarda a los clientes, entre otras situaciones".

    Además, afirmó que “como resultado de lo anterior, las entidades dejarán de estar amparadas en la habilitación transitoria que la ley fintech concedió para operar mientras se procesaban las inscripciones en el Registro de Prestadores de Servicios Financieros y las correspondientes autorizaciones previstas en el artículo 7° de la Ley".

    Por tanto, la CMF sostuvo que “las sociedades no podrán continuar prestando los servicios fintech comprendidos en el artículo 2° de la Ley N° 21.521″.

    En consecuencia, explicó que “deberán abstenerse de celebrar nuevas operaciones o de prestar servicios regulados por la ley fintech respecto de nuevos clientes, pudiendo realizar únicamente aquellos actos que resulten necesarios para la adecuada conclusión de esas operaciones. Asimismo, deberán informar oportunamente a sus clientes esta circunstancia y la forma en que se llevará a cabo el término o conclusión de las operaciones existentes”.

    Más sobre:FintechOrionxCMFCriptomonedasLey fintech

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cruce de Kast con mujer en Villarrica deriva en embestida del PC, FA, PS y hasta Petro

    Alvarado sale en defensa de Kast y dice que no se excedió en cruce con mujer de Villarrica: “Él es una persona cercana”

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Registran pulso de cenizas en el complejo volcánico Nevados de Chillán

    CMF cancela la inscripción de fintech ligada al Tren de Aragua y no podrá seguir prestando servicios financieros

    Alucinógeno variante del LSD: incautan por primera vez la “droga del terror” en Antofagasta

    Lo más leído

    1.
    Otro cambio de Millicom: beneficios y descuentos del Club Movistar ya no están disponibles

    Otro cambio de Millicom: beneficios y descuentos del Club Movistar ya no están disponibles

    2.
    Precio del petróleo vuelve a situarse en los niveles previos a la guerra y el barril rompe los US$ 70

    Precio del petróleo vuelve a situarse en los niveles previos a la guerra y el barril rompe los US$ 70

    3.
    Caso Sartor: isapre Nueva Masvida presenta querella y acusa perjuicio por $8.400 millones

    Caso Sartor: isapre Nueva Masvida presenta querella y acusa perjuicio por $8.400 millones

    4.
    Grupo Angelini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen

    Grupo Angelini vende su participación en Puerto Coronel a la familia von Appen

    5.
    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    Sindicato de Escondida recurre a Tribunal Ambiental y pide nulidad a millonario proyecto aprobado de BHP

    6.
    Gobierno proyecta bajas de “más de $100″ en el precio de las bencinas de mantenerse el valor actual del petróleo

    Gobierno proyecta bajas de “más de $100″ en el precio de las bencinas de mantenerse el valor actual del petróleo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    El innovador tratamiento de cáncer de próstata en solo cinco sesiones, liderado por una oncóloga chilena

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    8 aditivos alimentarios relacionados con la presión arterial alta y las enfermedades cardíacas, según un masivo estudio

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Científicos lograron “reprogramar” células inmunitarias del cerebro para combatir el Alzheimer

    Servicios

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 25 de junio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Nueva Zelanda vs. Bélgica en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Egipto vs. Irán en TV y streaming

    Cruce de Kast con mujer en Villarrica deriva en embestida del PC, FA, PS y hasta Petro
    Chile

    Cruce de Kast con mujer en Villarrica deriva en embestida del PC, FA, PS y hasta Petro

    Alvarado sale en defensa de Kast y dice que no se excedió en cruce con mujer de Villarrica: “Él es una persona cercana”

    Registran pulso de cenizas en el complejo volcánico Nevados de Chillán

    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará
    Negocios

    Ley fintech: CMF rechaza solicitud de Orionx para operar y la plataforma de criptomonedas asegura que apelará

    CMF cancela la inscripción de fintech ligada al Tren de Aragua y no podrá seguir prestando servicios financieros

    Moody’s afirma que reconstruir los “colchones fiscales” es clave para que Chile mantenga la nota crediticia

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes
    Tendencias

    Soy odontólogo y así es cómo puedes mantener tus dientes fuertes

    El hábito que “rejuvenece” funcionalmente al cerebro, según una investigación

    Heladas en Santiago: cuándo se intensifican las temperaturas invernales en la Región Metropolitana

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década
    El Deportivo

    A 10 años de la Copa América Centenario: el radical cambio de rumbo de la Roja y Argentina en una década

    Joaquín Niemann corona otra jornada brillante en Turín y llega a la cima del Abierto de Italia

    No pudo repetir el éxito: el irregular camino de Juan Antonio Pizzi a 10 años de la Copa América Centenario con la Roja

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?
    Tecnología

    Review del robot de cocina Robert FDV de Kitchen Center: ¿La competencia de Thermomix?

    Cómo es la serie HONOR 600 que llega a Chile: con IA avanzada, cámara nocturna de 200MP y batería de 7000mAh

    Con IA avanzada y fotografía de retrato profesional: confirman la llegada de HONOR 600 Series a Chile

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973
    Cultura y entretención

    Pablo Larraín filmará película sobre Allende y el Golpe de Estado de 1973

    “Wannabe”, la historia tras la canción que convirtió a las Spice Girls en un fenómeno global hace 3 décadas

    Gilsons llega a Chile: “No hacemos música religiosa ni tenemos esa pretensión”

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump
    Mundo

    Los terremotos en Venezuela obligan a EE. UU. a mostrar la cara humanitaria de la “doctrina Donroe” de Trump

    Trump acusa a Irán de atacar buques en Ormuz: “Es una violación estúpida de nuestro acuerdo”

    Desarticulan banda que se dedicaba a los turbazos en la Región Metropolitana: hay 12 sujetos detenidos

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía
    Paula

    Más que un oficio: el espacio donde personas con discapacidad construyen autonomía

    Escuelas que protegen: cuando la confianza se convierte en una estrategia de prevención

    Mi mascota y yo: nos volvimos a poner de pie juntas