A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Unión San Felipe en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Universidad de Chile se mide con Unión San Felipe este domingo, en el marco de la cuarta fecha de la Copa Chile.

Los azules son parte del Grupo D de la competencia, que completan Santiago Wanderers y Unión La Calera.

Cuándo juega U de Chile vs. Unión San Felipe

El partido de la Universidad de Chile contra Unión San Felipe es este domingo 28 de junio a las 17:30 horas de Chile.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la Región Metropolitana.

Dónde ver a U de Chile vs. Unión San Felipe

El partido de la Universidad de Chile contra Unión San Felipe se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Copa Chile va por la plataforma HBO Max.