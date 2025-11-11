¿Pedro Postal o Palomito? CorreosChile pide ayuda para bautizar a su nueva mascota
La compañía lanzó una votación abierta para que el público elija el nombre de la paloma que representará a la marca.
CorreosChile lanzó un concurso para poder darle un nombre a su nueva mascota.
Se trata de una paloma que viste con la clásica chaqueta roja de la empresa y el jockey institucional del mismo color.
Esta paloma será la protagonista de la campaña institucional que representa los 278 años de historia de la empresa y el trabajo de miles de carteros a lo largo del país.
A través de un concurso abierto, la compañía invitó a los usuarios a elegir el nombre del personaje, que –según explican– “lleva en sus alas la fuerza, la historia y el espíritu de un Chile que nunca deja de moverse”.
¿Cuáles son las opciones para votar?
- Pichón
- Pedro Postal
- Bruno Postino
- Chasquido
- Palomito
“Queremos que sea la gente la que elija el nombre de esta paloma que simboliza el propósito de CorreosChile: conectar personas, abrazos y sueños en todo el territorio”, señalaron desde la empresa.
El proceso estará disponible hasta el viernes 21 de noviembre.
¿Cuáles son los premios del concurso?
1er lugar:
- 1 año de envíos gratis a través de CorreosChile (máx. $300.000 anuales).
- Entrada para Emprende Tu Mente.
2do lugar:
1 entrada para Emprende Tu Mente.
- 1 set sorpresa de productos corporativos CorreosChile.
3er lugar:
- 1 set sorpresa de productos corporativos CorreosChile.
La votación ya está disponible en el sitio web de la compañía y el sorteo se realizará el 24 de noviembre.
Mientras tanto, en redes sociales, “Pedro Postal” se perfila como uno de los nombres favoritos por su tono humorístico e inspiración en el famoso actor chileno de Hollywood, Pedro Pascal.
