La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

La Organización Miss Universo ofreció disculpas públicas tras la polémica que generaron los dichos de Nawat Itsaragrisil , empresario tailandés y copropietario del certamen, contra Fátima Bosch, Miss México 2025.

El incidente, ocurrido durante una transmisión en vivo en Tailandia, provocó la protesta de varias concursantes y una ola de críticas en redes sociales.

¿Qué pasó en el Miss Universo?

Todo comenzó en la ceremonia de entrega de bandas, cuando Itsaragrisil reprendió a Bosch por no participar en algunas actividades promocionales.

“¿Por qué no subes nada sobre Tailandia?”, le habría preguntado el organizador antes de iniciar una discusión que escaló rápidamente.

La mexicana respondió: “Estoy aquí representando a mi país y no es mi culpa que usted tenga problemas con mi organización”.

El intercambio se volvió cada vez más tenso, hasta que el empresario ordenó a seguridad escoltarla fuera del recinto.

En videos difundidos por medios locales, se vio a otras concursantes levantarse y retirarse en señal de apoyo a Miss México.

El episodio no solo expuso divisiones internas en la dirección del concurso, sino que también generó cuestionamientos sobre el trato hacia las participantes.

Miss Universo, uno de los certámenes más prestigiosos desde su creación en 1952, atraviesa una etapa compleja tras su adquisición por el conglomerado tailandés JKN en 2022 y la posterior entrada del empresario mexicano Raúl Rocha Cantú como copropietario.

Las disculpas de Miss Universo

Fue precisamente Rocha quien, a través de un video publicado en Instagram, se disculpó a nombre de la organización y expresó su “indignación y reproche” hacia Itsaragrisil.

“No permitiré que se violen los valores de respeto y dignidad hacia las mujeres”, señaló .

El empresario calificó el episodio como “una agresión pública” y “una humillación” contra Bosch, y anunció sanciones contra el ejecutivo tailandés.

“He condicionado la participación de Nawat en los eventos del 74º certamen de Miss Universo, y esta será muy limitada o nula”, señaló Rocha.

Además, aseguró que se iniciarán acciones legales “por los actos maliciosos cometidos”.

“¡Basta ya, Nawat! Toda mujer en el mundo merece respeto”, enfatizó Rocha, agregando que el ataque “no fue contra una sola persona, sino contra todas las mujeres presentes”.

También informó que una delegación de ejecutivos viajará de inmediato a Tailandia para “tomar el control” del evento y garantizar la seguridad de las concursantes.