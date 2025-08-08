Caso Monsalve: Santibáñez explica denuncia contra Providel y estudia acciones penales contra el defensor

María Elena Santibáñez, abogada de la denunciante en el caso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve

En una entrevista matinal en radio Duna este viernes, la abogada María Elena Santibáñez explicó la denuncia que hizo contra el defensor penal público Víctor Providel de que él habría cooperado con dos sujetos que ofrecieron a los medios de comunicación grabaciones de su representada.

Los dos sujetos están siendo investigados en una causa paralela. Se trata de hechos ocurridos en el verano que se relacionan a un ciudadano uruguayo con el que la denunciante se involucró sentimentalmente.

“Una causa que está por amenazas, que está por lesiones y que está por este delito que tiene que ver con captación de material”, precisó la abogada.

Desde el entorno de la funcionaria del Ministerio del Interior se cree que ese sujeto se acercó a ella con la intención de conseguir información para luego comercializarla.

“Ese es el motivo por el cual se acerca y mantiene una relación con ella, porque desde el día uno comienza a hacer esto de las grabaciones y luego lo que hace es ir a ofrecerlas, coludido con este otro sujeto”, detalló la representante de la denunciante.

Santibáñez manifestó su disconformidad con que Providel siga en el caso pese al sumario que se instruyó y dijo que la respuesta de la Defensoría Penal Pública constituye “una respuesta bastante pobre y débil frente a hechos de esta naturaleza”.

“Vamos a estudiar la posibilidad de acciones legales. De hecho, queremos solicitar que sea citado a declarar en calidad imputado respecto a estos hechos el señor Providel”, adelantó.