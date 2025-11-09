Conciertos de Dua Lipa en Chile: Metro extenderá servicios hasta la medianoche

Este martes 11 y miércoles 12 de noviembre Dua Lipa se presentará en el Estadio Nacional, instancia en que los servicios de Metro extenderán sus horarios .

Esta vez la artista pop se presentará con su “Radical Optimism Tour”.

Sin embargo, se trata de la tercera vez que la cantante británica está en tierras chilenas, debido a que a inicios de este años aterrizó en el país con fines publicitarios , momento en que grabó un comercial para una marca de perfumes francesa bajo el nombre Yves Saint Laurent.

Nuevos horarios en el transporte publico

Por medio de las cuentas de la productora a cargo, DG Medios, informaron que para facilitar la vuelta a casa posterior al concierto el servicio de metro estará funcionando hasta las 12:30 horas.

La estación más cercana es Estadio Nacional, pero también se podrá ingresar desde Ñuble y Ñuñoa, todas de la línea 6.

Para la salida solo estarán funcionando las líneas 3 y 6, y la única combinación disponible que habrá será la estación Ñuñoa.