OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Esto ocurrió luego de que un directivo del concurso reprendiera a Miss México 2025 durante un evento en Tailandia, lo que provocó indignación de otras candidatas y las redes sociales.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

La Organización Miss Universo ofreció disculpas públicas tras la polémica que generaron los dichos de Nawat Itsaragrisil, empresario tailandés y copropietario del certamen, contra Fátima Bosch, Miss México 2025.

El incidente, ocurrido durante una transmisión en vivo en Tailandia, provocó la protesta de varias concursantes y una ola de críticas en redes sociales.

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

¿Qué pasó en el Miss Universo?

Todo comenzó en la ceremonia de entrega de bandas, cuando Itsaragrisil reprendió a Bosch por no participar en algunas actividades promocionales.

“¿Por qué no subes nada sobre Tailandia?”, le habría preguntado el organizador antes de iniciar una discusión que escaló rápidamente.

La mexicana respondió: “Estoy aquí representando a mi país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

@latinus_us

Fátima Bosch, Miss México 2025, fue insultada públicamente por Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand Internacional, durante el certamen en Tailandia. El organizador pidió retirarla del lugar. Bosch respondió: “Nadie podrá callar mi voz”. #Latinus #InformaciónParaTi

♬ original sound - Latinus - Latinus

El intercambio se volvió cada vez más tenso, hasta que el empresario ordenó a seguridad escoltarla fuera del recinto.

En videos difundidos por medios locales, se vio a otras concursantes levantarse y retirarse en señal de apoyo a Miss México.

El episodio no solo expuso divisiones internas en la dirección del concurso, sino que también generó cuestionamientos sobre el trato hacia las participantes.

Miss Universo, uno de los certámenes más prestigiosos desde su creación en 1952, atraviesa una etapa compleja tras su adquisición por el conglomerado tailandés JKN en 2022 y la posterior entrada del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú como copropietario.

Las disculpas de Miss Universo

Fue precisamente Rocha quien, a través de un video publicado en Instagram, se disculpó a nombre de la organización y expresó su “indignación y reproche” hacia Itsaragrisil.

“No permitiré que se violen los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres”, señaló.

El empresario calificó el episodio como “una agresión pública” y “una humillación” contra Bosch, y anunció sanciones contra el ejecutivo tailandés.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos del 74º certamen de Miss Universo, y esta será muy limitada o nula”, señaló Rocha.

Además, aseguró que se iniciarán acciones legales “por los actos maliciosos cometidos”.

“¡Basta ya, Nawat! Toda mujer en el mundo merece respeto”, enfatizó Rocha, agregando que el ataque “no fue contra una sola persona, sino contra todas las mujeres presentes”.

También informó que una delegación de ejecutivos viajará de inmediato a Tailandia para “tomar el control” del evento y garantizar la seguridad de las concursantes.

Lee también:

Más sobre:Miss UniversoFátima BoschNawat ItsaragrisilConcurso de BellezaBellezaCertamenCompetenciaTailandiaMundoInternacionalTendencias

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico

Vocero de la Corte Suprema sostiene que “nadie puede tener la certeza” de si otros ministros incurrieron en conductas similares a las de Vivanco

Carmona mantiene diseño del PC y evita polemizar en forma pública con Tohá por críticas a rol del partido en campaña de Jara

Escándalo en Francia: investigan a cuatro plataformas de comercio electrónico tras vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

5.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Japón vs. Nueva Caledonia por el Mundial Sub 17

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial
Chile

Senador Matías Walker afirma que Demócratas será opositor si Jara, Kaiser o Kast ganan la elección presidencial

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

Las remuneraciones no ceden ante la inflación y anotan su mes número 31 al alza
Negocios

Las remuneraciones no ceden ante la inflación y anotan su mes número 31 al alza

Expectativas de empresas sobre su desempeño “mejoran de manera significativa”, pero prevén leve aumento en contrataciones

Jensen Huang, CEO de Nvidia: “China va a ganar la carrera de la inteligencia artificial”

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

La comparación de Iván Zamorano con delanteros de la actualidad: “Soy mejor que Lewandowski y más completo que Haaland”
El Deportivo

La comparación de Iván Zamorano con delanteros de la actualidad: “Soy mejor que Lewandowski y más completo que Haaland”

Dónde y a qué hora ver a U. de Chile vs. Limache por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver a Uganda vs. Chile en el Mundial Sub 17

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida
Cultura y entretención

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

Los Vasquez festejan a lo grande: sortean un Mini, una guitarra y un acordeón en sus shows en el Movistar Arena

Morrissey cancela show en Chile debido a “agotamiento extremo”

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico
Mundo

Cuba denuncia “ejecuciones extrajudiciales” por parte de Estados Unidos en aguas del Caribe y el Pacífico

Escándalo en Francia: investigan a cuatro plataformas de comercio electrónico tras vender muñecas sexuales con apariencia infantil

Estados Unidos prueba un misil balístico intercontinental tras el anuncio de Trump de retomar los ensayos nucleares

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso