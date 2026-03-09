SUSCRÍBETE
    Mundo

    Israel asegura haber lanzado “otra oleada de ataques” contra “infraestructura del régimen terrorista de Irán”

    La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades.

    Por 
    Europa Press
    Esta foto, tomada el 7 de marzo de 2026, muestra columnas de humo tras los ataques aéreos israelíes en Teherán, Irán. Foto: Xinhua Sha Dati

    El Ejército de Israel ha asegurado este lunes haber lanzado “otra oleada de ataques” contra “infraestructura del régimen terrorista iraní”, incluidas supuestas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos el 28 de febrero.

    Así, ha manifestado que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron una planta de fabricación de motores para cohetes y lanzaderas de misiles balísticos de largo alcance”, así como sedes de las fuerzas de seguridad en Isfahán y otros puntos de Irán.

    “Los ataques son parte de una fase de profundización del daño a las estructuras centrales del régimen terrorista iraní y sus pilares”, ha manifestado en un comunicado, en el que no se ha pronunciado sobre posibles muertos o daños a causa de esta nueva oleada de bombardeos contra el país asiático.

    La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.

