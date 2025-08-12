Caso Monsalve: los contactos de Providel con el entorno de la expareja de la denunciante

La abogada que representa a la denunciante de Manuel Monsalve, María Elena Santibáñez, denunció que el abogado del exsubsecretario, Víctor Providel, habría “cooperado activamente con imputados que están siendo investigados por delitos que afectan la intimidad" de la víctima, “con el objetivo de difundir en medios de comunicación aspectos de su vida privada”.

Se refería al caso del sujeto uruguayo que mantuvo una relación con la funcionaria que acusó a Monsalve por violación y abuso sexual, Fernando Nicolás Silva Tagliabúe (34), y quien intentó con ayuda de su amigo Maximiliano Sepúlveda vender a medios de comunicación videos de la mujer de 32 años.

La penalista sustentaba su denuncia en un informe elaborado por la Policía de Investigaciones (PDI) que analizó los chats y las llamadas extraídas de los celulares incautados tanto a Silva como a Sepúlveda, y que revelan que plan para divulgar los antecedentes de la denunciantes comenzó a urdirse a inicios de abril, sin la intervención de defensor penal público.

El mismo documento, al que tuvo acceso La Tercera, da cuenta de que recién un mes después de que Silva y su amigo iniciaran las gestiones para entregar información de la denunciante, el 28 de abril, lograron dar con Providel.

Fuentes allegadas al caso aseguran que la defensa de Monsalve vio una oportunidad de cooperar con nuevos antecedentes y aspiraba a que el hombre declarara en la causa que afecta a la exautoridad. En ese marco el abogado sostuvo varias conversaciones telefónicas con Maximiliano Sepúlveda, amigo de la expareja, y a quien efectivamente le envió contactos de periodistas para que pudiera ser entrevistado.

Búsqueda de contactos

El informe de 18 carillas de la PDI, en primer lugar, establece que fue el 21 de febrero cuando se dio la primera interacción a través de la mensajería instantánea entre Silva y la denunciante. Vía Instagram. Luego, se visualizó que a contar del 2 de marzo ya comenzaron a registrar las primeras fotos entre ambos.

Nueve días después, el 11 de marzo, el uruguayo comienza a indagar sobre la denuncia que había estampado la mujer. “Entre las 12:32 y las 13:13 horas Fernando realizó búsquedas en internet, bajo los siguientes títulos: “investigadora caso monzalvez”; “caso de VIOLACION monzon”; “caso de VIOLACION monzon en chile”; “caso de volácion de a (nombre de la denunciante)”; “caso monzalvez VIOLACION chile”; “tomas mosciatti Monsalve”.

El 28 de marzo, según conversaciones extraídas, se evidencian las primeras discusiones entre la denunciante y el imputado, con lo que las búsquedas de información sobre el caso, de la familia de la denunciante, del Hotel Panamericano, aumentan.

Fue el 4 de abril, en tanto, que comenzó con gestiones concretas para intentar llegar al entorno de Monsalve. De sus búsquedas queda en evidencia que poco y nada sabía del caso, aunque googlea cómo contactar a los abogados del exsubsecretario, específicamente a María Inés Horvitz y Cristián Arias , quienes habían renunciado a la representación en noviembre y diciembre, respectivamente.

Al día siguiente, se visualizaron, de acuerdo con lo detallado por los peritos, "búsquedas relacionadas con el abogado de Manuel Monsalve, don Víctor Providel. Además, se busca de manera explícita la forma de comunicarse con él, así como también, información sobre Eduardo Vargas Defensor Penal Público".

Ese mismo 5 de abril, alrededor de las 20:54 horas, se releva un mensaje que Sepúlveda le envía a su contacto “Mely Miranda”, presumiblemente otra trabajadora del café donde él se desempeñaba, donde decía que el día 6 de abril tendrá una llamada por teléfono con uno de los abogados de “M”.

Se mencionan, igualmente, varios mensajes entre el uruguayo y Sepúlveda donde hablan de la denunciante y del plan que pretendían ejecutar.

“Me da pereza hacerle daño pero me ah echo pasar lo que ninguna mujer me hiso”, “La abogada quiere que le cuente todo”; “Pero me la voy aguantar me vino a buscar anoche y fuimos a recuperar el video del boliche”, le indicaba Silva a Sepúlveda. “Obvio que quiere sacar provecho y por lo mismo te dio ese trabajo”, le contestaba Sepúlveda, mientras Silva replicaba: “Y l yo quiero (emoji de dinero)”.

Luego de ello, se indica que hubo múltiples intentos porque el abogado Eduardo Vargas los ayudara, aunque no tuvieron mayor éxito.

“Ya no aguantar más”, “Me canso está loca maxi”, “Pensemos algo rápido”, “Lo mismo de nuevo”. “Ella se internó yo me quede en su casa y vino su padre y me echaron”. “Ahora está en su casa y me pide que no la busqué más”, “De la nada”, “Hay prensa? Qué hacemos, ¿Hablaste con el abogado de nuevo?”, le indicaba Silva a Sepúlveda, a lo que este respondió: “No me contestó nunca más el tipo ese”

Los contactos con Providel

Conforme se detalla en el escrito de los detectives, el 21 de abril se produjo un nuevo intercambio relevante entre ambos imputados.

“Se observa un intercambio de mensajes en los cuales se refieren a una reunión que sostendrían con abogados y en caso que no obtengan los resultados deseados, adoptarían un plan B, que consiste en vender la información que manejan a algún programa de televisión. En sus diálogos, Fernando justifica esta acción debido a que luego de ser desalojado del departamento, debió vivir algunos días en situación de calle, y a razón de ello afirma que la denunciante y su familia son malas personas. En este intercambio de mensajes”, dice el informe.

Siete días más tarde, se evidencia el primer contacto con Providel. “La primera interacción a través de WhatsApp entre Maximiliano y Víctor Providel se registra el día 28 de abril del año 2025, a las 20:31 horas. En ese sentido, ese día a las 21:43 horas se registra una llamada telefónica entre ambos que tuvo una duración de aproximadamente 25 minutos. Adicionalmente, Víctor Providel envía una captura de pantalla, específicamente de una publicación del tipo “historia” de la red social de Instagram, fotografía en la cual se observa a Fernando y la denunciante", se lee en el informe.

Vuelven a conversar al día siguiente, sosteniendo una comunicación telefónica a través de WhatsApp que tuvo una duración de 12:43 minutos.

Luego, a las 17:13 horas, posterior al llamado, Providel envía el siguiente mensaje: “Max, hay una Periodista que ha trabajado en causas grandes y tiene experiencia en TV, tal vez pueda ayudar a orientar al muchacho. Me avisas si quieres que te comparta el contacto. No es amiga ni nada, solo sé que tiene experiencia en que puerta se debe golpear”. Sin embargo, a los minutos posteriores señala “anda en otros proyectos fuera de Chile Max. Así que buena suerte con el joven”.

En horas de la noche, siendo las 22:36 horas, Maximiliano vuelve a llamar al abogado. El contacto tuvo una duración 13:14 minutos. A las 23:25 horas, además, el defensor envía el contacto telefónico de “Fran García Huidobro” acompañado de los siguientes mensajes: “Al final conocía a ella. Hasta ahí quedó yo”. “Ella no me conoce y yo no la conozco. Lo conseguiste no más”, agregó.

Al día siguiente, a eso de las 07:15 horas, Víctor Providel adjunta a Maximiliano un nuevo contacto telefónico denominado “Carlita Alvarez Primer Plano”.

El 15 de mayo, se complementa, Providel le escribe nuevamente a Maximiliano, consultando por Fernando, quien se encontraba en la zona norte del país: “Hola Max. Hemos tenido noticias de nuestro corresponsal en el Norte??”.

Cuatro días más tarde, cuando Silva ya estaba en Santiago, buscan juntarse. “A las 13:38 horas, Maximiliano inicia una nueva conversación con Víctor Providel, indicando que Fernando se encontraba en Santiago, sugiriendo una reunión, la cual es aceptada por Víctor Providel”, señala el informe.