María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela para acompañar a afectados por terremotos

La líder opositora venezolana María Corina Machado anunció que regresará a Venezuela para acompañar a los afectados por los terremotos que golpearon al país el pasado 24 de junio.

El anuncio se produce en medio de la emergencia humanitaria provocada por los sismos, que han dejado miles de damnificados, personas fallecidas, heridos y severos daños en distintas zonas del país, especialmente en sectores costeros y urbanos.

Machado, quien se ha mantenido fuera de Venezuela durante los últimos meses, afirmó que su retorno busca estar junto a los afectados y colaborar en las labores de apoyo a las familias damnificadas.

La dirigente opositora ya había difundido un mensaje dirigido a los venezolanos dentro y fuera del país, en el que llamó a actuar de manera organizada para canalizar ayuda a quienes resultaron afectados por la catástrofe.

María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela para acompañar a afectados por terremotos. En la imegen, edificio afectado por terremotos en Venezuela.

“Venezuela nos necesita a todos. Tenemos que ayudar, acompañar y consolar”, señaló Machado en un mensaje difundido a través de sus redes sociales.

En esa línea, convocó a activar redes ciudadanas, comandos y nodos de organización para reunir y distribuir insumos de forma segura y eficiente, poniendo especial atención en adultos mayores, niños y personas que se encuentran solas tras la emergencia.

“Tenemos que aportar los insumos más necesarios, ayudar a distribuirlos de manera segura y eficiente, acompañar y consolar a aquellos que están solos”, sostuvo.

La líder opositora también expresó solidaridad con las familias que han perdido seres queridos o que mantienen personas desaparecidas tras los terremotos.

María Corina Machado anuncia que regresará a Venezuela para acompañar a afectados por terremotos X @MinSeguridad_Ar

Desde distintos sectores políticos, sociales y humanitarios se han impulsado campañas de recolección de insumos, centros de acopio y llamados a la comunidad internacional para asistir a Venezuela en medio de la tragedia.

El regreso anunciado por Machado ocurre en un contexto marcado por la magnitud de la catástrofe y por el despliegue de equipos nacionales e internacionales de rescate, además de voluntarios y organizaciones civiles que buscan apoyar a los damnificados.

“Estamos juntos, no estás solo. Avanzamos como lo hemos hecho siempre, de la mano de Dios. Y muy, muy pronto nos abrazamos en Venezuela”, expresó Machado.