OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años. Piensa sin límites
    Tendencias

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    En el marco del Radical Optimism Tour que la traerá a Chile esta semana, la artista presentó dos conciertos en Buenos Aires. Durante su estancia en el país, asistió al partido entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera.

    Alexis Paiva MackPor 
    Alexis Paiva Mack
    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina.

    Este fin de semana inició la gira de Dua Lipa por Latinoamérica. Y las primeras paradas de la estrella mundial del pop fueron en Argentina.

    En el marco de su Radical Optimism Tour, instancia en la que presenta temas del álbum homónimo y algunas de las canciones más aclamadas de su carrera, la artista ofreció dos conciertos en el Estadio River Plate de Buenos Aires.

    El primero fue el viernes 7 de noviembre, mientras que el segundo fue el sábado 8.

    Durante esta gira, una de las sorpresas más significativas que ofrece es que, dentro de su repertorio, incluye covers de artistas de los países que visita.

    Y Argentina no fue la excepción.

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina. Foto: archivo.

    Qué covers cantó Dua Lipa en los conciertos en Argentina

    La primera noche, Lipa interpretó De Música Ligera de Soda Stereo.

    “En todo el mundo canto cada noche una canción diferente, una canción del país en el que estoy. Aprendí que la música rock es muy fuerte aquí en Argentina. Encontré esta canción y siento que todos acá la conocen. Si la conoces, canta conmigo”, dijo la cantante en español, antes de anunciar el icónico himno de la banda liderada por el fallecido Gustavo Cerati.

    La noche siguiente, Lipa repitió la misma tradición que ha seguido a lo largo del Radical Optimism Tour.

    Sin embargo, esta vez la elección fue Tu misterioso alguien de Miranda!.

    Ambas interpretaciones, la del viernes y la del sábado, desencadenaron entusiasmo y gritos de emoción entre los fanáticos del país trasandino.

    Cómo fue la visita de Dua Lipa a La Bombonera para el superclásico entre Boca Juniors y River Plate

    Pero el paso de Lipa por Buenos Aires no solo destacó por los conciertos —en los que presentó más de una veintena de canciones— , sino que también porque asistió al superclásico del fútbol argentino.

    La artista fue al partido entre Boca Juniors y River Plate en La Bombonera, instancia que se desarrolló la tarde del domingo 9 de noviembre y en la que los locales se impusieron por dos goles a cero contra los visitantes.

    Los registros viralizados por usuarios en redes sociales muestran a Lipa con la polera de la Selección Argentina, mientras entra al histórico estadio bonaerense acompañada de su equipo.

    En otros se puede ver cómo observa el partido desde el palco y aplaude la victoria del cuadro local.

    Desde la cuenta oficial de Boca Juniors compartieron una fotografía en la que se ve al dirigente deportivo y exfutbolista, Juan Román Riquelme, junto a Lipa, quien sostiene una camiseta del club.

    “Me encanta la energía, es perfecta la gente”, dijo la artista, según dicha publicación.

    Boca Juniors agregó que la cantante estaba “fascinada con estos colores”.

    Ahora, Lipa se prepara para continuar con la gira latinoamericana, la cual la llevará al Estadio Nacional de Santiago de Chile los próximos 11 y 12 de noviembre.

    Luego, el Radical Optimism Tour se extenderá hacia Brasil, Perú, Colombia y México.

    Puedes revisar todas las fechas de la gira haciendo clic en este enlace.

    Lee también:

    Más sobre:Dua LipaArgentinaMúsicaCelebridadesRadical Optimism TourRadical OptimismLa BomboneraBoca JuniorsDe música ligeraRiver PlateSoda StereoMiranda!ViralesLa Tercera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Diputado Mauricio Ojeda presenta apelación ante la Corte Suprema para revertir prisión preventiva

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Lo más leído

    1.
    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    Asado con whisky y bebidas en Santiago 1: Gendarmería abre investigación tras video que muestra “fiesta” de internos dentro de la cárcel

    2.
    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    Prisión preventiva para joven que causó muerte de su abuela tras lanzarle agua caliente con un hervidor

    3.
    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    Discusiones sobre DD.HH. e indultos: vocero de Kast sostiene que “nosotros no vamos a entrar en ese debate”

    4.
    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    ¿Qué autos manejan los candidatos presidenciales?

    5.
    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Tabla de posiciones: revisa cómo quedó la Liga de Primera tras la caída de Limache y el triunfo de Everton a Cobresal

    Portada del dia

    La mejor información para estas elecciones🗳️📰

    Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    ¿Tener novio “ya no está de moda”? La columna de Vogue que desató el debate en redes sociales

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    ¿Es cierto que el magnesio puede ayudar a dormir mejor?

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Reseña de la Eufy Omni C20: opiniones, pros y contras de la aspiradora robot

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Colombia vs. Corea del Norte por el Mundial Sub 17

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Venezuela vs. Haití por el Mundial Sub 17

    Abogado de Codelco apunta a Vivanco y Movitec por trama bielorrusa

    Dónde y a qué hora ver a Zambia vs. Brasil por el Mundial Sub 17

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año
    Negocios

    El gremio de los centros comerciales tiene nueva presidenta tras la salida de Katia Trusich en mayo de este año

    Codelco y SQM finalmente reciben la aprobación del regulador de China para su acuerdo de asociación por el litio

    Mercados globales suben ante señales del fin del cierre del gobierno en EE.UU.

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana
    Tendencias

    ¿Calor de verano? Qué días de esta semana habrá más de 30°C en la Región Metropolitana

    Fue al superclásico y cantó una canción de Soda Stereo: así fue el paso de Dua Lipa por Argentina

    Qué se sabe de la nueva ola de violencia carcelaria que dejó al menos 27 muertos en Ecuador

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025
    El Deportivo

    Las Albas sacan la cara: postulan a DT de Colo Colo como mejor entrenadora del mundo en 2025

    El recado de Filipe Luis a Nicolás Córdova por la ausencia de Erick Pulgar en la Roja

    En vivo: la Roja enfrenta a Canadá en la búsqueda de avanzar a segunda fase en el Mundial Sub 17

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años
    Finde

    Una semana en Qatar: las exposiciones que se toman el Museo Nacional durante sus 50 años

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 8 y 9 de noviembre

    “Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa
    Cultura y entretención

    Margaret Atwood, sus memorias y una entrevista con Dua Lipa

    Cantante Alanys Lagos acusa intento de encerrona durante viaje a Copiapó

    Massive Attack cierra Fauna 2025 con una memorable presentación junto a Liz Fraser y apoyo a Palestina

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile
    Mundo

    Nuevo embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, llega a Chile

    Justicia francesa concede la libertad condicional al expresidente Sarkozy

    Imputan nuevos cargos al expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol por el despliegue de drones para justificar la ley marcial

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte
    Paula

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte

    Chile en la cámara del iPhone: así es la nueva exposición de fotografía en el GAM

    Datos Paula: imperdibles de la feria Secretos de la Araucanía