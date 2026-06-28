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    Arica: capturan a dos imputados por sustracción de menor tras retener a adolescente en Quebrada Encantada

    La víctima fue agredida y retenida contra su voluntad. Según la investigación, los imputados le sustrajeron el teléfono para realizar una videollamada extorsiva a sus familiares, a quienes exigieron especies y $1.300.000 a cambio de su liberación.

    Sebastián Escobar F.Por 
    Sebastián Escobar F.
    Fiscalía de Arica formaliza a dos imputados por sustracción de menor tras retener a adolescente en Quebrada Encantada

    Una investigación desarrollada por la Fiscalía de Arica, en conjunto con la sección OS9 de Carabineros, permitió detener a dos imputados por su presunta participación en el delito de sustracción de menores contra un adolescente de 17 años, hecho ocurrido en el sector de Quebrada Encantada.

    Los detenidos, ambos de nacionalidad venezolana, fueron identificados como J.G.M.A. y M.J.C.Z., quienes serán formalizados por su participación en los hechos. La Fiscalía solicitará la medida cautelar de prisión preventiva.

    De acuerdo con la investigación dirigida por el fiscal ECOH Patricio Espinoza, los hechos ocurrieron la noche del domingo 14 de junio, cuando dos víctimas, ambas NNA, concurrieron hasta un servicentro ubicado en avenida Diego Portales, en Arica, con el objetivo de concretar la venta de un aparato musical ofrecido previamente por redes sociales.

    Según los antecedentes, alrededor de las 21.00 horas, una de las víctimas descendió del vehículo y se acercó al lugar donde estaban estacionados los imputados, quienes se encontraban junto a otros sujetos no identificados.

    Fiscalía de Arica formaliza a dos imputados por sustracción de menor tras retener a adolescente en Quebrada Encantada. Imagen referencial. ECOH

    Tras un breve diálogo, los imputados comenzaron a manipular el equipo musical y señalaron que uno de los vehículos mantenía una supuesta falla, solicitando a la segunda víctima acercarse para probar el aparato.

    En ese contexto, M.J.C.Z. habría intentado agredir y bajar del vehículo a una de las víctimas, acción que fue frustrada luego de que el afectado acelerara y huyera del lugar.

    Paralelamente, los imputados habrían agredido a la otra víctima y la obligaron a subir a la parte posterior del vehículo en que se movilizaban. Luego, iniciaron una persecución contra el segundo adolescente por distintas calles de la ciudad, logrando en más de una ocasión colisionar contra su automóvil.

    Tras ello, y mientras mantenían retenida a la víctima, los imputados le sustrajeron su teléfono celular y realizaron una videollamada extorsiva a familiares de ambos adolescentes.

    Fiscalía de Arica formaliza a dos imputados por sustracción de menor tras retener a adolescente en Quebrada Encantada. Imagen referencial.

    En dicha comunicación, según la Fiscalía, exhibieron las agresiones contra la víctima y exigieron especies y la suma de $1.300.000 a cambio de su liberación, advirtiendo que la matarían si no se cumplía con lo solicitado.

    Posteriormente, los imputados se trasladaron hasta el sector de Quebrada Encantada, donde la víctima fue atada de pies y manos, mientras continuaban las agresiones y amenazas.

    La situación se vio frustrada luego de que, en un descuido de sus captores, la víctima lograra escapar, lanzándose por una pendiente y solicitando auxilio a residentes del sector, quienes dieron aviso a Carabineros.

    Tras diversas diligencias del Equipo ECOH y la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica, con apoyo de detectives de la Prefectura de Policía Internacional y Migraciones de la PDI, personal especializado del OS9 de Carabineros logró identificar y detener a los imputados durante un operativo policial realizado este viernes.

    Fiscalía de Arica formaliza a dos imputados por sustracción de menor tras retener a adolescente en Quebrada Encantada. En la imagen, Quebrada Encantada.

    “Conforme a diligencias de investigación desplegadas por personal OS9 y dirigidas por el equipo ECOH de la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, se logró la detención de dos sujetos de nacionalidad venezolana que participaron en la sustracción, específicamente de un adolescente de 17 años”, señaló el fiscal Patricio Espinoza.

    El persecutor agregó que las diligencias permitieron determinar la identidad de los imputados, quienes habrían abordado a la víctima, la trasladaron hasta Quebrada Encantada, la mantuvieron retenida y la golpearon en reiteradas ocasiones.

    “Finalmente, la víctima logra huir del lugar y dar cuenta a Carabineros. Los imputados fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía, donde serán formalizados por su participación en calidad de autores del delito de sustracción de menores, y además se pedirá la prisión preventiva”, añadió.

    Más sobre:AricaECOHFiscalíaPDICarabinerosPolicialMenores

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