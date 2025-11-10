En un año particularmente complejo para la rama masculina de Colo Colo, las Albas sacaron la cara: van por el título en la competencia nacional después de llegar hasta las semifinales en la Copa Libertadores. En ese recorrido, se anotaron un récord sudamericano: con 36 victorias consecutivas entre 2024 y 2025, superaron por dos las que había cosechado Corinthians, el anterior poseedor de la mara

Ese resumen catapultó a Tatiele Silveira, la conductora del equipo de Macul, a una altura insospechada: la entrenadora es una de las nominadas como mejor entrenadora del mundo en el fútbol femenino, según la Federación Internacional de Historia y Estadísticas del Fútbol, IFFHS.

Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025

El Cacique lució la nominación bajo un decidor título: orgullo albo. "Nuestra directora técnica Tatiele Silveira fue nominada por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) en la categoría de mejor entrenadora del fútbol femenino del mundo, gracias a su espectacular campaña con las históricas Albas, donde obtuvo 36 victorias consecutivas en todas las competencias“, destacó el club más popular del país.

Fuerte competencia

Silveira tiene una fuerte competencia por el galardón. Entre las postulantes más destacadas figuran Sonia Bompastor (quien logró el triplete en Inglaterra con Chelsea) y Renée Slegers (monarca de la Women’s Champions League con Arsenal).

Hay más nombres de alto vuelo, como Jonathan Giráldes (DT del Olympique de Lyon de Tiane Endler) y Pere Romeu (Barcelona). También aparecen Vlatko Andonovski (Kansas City Current), Óscar Torres (Pachuca), Jonás Urías (Cruzeiro), Jhon Alber Ortiz (Deportivo Cali), Jerry Tshabalala (Mamelodi Sundowns), Liv Lin (Wuhan Jianghan) y Pedro Martínez (Tigres UANL).