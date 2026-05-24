Aguas Andinas informa restablecimiento del suministro en toda la red y explican atrasos en reposición del servicio

Aguas Andinas confirmó que el suministro de agua en los hogares está restablecido en toda su red después del corte programado por la empresa entre el viernes y la mañana de este domingo.

Inicialmente el corte se mantendría hasta las 08.00 de la mañana de este domingo en ocho comunas de la Región Metropolitana. Pero vecinos de distintas zonas reclamaron que aún no contaban con agua potable.

En un comunicado anterior, la empresa informó que habían logrado restablecer el servicio en las comunas La Granja, La Florida y La Pintana a las 01:00 de la madrugada, mientras que, para La Cisterna, El Bosque, San Bernardo, San Miguel y San Ramón, el servicio debía volver hacia el mediodía.

Finalmente, cerca de las 14:30 horas, la empresa confirmó la reposición del sistema en su totalidad y explicó el porqué del atraso, que tendría que ver con “incidencias hidráulicas” que se presentaron durante la fase final de las labores.

“Luego de intensas maniobras y un despliegue técnico y humano, hemos podido culminar el restablecimiento del servicio en las cinco comunas restantes y que fueron impactadas por los trabajos de mejoramiento del acueducto Paralelo. Durante todo momento mantuvimos una coordinación con las autoridades, teniendo operativos los 72 puntos de abastecimiento y más de 20 camiones aljibes en todo el perímetro“, dijo el director de Clientes, Eugenio Rodríguez.