“Empujamos que los colegios tengan participación”: gobierno insiste con admisión optativa en proyecto que modifica el SAE

Este martes vencía el plazo que se había impuesto la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados para el ingreso de indicaciones al proyecto de ley del gobierno que modifica el Sistema de Admisión Escolar (SAE). El mismo, hasta aquí, ha despertado críticas por la forma en que se hace cargo de reintroducir el mérito: una vía optativa con admisión propia para colegios con sobredemanda.

Esa ha sido quizás si la gran crítica a la iniciativa, proveniente incluso de expertos a los que la derecha generalmente recurre para argumentar favorablemente sus proyectos. Pero también hubo otras a temas más específicos del proyecto, como las entrevistas a apoderados.

Conciente de las advertencias y habiendo reconocido públicamente la ministra María Paz Arzola que el proyecto tenía ciertas debilidades en la redacción, si bien el gobierno ingresó indicaciones que anulan parte de su propuesta, también mantienen la modalidad de Elección Mutua, que es la vía optativa para establecimientos sobredemandados. Esto, desde ya, hace suponer que la discusión se mantendrá a tope. Ocurre que los diputados también ingresaron indicaciones propias y entre las de ellos y las del gobierno suman 70 hasta aquí.

Esa es la discusión que continuó este miércoles, con diputados que no son parte del oficialismo (PC, FA, PS, DC y PDG) retirándose anticipadamente de la comisión. “En esta comisión, por un acuerdo administrativo, la derecha tiene una sobrerrepresentación y eso lo ha ocupado, lamentablemente, porque nos clausuran el debate. Lo que queremos alertar con el retiro es que el oficialismo no tiene vocación de mayoría democrática y, por otra parte, el Mineduc no tiene liderazgo de sus parlamentarios. Nos citaron a una mesa técnica que no cumplió su objetivo. Esto no puede seguir así, ya pasó con Escuelas Protegidas, que tuvimos que llevarlo al TC. Este proyecto también tiene normas anticonstitucionales y quiere repetir la receta: fracaso tras fracaso en los trámites de la Comisión de Educación”, se extendió al respecto Daniela Serrano (PC).

Las indicaciones

Lo primero que aclaran los entendidos del Mineduc que participaron de la redacción de las indicaciones es que la intención de las modificaciones al SAE fue siempre mantener un sólo sistema. Y que para reforzar eso las indicaciones aclaran que la Elección Mutua se incorpora dentro de los criterios del sistema de admisión, para luego detallar más latamente qué tipos de criterios se incorporan en ese mecanismo. Del mismo modo, dentro de esos criterios en el ministerio creen haber aclarado que las entrevistas no tienen un propósito de admisión, sino informativas.

Para la cartera, que sigue defendiendo que con su proyecto los colegios pasan a tener más incidencia en la elección que con el SAE actual, lo que proponen quienes los han criticado es que los establecimientos sólo puedan incorporar criterios que el Estado fija. El Ejecutivo, en cambio, seguirá buscando que sean los colegios los que los determinen. Y en ese sentido, la proyección del gobierno es que la discusión fuerte ahora se va a dar en cuánto más -o menos- se puede reforzar la fiscalización “sin cercenar la autonomía y libertad de enseñanza”, según detalla uno de los entendidos de la discusión.

Las más relevantes de las indicaciones, por cierto, tienen que ver con el mecanismo de Elección Mutua.

Una de las indicaciones del Ejecutivo dice que el proceso de admisión se llevará a cabo a través de un sistema único, provisto por el Ministerio de Educación, y que los sostenedores de establecimientos que hayan tenido más postulantes que vacantes en el proceso de admisión inmediatamente anterior, estarán facultados para implementar el mecanismo de elección mutua.

“Los establecimientos educacionales que cumplan con la condición prevista en el inciso décimo del artículo 7° bis, podrán implementar el mecanismo de elección mutua con el objeto de verificar criterios de prioridad propios para la asignación de vacantes", se lee. El sostenedor interesado deberá informar la decisión al Mineduc, acompañando la descripción del proceso que pretende aplicar, incluyendo los criterios de admisión que utilizará. Asimismo, deberá acompañar una declaración jurada en la que conste que dicho procedimiento no contraviene los principios establecidos en la ley.

Según la indicación, los colegios que opten por esta vía podrán utilizar criterios como de vínculo y continuidad (hermanos, hijos de trabajadores, asistencia previa, provenir de un establecimiento del mismo sostenedor, hijo de un exalumno del establecimiento); adhesión al proyecto educativo (aceptación expresa y por escrito del proyecto educativo, compromiso de participación en las actividades de la comunidad); aptitud en caso de establecimientos que impartan educación técnico profesional, de aptitudes de especialización temprana o de alta exigencia académica, los que podrán aplicar pruebas de admisión, las que evaluarán exclusivamente las aptitudes señaladas. También se incluyen criterios de inclusión.

“El sostenedor podrá aplicar criterios distintos de los contemplados”, se lee en la indicación del Ejecutivo. Para esto, deberá justificar que dichos criterios cumplen con el requisito de ser objetivos, transparentes, verificables y no conlleven ni constituyan discriminación arbitraria. A partir de séptimo básico los establecimientos también podrán considerar el desempeño académico, el que podrá ser medido a través de una evaluación.

Una vez finalizado el mecanismo de elección mutua, los establecimientos reportarán al Mineduc los estudiantes priorizados y los padres que no sean elegidos podrán solicitar un informe.

Asimismo, el gobierno detalla que los establecimientos que opten por la elección mutua deberán contemplar al menos un 20% de cupos para estudiantes prioritarios y, al menos, un 10% para estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales.

La elección mutua, además, no se podrá aplicar cuando el establecimiento sea el único de un determinado territorio, según pretende Palacio.

“Las indicaciones recogen los puntos advertidos durante la discusión y aclaran que esto seguirá siendo un sólo sistema. Lo que empujamos es que los colegios tengan participación en sus procesos de admisión, eso ya está declarado. El riesgo de la discriminación arbitraria - estamos de acuerdo en que existe- , por eso lo abordamos con una fiscalización exante, como la declaración jurada de los colegios, y también expost, con fiscalizaciones y eventuales sanciones que pueden terminar en quitar la facultad del colegio se usar la elección mutua. También asegurando las cuotas de estudiantes con necesidades educativas especiales y prioritarios”, se extiende el subsecretario de Educación, Daniel Rodríguez.

De hecho, una de las indicaciones del gobierno dice que “en caso de reincidencia respecto de infracciones cometidas durante la aplicación del mecanismo de elección mutua, el establecimiento perderá la opción de implementarlo por cinco años”.

Por otra parte, una indicación de Emilia Schneider, Daniela Serrano, Juan Santana, Héctor Barría y Tamara Ramírez señala que los establecimientos educacionales que implementen la elección mutua deberán publicar, con una anticipación mínima de seis meses al inicio del proceso, todos los criterios que utilizarán para la asignación de vacantes, sus respectivas ponderaciones, el número de cupos disponibles y las reglas aplicables al proceso. Una indicación similar ingresaron los UDI Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann.

En torno a las entrevistas, reuniones o jornadas informativas una indicación de los diputados Schneider, Serrano, Santana, Barría y Ramírez dice que deberán ser públicas, gratuitas, accesibles, voluntarias y no podrán ser requisito de postulación o criterio de selección.

Otra indicación transitoria del diputado Héctor Barría señala que a los cuatro años desde la entrada en vigencia de la ley, el Mineduc realizará una evaluación del funcionamiento del mecanismo de elección mutua incorporado.