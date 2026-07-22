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    Nacional

    La otra discusión que se viene para los alcaldes: el cálculo del avalúo fiscal de propiedades

    Estos días se retomó una mesa técnica entre el SII y jefes comunales, en la búsqueda de transparentar la metodología con que se hace el cálculo y, por ende, el monto a pagar de las contribuciones que reciben los municipios.

    Por 
    Luciano Jiménez

    En la antesala de que la comisión mixta del Congreso Nacional comience la discusión del único artículo rechazado de la megarreforma, los alcaldes han empezado en paralelo otra discusión.

    Y si bien la normativa rechazada justamente les pega, pues se trata de la compensación de las 1.500.000 UTM al Fondo Común Municipal y sus mecanismos de recaudación, desde esta semana los jefes comunales se han volcado a abordar la metodología que el Servicio de Impuestos Internos (SII) utiliza para calcular los avalúos fiscales de las propiedades y, por ende, el pago de contribuciones. Un tema que les compete y que comenzó este lunes con una mesa técnica que reunió a las asociaciones de los municipios y también al ente tributario.

    El tema ha cobrado más fuerza por estos días luego de que una indicación de la senadora María José Gatica (RN) fuera acogida por las dos corporaciones del legislativo y finalmente pasara el tercer trámite constitucional para quedar como ley. El texto señala que “el SII informará semestralmente en su sitio electrónico institucional y en formatos abiertos, descargables y reutilizables, la metodología empleada para el cálculo del impuesto territorial a pagar, el que deberá contener a lo menos, los avalúos fiscales vigentes, las tablas de valores unitarios, las tasas del impuesto territorial, un ejemplo de cálculo tipo”, entre otras medidas.

    En el ente fiscalizador tributario recalcan que la transparencia de la metodología con las que se calculan los avalúos es un tema que partió el año pasado a propósito de las quejas de diversos contribuyentes. El SII, a cargo de Jorge Trujillo, avanzó en la creación de un nuevo portal web en el que se transparenta parte de la metodología.

    Sin embargo, con la indicación de Gatica hecha ley, ahora ya no será solo voluntad del SII, sino que una obligación legal. Eso sí, todavía no hay un reglamento para establecer la forma en que se transparentará esta metodología y sus detalles.

    El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

    Por lo mismo es que este lunes en la reunión técnica del SII participó el mundo municipal por medio de la Asociación de Municipalidades de Chile (AMUCH) y otros entendidos en la materia como universidades y la Cámara Chilena de la Construcción, entre otras entidades.

    La discusión durante el último tiempo también ha girado en torno a algunos nuevos conceptos que se agreguen al cálculo del avalúo, siempre con el objetivo de acoplar los valores fiscales a los valores comerciales, ue hasta aquí anotan grandes diferencias en algunos casos.

    El tema compete directamente a los alcaldes, porque del avalúo fiscal es de donde se calculan las contribuciones y con ello se determina la plata que llega a las arcas municipales. Un escenario que pudiera darse con mayor transparencia de la metodología, según los expertos, es que aumentarán los reclamos de los contribuyentes para que se les baje el avalúo fiscal. Otros sostienen que en algunos casos el SII pudiera no identificar variables en el cálculo, por lo que mayor transparencia implicaría que aumente el avalúo.

    La reunión de los alcaldes con el gobierno.

    El asesor de la AMUCH y que participa de la mesa técnica, Demetrio Benito, dice que “la modelación de la valoración de construcciones en altura, la revisión de aplicación de factores en el modelo de cálculo y de la metodología de trazado de área homogénas forman parte de la discusión del panel y de los estudios encargados por el servicio”.

    Añade que “los efectos serían en general positivos. Lo vemos con buenos ojos aunque aspiramos a un cambio de fondo en la ley de impuesto territorial y el financiamiento comunal, mayor transparencia. Reduce conflictos entre el SII y municipios, existiría un aumento de cumplimiento y base imponible a mediano plazo, facilitando detectar subvaluaciones y aumentar la recaudación estable. Aunque podría existir un impacto fiscal temporal negativo marginal si algunos contribuyentes reclaman con éxito, pero sería algo transitorio en vista del sinceramiento catastral”.

    Desde el SII indicaron que el panel ha sesionado entre septiembre del 2025 y febrero del 2026, y el balance que se hace es positivo hasta el minuto, lo que se traducirá en un documento técnico con recomendaciones. A finales de septiembre y en noviembre volverán a reunirse.

    Respecto de la indicación aprobada, desde el SII dicen que el texto fija mediante la ley parte importante de las medidas que ya han planteado y que están disponibles en el sitio web del servicio. Por ende, es algo con lo que ya venían trabajando.

    El asesor en contribuciones de la AMUCH, Demetrio Benito.

    La senadora Gatica dice por la discusión: “Presentamos una indicación para que los contribuyentes tengan acceso a información clara y transparente sobre cómo se determina el avalúo de sus propiedades y cómo se calculan las contribuciones, y logramos que fuera aprobada tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Ahora esperamos que de la comisión mixta salga un mecanismo de compensación que permita fortalecer el Fondo Común Municipal y mitigar los menores recursos que puedan recibir, especialmente los municipios más pequeños, para que estos cambios no terminen afectando a la ciudadanía”.

    Más sobre:Avalúo FiscalMunicipalidadesContribucionesServicio de Impuestos Internos

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