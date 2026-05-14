En cita con empresarios: Kast defiende megarreforma y afirma que promesa de expulsar 300 mil migrantes “es una metáfora”

Santiago, 13 de mayo de 2026. Presidente de la Republica Jose Antonio Kast participa del aniversario de la Camara Chilena de la Construccion en Meteopolitan Santiago Diego Martin/Aton Chile

Tal como lo hizo hace un año para un debate presidencial, este miércoles el Presidente José Antonio Kast se subió al escenario de Metropolitan Santiago con una pelota en la mano, para participar de la inauguración de la Semana de la Construcción, en el marco de la conmemoración de los 75 años de la Cámara Chilena de la Construcción.

“Esta es la misma pelota que traje el año pasado. Estaba trabada (...). Lo que me tocó decir aquí, el año pasado, cuando estaba bastante más nervioso, porque éramos varios que estábamos siendo escrutados por el público presente, es que íbamos a destrabar la pelota. Creo que eso ha sido lo que hemos hecho en estos poco menos de casi 60 días. Estamos destrabando la pelota para que Chile vuelva a ponerse en movimiento”, dijo en la instancia.

El Mandatario asistió acompañado por los ministros Iván Poduje (Vivienda), Martín Arrau (Obras Públicas), Judith Marin (Mujer) y Daniel Mas (Economía y Minería), en un encuentro que en el gobierno consideraban como clave para responder las inquietudes del sector empresarial y también defender la megarreforma que hoy se encuentra en discusión en la Cámara de Diputados.

De esa forma, Kast aprovechó de abordar parte de sus medidas en materia económica. “Tenemos el compromiso real de disminuir los tiempos para cualquier permiso ambiental en más de un 30%. Y eso va a ser realidad. Pero después necesitamos que ustedes estén ahí para que esa pelota que estaba trancada y que está en movimiento empiece a meter goles”, planteó.

En esa línea, aprovechó de saludar a las distintas delegaciones internacionales presentes en el evento y aseguró que “necesitamos que inviertan en Chile y que contraten a las constructoras chilenas. Así que bienvenidos a invertir. Les vamos a facilitar todo”.

Al mismo tiempo, mientras no dudó en apuntar contra la administración de Gabriel Boric, asegurando que el país se estancó en los últimos cuatro años, aprovechó de destacar la megarreforma del gobierno.

Al respecto, recalcó que “este no es un proyecto del gobierno, es un proyecto de Chile. Es un proyecto que tiene conciencia, ve las carencias y se hace con responsabilidad. Es la misma responsabilidad que hemos llevado adelante desde el primer día. Porque los chilenos quieren que los traten como adultos y quieren que les hablen con la verdad, no con frases demagógicas”.

El encuentro, eso sí, se vio marcado por sus dichos en seguridad. Si bien recalcó que van a “restablecer el orden”, respecto a las críticas por la gestión de la crisis migratoria, aseguró que “algunos dicen, oiga, llevan 60 días y usted dijo que el primer día iba a que expulsar a 300 mil migrantes. Es una metáfora. Si alguien cree que en un día uno va a expulsar a 300 mil migrantes, creo que entendió mal el mensaje”.

La frase no tardó en levantar críticas desde la oposición, ya que la expulsión de inmigrantes ilegales fue una de sus principales promesas de campaña.

“El presidente Kast basó su campaña en agitar los legítimos miedos y malestares de la ciudadanía, ofreciendo como soluciones nada más que consignas y eslóganes (...). En las tierras de Neruda, Mistral, Huidobro y De Rokha, llamarle metáforas a las mentiras parece un exceso retórico”, apuntó el diputado del Frente Amplio, Gonzalo Winter.

El senador de ese partido, Diego Ibáñez, en tanto, cuestionó que “un gobierno de metáforas no soluciona los problemas de Chile y su gente. El gobierno ya debe comenzar a mostrar resultados, no solo metáforas de lo que pretenden hacer en el país”.

Su par de la DC, Iván Flores, afirmó que “ya no me sorprende lo que el gobierno diga tratando de aclarar que los compromisos de campaña no los van a cumplir. No se gobierna con metáforas. ¿Para qué hizo tanta parafernalia? ¿Para qué se compromete? ¿Para qué hizo una cuenta regresiva?“.

No es la única declaración del Mandatario que ha generado críticas en los últimos días. A sus dichos por el financiamiento de investigaciones científicas, se sumó también el lunes su frase para justificar un ajuste en el presupuesto de Junaeb. “Niños llevan un sándwich y no almuerzan”, aseguró para llamar a utilizar de mejor forma los recursos.

Nueva línea de Metro y alusión al estallido social

Tras su actividad en en Metropolitan Santiago, el Mandatario se dirigió hasta lo que será la futura estación de Metro en Avenida Isidora Goyenechea con Avenida Vitacura, para participar del hito por el encuentro de túneles de la nueva línea 7.

Allí, además de recordar su experiencia personal con el transporte subterráneo, también aludió a la quema del servicio durante el estalldio social de 2019.

“Es nuestra responsabilidad cuidarlo. Que nunca más tengamos que lamentar lo que tanto ha costado construir. Uno no puede destruir lo que le sirve a tantas personas. Y eso tiene que ser algo que nos marque”, afirmó.

En esa línea, agregó que “esta no es una obra de gobierno. Esta es una obra de Estado. Esta línea la soñó primero el Presidente Piñera, pero después la implementó la Presidenta Bachelet, después vino el Presidente Piñera, el Presidente Boric”.

Durante la tarde Kast también lideró en La Moneda la primera reunión del comité interministerial de Desarrollo Social con foco en natalidad y cuidados. Allí, estuvo acompañado por varios de sus ministros como Claudio Alvarado (Interior), María Jesús Wulf (Desarrollo Social), la titular de Mujer, entre otros.

Una hora más tarde, también en el Palacio, se dirigió a una reunión con más de 60 alcaldes de oposición. Esto, en medio de algunas críticas por algunos recortes presupuestarios y a la medida que busca eximir a los mayores de 65 años de las contribuciones en la primera vivienda.

En la cita -a la que llegaron algunos jefes municipales como Tomás Vodanovic (Maipú), Macarena Ripamonti (Viña del Mar), Claudia Pizarro (La Pintana), Miguel Concha (Peñalolén) y Karina Delfino (Quinta Normal)- el Mandatario agradeció la instancia y llamó a que dichas citas se vuelvan habituales.

Además, se disculpó con los jefes comunales a los que no les llegó la invitación. Esto, después de que el alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, acusara que algunos independientes no habían sido convocados.