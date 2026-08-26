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    Política

    Kast recibe a Ideas Republicanas y reafirma cercanía entre el centro de estudios y La Moneda

    José Ignacio Palma, y varios de los asesores del centro de estudios, se reunieron con el Mandatario este martes. Hablaron sobre "el aporte distintivo que puede hacer Ideas Republicanas al bien común”.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes

    Este martes, un viejo inquilino regresó a La Moneda. A pocas semanas de su salida del Segundo Piso, para pasar a encabezar el centro de estudios Ideas Republicanas, el abogado José Ignacio Palma (30) visitó el palacio para sostener una reunión con el Presidente José Antonio Kast.

    Palma no fue solo. Lo acompañaron varios de los asesores de Ideas Republicanas. Entre ellos, Agustina Cabargas, Rodrigo García, María Fernanda Esguep, Patricio Wenzel y Juan Eduardo Guzmán.

    La organización transparentó que conversaron con el Mandatario sobre “los desafíos de Chile, y el aporte distintivo que puede hacer Ideas Republicanas desde su rol como centro de estudios al bien común”.

    Desde el centro de estudios del Partido Republicano explican que la organización mantiene una vinculación institucional con el proyecto republicano, especialmente con el partido, que encabeza Arturo Squella, y con las bancadas parlamentarias. Su tarea es aportar a través de asesoría legislativa y análisis de políticas públicas.

    La llegada de Palma a Ideas Republicanas, como sucesor de Carmen Soza, levanta altas expectativas en el partido. En la colectividad confían en que él contribuirá a aminorar las diferencias internas que se han evidenciado durante los casi seis meses de la administración Kast. Varias de ellas, protagonizadas por el timonel Squella.

    De la existencia de esas diferencias dan cuenta las palabras de la diputada Chiara Barchiesi, quien fue elegida como presidenta regional de la colectividad en Valparaíso. “Un partido de gobierno no puede vivir de disputas internas, tiene que poner su foco en ser, tal como dijo el Presidente, el corazón del gobierno”, dijo en un vídeo publicado en sus redes sociales.

    La buena relación que mantiene Palma con varios de los diputados de la bancada republicana es vista como un activo en la colectividad. La expectativa es que la cohesión interna del partido, que, en su corta vida, se ha caracterizado por el orden interno de sus filas, se profundice.

    En ese sentido, el acercamiento del centro de pensamiento con La Moneda es percibido como un gesto necesario para evidenciar que todos los organismos del Partido Republicano -su directiva, sus bancadas, Ideas Republicanas y Acción Republicana- persiguen el mismo objetivo: el éxito del gobierno de Kast y del proyecto republicano.

    La semana pasada, en entrevista con Desde la redacción, de La Tercera, Palma explicó que la tarea de Ideas Republicanas es “seguir manteniendo aquellas posiciones que creemos correctas, por el hecho de que son correctas, independiente de su nivel de popularidad, e ir convenciendo a la población en el tiempo, en el fondo, respecto a esas posiciones”.

    Más sobre:PolíticasIdeas RepublicanasPartido RepublicanoLa MonedaPresidente KastLa Tercera PM

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