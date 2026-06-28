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    Mantienen prisión preventiva para imputados por millonario robo frustrado a empresa de valores en Antofagasta

    El tribunal de alzada acogió los recursos del Ministerio Público y la parte querellante, y dejó sin efecto la decisión que permitía a tres imputados seguir el proceso con medidas cautelares menos gravosas. La Corte apuntó al nivel de planificación del delito y al peligro para la seguridad de la sociedad.

    Por 
    Felipe Rivera
    Mantienen prisión preventiva para imputados por millonario robo frustrado a empresa de valores en Antofagasta

    La Corte de Apelaciones de Antofagasta ordenó mantener en prisión preventiva a tres imputados vinculados a un millonario robo frustrado contra una empresa de transporte de valores de la ciudad.

    La decisión revierte lo resuelto previamente por el Juzgado de Garantía, que había sustituido la cautelar por el pago de una caución y otras medidas menos intensas. Sin embargo, tanto el Ministerio Público como la parte querellante recurrieron ante el tribunal de alzada para pedir que los imputados continuaran privados de libertad.

    Tras revisar los antecedentes, la Corte concluyó que existen presunciones fundadas de participación de los tres imputados en los hechos investigados. Además, estimó que el intento de robo no habría sido un acto improvisado, sino una operación con un alto nivel de coordinación, preparación y planificación.

    Mantienen prisión preventiva para imputados por millonario robo frustrado a empresa de valores en Antofagasta

    La Corte también tuvo en cuenta la posibilidad de reiteración delictiva, considerando el nivel de organización que habría existido detrás del ilícito. En esa línea, descartó que eventuales dificultades económicas puedan ser usadas como argumento para rebajar la intensidad de las cautelares.

    Según el criterio del tribunal, aceptar ese tipo de justificación terminaría validando conductas graves como una forma de subsistencia, lo que aumenta la preocupación por el riesgo social asociado al caso.

    Con esos fundamentos, la Corte de Apelaciones de Antofagasta revocó la resolución de primera instancia, rechazó la solicitud de la defensa y mantuvo la prisión preventiva para los tres imputados, considerando tanto el peligro de fuga como el peligro para la seguridad de la sociedad mientras continúa la investigación.

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