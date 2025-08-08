SUSCRÍBETE
Nacional

Caso Monsalve: Santibáñez explica denuncia contra Providel y estudia acciones penales contra el defensor

"Queremos solicitar que sea citado a declarar en calidad imputado respecto a estos hechos", adelantó la representante de la denunciante.

José NavarretePor 
José Navarrete
María Elena Santibáñez, abogada de la denunciante en el caso contra el exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

En una entrevista matinal en radio Duna este viernes, la abogada María Elena Santibáñez explicó la denuncia que hizo contra el defensor penal público Víctor Providel de que él habría cooperado con dos sujetos que ofrecieron a los medios de comunicación grabaciones de su representada.

Los dos sujetos están siendo investigados en una causa paralela. Se trata de hechos ocurridos en el verano que se relacionan a un ciudadano uruguayo con el que la denunciante se involucró sentimentalmente.

“Una causa que está por amenazas, que está por lesiones y que está por este delito que tiene que ver con captación de material”, precisó la abogada.

Desde el entorno de la funcionaria del Ministerio del Interior se cree que ese sujeto se acercó a ella con la intención de conseguir información para luego comercializarla.

“Ese es el motivo por el cual se acerca y mantiene una relación con ella, porque desde el día uno comienza a hacer esto de las grabaciones y luego lo que hace es ir a ofrecerlas, coludido con este otro sujeto”, detalló la representante de la denunciante.

Santibáñez manifestó su disconformidad con que Providel siga en el caso pese al sumario que se instruyó y dijo que la respuesta de la Defensoría Penal Pública constituye “una respuesta bastante pobre y débil frente a hechos de esta naturaleza”.

“Vamos a estudiar la posibilidad de acciones legales. De hecho, queremos solicitar que sea citado a declarar en calidad imputado respecto a estos hechos el señor Providel”, adelantó.

Caso Monsalve: Santibáñez explica denuncia contra Providel y estudia acciones penales contra el defensor
Caso Monsalve: Santibáñez explica denuncia contra Providel y estudia acciones penales contra el defensor

Dato de inflación de julio eleva el valor de la UF para agosto
Por qué Estados Unidos aumentó su recompensa por Nicolás Maduro a US$50 millones
Valentina Toro consigue un inédito bronce en los Juegos Mundiales de Chengdú
Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
El escritor colombiano Tomás González es el ganador del Premio Iberoamericano de Narrativa Manuel Rojas 2025
Alemania suspende exportaciones de equipo militar a Israel para su uso en Gaza
"No estaba rota": Florencia vivió 18 años sin saber que era autista
