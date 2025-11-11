¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota

CorreosChile lanzó un concurso para poder darle un nombre a su nueva mascota .

Se trata de una paloma que viste con la clásica chaqueta roja de la empresa y el jockey institucional del mismo color.

Esta paloma será la protagonista de la campaña institucional que representa los 278 años de historia de la empresa y el trabajo de miles de carteros a lo largo del país.

A través de un concurso abierto, la compañía invitó a los usuarios a elegir el nombre del personaje, que –según explican– “lleva en sus alas la fuerza, la historia y el espíritu de un Chile que nunca deja de moverse”.

¿Cuáles son las opciones para votar?

Pichón

Pedro Postal

Bruno Postino

Chasquido

Palomito

“Queremos que sea la gente la que elija el nombre de esta paloma que simboliza el propósito de CorreosChile: conectar personas, abrazos y sueños en todo el territorio”, señalaron desde la empresa.

El proceso estará disponible hasta el viernes 21 de noviembre .

¿Cuáles son los premios del concurso?

1er lugar:

1 año de envíos gratis a través de CorreosChile (máx. $300.000 anuales).

Entrada para Emprende Tu Mente.

2do lugar:

1 entrada para Emprende Tu Mente.

1 set sorpresa de productos corporativos CorreosChile.

3er lugar:

1 set sorpresa de productos corporativos CorreosChile.

La votación ya está disponible en el sitio web de la compañía y el sorteo se realizará el 24 de noviembre .

Mientras tanto, en redes sociales, “Pedro Postal” se perfila como uno de los nombres favoritos por su tono humorístico e inspiración en el famoso actor chileno de Hollywood, Pedro Pascal.