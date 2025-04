Las sorpresas que traerá el concierto de Dua Lipa en Chile y Sudamérica

Dua Lipa se encuentra en medio de su Radical Optimism Tour, la gira de conciertos que la traerá a Sudamérica a finales de este año y que incluye a países como Argentina, Chile, Brasil, Perú y Colombia.

El reencuentro con el público chileno está programado para el 11 de noviembre, mientras que la cita se desarrollará en el Estadio Nacional.

Se tratará de la segunda vez en que la artista ganadora de 3 premios Grammy y 7 BRIT Awards se presente en el país, tras su paso por el Estadio Bicentenario de La Florida en septiembre de 2022.

Para ese entonces, la cantante albanobritánica se encontraba en el Future Nostalgia Tour, gira con la que promocionó éxitos mundiales como Don’t Start Now y Levitating, por nombrar solo un par.

Así es el espectáculo que Dua Lipa presentará en Chile y Sudamérica.

También estuvo en Chile en enero de este año, aunque para grabar un comercial para la firma de moda Yves Saint Laurent, de la cual es embajadora desde 2019.

En el marco de dicha instancia, visitó lugares como el Cajón del Maipo, San Pedro de Atacama y locaciones emblemáticas de la capital.

Previamente, durante su primera visita a Chile, también visitó el cerro San Cristóbal.

La estrella del pop es uno de los nombres más queridos tanto a nivel internacional como nacional, mientras que el espectáculo que traerá en noviembre promete posicionarse como uno de los más destacados del año.

Qué se puede esperar del espectáculo que Dua Lipa traerá a Chile y Sudamérica

El concierto que Dua Lipa realizará en el Estadio Nacional se enmarca en la gira de promoción de su álbum Radical Optimism, el cual fue publicado en 2024 e incluye hits como Houdini.

En base a los conciertos de este tour que ya ha realizado en países como Nueva Zelanda y Australia, se tiene previsto que interprete 22 canciones, con cerca de la mitad correspondientes a su más reciente entrega discográfica.

Dua Chile es una comunidad de fanáticos que cuenta con más de 177.000 seguidores en Instagram. Su administrador, Sebastián Allendes, asegura a La Tercera: “Dua promete un show de primer nivel”.

En base a los registros audiovisuales que ha revisado de conciertos anteriores de esta gira, dice: “Ella tiene su propio escenario, que no es como los típicos que se pueden ver de otros artistas. Tiene dos escaleras bastante largas, y plataformas que suben y bajan, por las que ella aparece al inicio del espectáculo”.

“También salen llamas cuando canta Love Again y levita sobre una plataforma en Anything for Love. La verdad es que promete un show muy bailable y emotivo. En las 22 canciones que canta en total, incluye una canción sorpresa que es local, entonces hay muchas expectativas sobre eso, si irá a cantar algún tema en español o si irá a invitar algún artista chileno”.

Así es el espectáculo que Dua Lipa presentará en Chile y Sudamérica.

La presidenta del Fans Club Oficial de Dua Lipa en Chile, Francisca Ferrada, dice a La Tercera que la alta expectación, más allá de la trayectoria en sí de la artista, se debe a que “estamos viendo un paso súper importante en la carrera de Dua”, en el que con Radical Optimism se ha acercado al terreno del britpop y el pop psicodélico.

“Nosotros sentimos que eso mueve a mucha gente. También a la gente le gusta que (el último álbum) contó con la colaboración de Kevin Parker de Tame Impala en su producción”.

“El tour significa mucho para Chile, porque además de ser un evento masivo, nos trae una era súper conceptual, con una estética muy marcada, inspirada en el arte pop, con colores vibrantes, elementos acuáticos. Vemos a Dua Lipa en toda su expresión”.

Así es el espectáculo que Dua Lipa presentará en Chile y Sudamérica.

Ferrada comenta que uno de los elementos que más despierta emoción en esta gira es que cuando canta Be the One —uno de los éxitos más aclamados de su carrera— ella baja del escenario para interactuar más de cerca con los fans que están más próximos.

Sin embargo, agrega: “Yo creo que lo que genera más expectación es el cover sorpresa”.

Gran parte de los comentarios que han visto en sus redes sociales sugieren a Francisca Valenzuela como una favorita. Ya sea para que Dua Lipa cante con ella o para que interprete una canción de la destacada artista chilena.

Isidora Koch también es fanática de Dua Lipa. Aunque no pudo ver su concierto por el Future Nostalgia Tour en Chile en 2022, sí lo vio ese mismo año en Oslo, Noruega, mientras se encontraba de viaje.

La cita del 11 de noviembre será la primera vez que la verá en Chile. Sus expectativas también son altas.

Koch asegura a La Tercera que el espectáculo de Oslo “fue increíble”, pero confía en que el público del país hará que la experiencia sea más eufórica.

Al igual que Allendes y Ferrada, concuerda en que la posibilidad de que invite a un artista local es uno de los puntos más esperados.

La presidenta del Fans Club Oficial de Dua Lipa en Chile hace hincapié en que “sin duda hay una conexión especial entre Dua y el público chileno”.

En palabras de Ferrada: “Yo creo que el cariño es mutuo y por eso su regreso emociona tanto acá en Chile”.