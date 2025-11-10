Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina.

Este fin de semana inició la gira de Dua Lipa por Latinoamérica. Y las primeras paradas de la estrella mundial del pop fueron en Argentina.

En el marco de su Radical Optimism Tour, instancia en la que presenta temas del álbum homónimo y algunas de las canciones más aclamadas de su carrera, la artista ofreció dos conciertos en el Estadio River Plate de Buenos Aires .

El primero fue el viernes 7 de noviembre, mientras que el segundo fue el sábado 8.

Durante esta gira, una de las sorpresas más significativas que ofrece es que, dentro de su repertorio, incluye covers de artistas de los países que visita .

Y Argentina no fue la excepción.

Qué covers cantó Dua Lipa en los conciertos en Argentina

La primera noche, Lipa interpretó De Música Ligera de Soda Stereo .

“En todo el mundo canto cada noche una canción diferente, una canción del país en el que estoy. Aprendí que la música rock es muy fuerte aquí en Argentina. Encontré esta canción y siento que todos acá la conocen. Si la conoces, canta conmigo”, dijo la cantante en español, antes de anunciar el icónico himno de la banda liderada por el fallecido Gustavo Cerati.

La noche siguiente, Lipa repitió la misma tradición que ha seguido a lo largo del Radical Optimism Tour.

Sin embargo, esta vez la elección fue Tu misterioso alguien de Miranda! .

Ambas interpretaciones, la del viernes y la del sábado, desencadenaron entusiasmo y gritos de emoción entre los fanáticos del país trasandino.

Cómo fue la visita de Dua Lipa a La Bombonera para el superclásico entre Boca Juniors y River Plate

Pero el paso de Lipa por Buenos Aires no solo destacó por los conciertos —en los que presentó más de una veintena de canciones— , sino que también porque asistió al superclásico del fútbol argentino.

La artista fue al partido entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera , instancia que se desarrolló la tarde del domingo 9 de noviembre y en la que los locales se impusieron por dos goles a cero contra los visitantes.

Los registros viralizados por usuarios en redes sociales muestran a Lipa con la polera de la Selección Argentina, mientras entra al histórico estadio bonaerense acompañada de su equipo.

¡PRESENCIA DE LUJO PARA EL SUPERCLÁSICO EN LA BOMBONERA! Dua Lipa, lista para ver en La Boca el duelo entre el Xeneize y River. pic.twitter.com/aGRTM4C5x7 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 9, 2025

En otros se puede ver cómo observa el partido desde el palco y aplaude la victoria del cuadro local.

Desde la cuenta oficial de Boca Juniors compartieron una fotografía en la que se ve al dirigente deportivo y exfutbolista, Juan Román Riquelme , junto a Lipa, quien sostiene una camiseta del club .

“Me encanta la energía, es perfecta la gente”, dijo la artista, según dicha publicación.

Boca Juniors agregó que la cantante estaba “fascinada con estos colores”.

“𝙼𝚎 𝚎𝚗𝚌𝚊𝚗𝚝𝚊 𝚕𝚊 𝚎𝚗𝚎𝚛𝚐𝚒́𝚊, 𝚎𝚜 𝚙𝚎𝚛𝚏𝚎𝚌𝚝𝚊 𝚕𝚊 𝚐𝚎𝚗𝚝𝚎”



Dua Lipa junto a Román, fascinada con estos colores 🤩💙💛💙 pic.twitter.com/oamiSx62qh — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 10, 2025

Ahora, Lipa se prepara para continuar con la gira latinoamericana, la cual la llevará al Estadio Nacional de Santiago de Chile los próximos 11 y 12 de noviembre.

Luego, el Radical Optimism Tour se extenderá hacia Brasil, Perú, Colombia y México.

Puedes revisar todas las fechas de la gira haciendo clic en este enlace.