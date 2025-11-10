Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

La noche del domingo, Ignacia Fernández , modelo de 27 años y representante de Las Condes en Miss Mundo Chile, fue coronada como ganadora del certamen en la ceremonia transmitida por Chilevisión.

La modelo, que se impuso entre las finalistas del certamen, se convirtió rápidamente en un fenómeno viral gracias a su inusual talento: es vocalista de Decessus, una banda de death metal progresivo.

Durante la etapa de talentos, Fernández sorprendió al público interpretando un tema del grupo con gritos guturales y la potencia característica del género, registro que se viralizó por el mundo y que le significó elogios a la modelo.

“Estoy muy agradecida, no me lo esperaba para nada. Han sido muchos meses de preparativos. Estoy agradecida de todo el apoyo que he recibido. De corazón, muchas gracias”, dijo emocionada tras recibir la corona.

Una modelo que rompe esquemas

Lejos de la imagen tradicional de los concursos de belleza, Fernández ha construido una identidad en dos mundos aparentemente opuestos: el modelaje y el metal.

“Son dos mundos muy distintos. Creo que tengo varias personas dentro de mí: una es la modelo, y la otra es la vocalista de esta banda de metal”, contó durante su presentación en el certamen.

Su número musical, interpretado junto al guitarrista Carlos Palma, se viralizó en redes sociales y llegó incluso a medios internacionales como People y TMZ.

La performance también llamó la atención de celebridades como Rosalía, Rita Ora, Norman Reedus y Behati Prinsloo, quienes compartieron los videos.

“Me ha escrito gente a la que he admirado toda la vida, como Amy Lee, de Evanescence, y músicos de System of a Down. Jamás podría haber imaginado algo así” , reveló la modelo a El Mundo.

Decessus, la banda de Fernández

Ignacia lleva más de una década trabajando como modelo profesional, pero su lado musical también es parte de su personalidad.

Desde adolescente soñaba con tener su propia banda, y en 2020 fundó Decessus, agrupación con la que recientemente realizó una gira por Europa.

“La música ha sido parte fundamental de quién soy como persona”, señaló al medio español.

Quién es Ignacia Fernández, la nueva Miss Mundo Chile que sorprendió al mundo cantando metal

La creación de la banda nace por la motivación de hacer algo propio, comentó el año pasado a Radio FM Dos, esto luego de casi 10 años trabajando como modelo para distintas marcas.

Su próxima meta: Miss Mundo 2026

Además de la corona, la ganadora recibió un anillo de diamantes avaluado en 12 millones de pesos y será la encargada de representar a Chile en el certamen internacional Miss Mundo 2026.

En entrevista con El Mundo, señaló que tendrá dos misiones pensando en el certamen del próximo año: abogar por la adopción y tenencia responsable de mascotas y ensalzar la belleza interior.

“Es importante demostrar que la belleza no es solo lo de fuera. La belleza está en no tener miedo a ser diferente, en no tener miedo a alzar la voz. Y eso es algo por lo que he luchado toda mi vida”, señaló Fernández al medio europeo.

Y adelantó que su sello seguirá intacto en el concurso mundial: “Se mantendrá mi estilo. Voy a seguir siendo yo”.