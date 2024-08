Sergio Markarián le da con todo a Marcelo Bielsa y evidencia sus errores al mando de Uruguay

A los 78 años, Sergio Markarián no ha perdido vigencia ni claridad en los conceptos. Opinión autorizada la del técnico uruguayo, quien fue uno de los que apoyó la llegada de Marcelo Bielsa a la Celeste.

Sin embargo, el entrenador campeón con Universidad de Chile en el Apertura 2009 también aterriza la importancia de la llegada del Loco. Un DT que cobra más de US$ 4 millones por año en un campeonato charrúa que está devaluado.

“Este es un país de 3 millones y medio de habitantes, con la economía que tiene, donde los jugadores cobran poco más que el mínimo vital. Un medio deportivo al que entran muchas decenas de millones de dólares por concepto de contratos de televisión, de espónsores, de ventas de jugadores y demás”, aseguró Markarián a Radio Santiago.

Asimismo, agregó que “se paga lo que paga a un entrenador como Bielsa y a los jugadores les llega un mínimo. Este es el país de América donde los futbolistas cobran menos. Por eso hay atletas que nunca jugaron acá y están en todo el mundo. Porque en todos lados ganan mejor que acá. En este país hay un contrato con un entrenador que, sin duda, es un gran entrenador”.

Críticas al Loco

Pero no todo es bueno, sobre todo de acuerdo con la óptica del exseleccionador de Perú, quien hace un crudo análisis del paso del rosarino por el equipo dos veces campeón del mundo.

“Marcelo Bielsa no inventó el 4-3-3, no inventó la presión alta, no inventó la intensidad… Es un entrenador que trabaja muy bien en el campo, pero ha cometido tres grandes errores en este año que ha estado en Uruguay. El primero fue competir en un torneo, que creo se jugó en Chile (Panamericanos Santiago 2023), al que no asistió él y llevó una selección muy pobre”, explicó el adiestrador montevideano.

Precisamente, el trabajo con las divisiones menores ha sido, al menos tradicionalmente, uno de los rasgos deficitarios en la carrera del técnico argentino. Según Markarián, peor que lo hecho en el torneo chileno fue lo que ocurrió en el verano en Venezuela, en la carrera por conseguir un cupo en el fútbol masculino de París 2024.

“El segundo error Bielsa lo comete en el Preolímpico, campeonato que era fundamental para Uruguay y así defender los 100 años tras ser campeón en los Juegos Olímpicos de 1924 y era fundamental hacer un buen trabajo”, explicó el seleccionador de Grecia.

En la misma, sostuvo que “Bielsa hizo una selección en la que había 9 delanteros, 3 mediocampistas y 5 defensores, más los arqueros. Un plantel mal integrado, un equipo mal hecho, dejando de lado jugadores importantes y armando equipos caprichosos que no lograron clasificar a la segunda etapa de un torneo que era fácil de ganar. Porque los que clasificaron no eran más que Uruguay”.

Errores en la Copa

Bajo el mando del entrenador rosarino, Uruguay llegaba a Estados Unidos 2024 como uno de los grandes favoritos para conseguir el título de la Copa América. Sin embargo, una Celeste plagada de figuras se quedó en la semifinal ante el elenco cafetalero.

“El tercer gran error de Bielsa fue el partido contra Colombia en la Copa América, al que lleva a un equipo cansado para enfrentar a uno que estaba más fresco. Porque Uruguay juega el tercer partido de su serie, habiendo ganado los seis puntos (triunfos sobre Panamá y Bolivia) y lo juega con todos sus titulares contra un rival que estaba diezmado (Estados Unidos)”, aseveró el exDT azul.

Además, concluyó que “se sabe que, en este tipo de torneos, si usted quiere llegar a la final y ganarla, hay un partido en el que usted tiene que descansar. Si un entrenador de esa trayectoria no es capaz de utilizar una estrategia de campeonato que le permita llegar a la final, para mí honestamente ha sido un gran error”.

Pese a los cuestionamientos, Markarián reconoció que “seguiré apoyando la contratación de Bielsa, como lo hice. Pero no me voy a callar la boca cuando veo que comete los errores que comete. Son errores muy muy grandes, garrafales”.