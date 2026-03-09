Israel asegura haber lanzado “otra oleada de ataques” contra “infraestructura del régimen terrorista de Irán”
La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades.
El Ejército de Israel ha asegurado este lunes haber lanzado “otra oleada de ataques” contra “infraestructura del régimen terrorista iraní”, incluidas supuestas instalaciones de la Guardia Revolucionaria y la fuerza paramilitar Basij, en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos el 28 de febrero.
Así, ha manifestado que “las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) atacaron una planta de fabricación de motores para cohetes y lanzaderas de misiles balísticos de largo alcance”, así como sedes de las fuerzas de seguridad en Isfahán y otros puntos de Irán.
“Los ataques son parte de una fase de profundización del daño a las estructuras centrales del régimen terrorista iraní y sus pilares”, ha manifestado en un comunicado, en el que no se ha pronunciado sobre posibles muertos o daños a causa de esta nueva oleada de bombardeos contra el país asiático.
La ofensiva de Estados Unidos e Israel ha dejado hasta la fecha más de 1.200 muertos en Irán, según las autoridades. Entre los muertos figuran el líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, y varios ministros y altos cargos del Ejército de Irán, que ha respondido lanzando misiles y drones contra Israel e intereses estadounidenses en países de Oriente Próximo, incluidas bases militares.
