Operativo internacional permite capturar a tres imputados por robo a domicilios de deportistas de élite en el extranjero

Mediante un operativo internacional que involucra a Interpol de Washington, Argentina y Chile, cayó una banda delictual dedicada a robar en domicilios de deportistas de alto nivel en el extranjero, tras la detención de dos integrantes en Argentina y uno en Chile.

Se trata de tres ciudadanos chilenos y, según detalló el comisario Enrique Gutiérrez de la Oficina Central Nacional (OCN) Interpol Chile, “todo se origina entre los años 2024 y 2025, cuando en Estados Unidos diversos jugadores de las ligas más importantes de hockey, de fútbol americano, entre otras, comienzan a sufrir diversos robos en sus domicilios”.

Es allí cuando la Oficina Federal de Investigación (FBI) de EE.UU. comenzó una investigación que llevó a determinar que los imputados podrían corresponder a ciudadanos de Chile, por lo que remitieron la información a la OCN de Interpol Santiago. Allí lograron individualizar a los antisociales, entre los cuales se encontraban tres sujetos de interés de la Brigada Investigadora de Robos Occidente de la PDI.

A partir de aquello, se pusieron en marcha diversas diligencias con la OCN para establecer el domicilio de los sujetos. Al ser ubicados, se tomó contacto con las autoridades norteamericanas, quienes solicitaron una orden de detención con miras a una extradición a su país, que fue acogida por Chile, por lo que se inició una búsqueda de personas en territorio nacional.

Dos aprehensiones transandinas y una en Lampa

Dos de los tres sujetos se encontraban en Argentina. Habían cruzado la cordillera por un paso no habilitado y fueron detenidos por la Policía Federal, tras estar asociados a un robo en el domicilio del extenista Juan Martín del Potro , el pasado 15 de mayo. Los uniformados, al revisar el sistema de Interpol, se percataron de que los aprehendidos eran requeridos por Washington.

Asimismo, el trabajo coordinado de la OCN, la Brigada Investigadora de Robos y el FBI llevaron a ubicar en Lampa al chileno restante durante el 23 del mismo mes. En el operativo lograron incautar diversas especies, que ya fueron entregadas a la Fiscalía y que posteriormente serán derivadas a las autoridades estadounidenses.

Operativo internacional permite la captura de tres imputados por robo a domicilios de atletas de alto nivel

Análisis en redes sociales e ingresos a viviendas sin moradores: el modus operandi de la banda

En virtud a la solicitud de extradición presentada por EE.UU., los tres sujetos además figuran en una indagación de la Policía Federal argentina, y su unidad de Interpol Buenos Aires, con relación a diversos robos a figuras del deporte en ese país.

El inspector Sebastián González, de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Occidente, resaltó que la especialidad de la banda era cometer los delitos en el extranjero. Solo dos de ellos —los detenidos en Argentina— mantenían antecedentes en Chile.

“ El modus operandi de estos sujetos refería realizar un análisis previo , tanto en redes sociales abiertas de jugadores de la NFL, la NBA o de la liga de hockey del país que corresponda, para así establecer si el atleta iba a participar en los juegos que le correspondían, como también su pareja”, señaló González. Con esos antecedentes en cuenta, si los deportistas estaban en algún partido, los sujetos ingresaban a los domicilios sin moradores y sustraían especies desde su interior.

De acuerdo con el inspector, dentro de las diligencias se logró tomar conocimiento de que los imputados, posterior a la consumación de los delitos, ostentaban con fotos los diferentes objetos robados, como joyas o relojes.