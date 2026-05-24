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    Criteria: aprobación del Presidente Kast marca un 37% y su desaprobación llega al 49%

    La última medición indicó que la seguridad sigue consolidándose como una de las principales prioridades para la ciudadanía, con un crecimiento hasta un 41% en quienes creen que la situación empeorará.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Criteria: aprobación del Presidente Kast marca un 37% y su desaprobación llega al 49%

    En una semana marcada por el cambio de gabinete, la aprobación del Presidente José Antonio Kast anotó una ligera disminución en la última encuesta Criteria. Sin embargo, su desaprobación también registró una reducción, llegando su cifra más baja en cuatro semanas.

    De acuerdo con los resultados dados a conocer este 24 de mayo, la aprobación del Gobierno de Kast bajó un punto porcentual, ubicándose en un 37%. Su desaprobación, en tanto, se redujo respecto a las semanas anteriores, pasando de 53% a 49%.

    La medición, aplicada el 21 de mayo mediante un panel online con 1.002 casos, también abordó el cambio de gabinete del martes 19, donde salieron las ministras Mara Sedini y Trinidad Steinert de la Secretaría General de Gobierno de Chile y Seguridad.

    Un 84% de los encuestados señaló haber visto, leído o escuchado sobre los recientes ajustes ministeriales. Dentro de este grupo, un 72% indicó estar muy de acuerdo o de acuerdo con la decisión, en torno a los desafíos que enfrenta actualmente el país.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast marca un 37% y su desaprobación llega al 49%

    Manejo de la situación de emergencia

    Asimismo, la proporción de personas que considera incorrecto el rumbo del Ejecutivo respecto al manejo de la situación de emergencia anotó una baja de 5 puntos, llegando a un 41%.

    En tanto, la cifra de quienes estiman que el manejo ha sido el correcto se mantuvo en descenso por tercera semana con una baja de un punto, llegando a 35%.

    La incertidumbre, por su parte, creció 5 puntos. Un 24% afirmó no tener claridad sobre si el manejo de la emergencia ha sido correcto o incorrecto.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast marca un 37% y su desaprobación llega al 49%

    Ley de Reconstrucción

    El nivel de apoyo sobre el proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social del Gobierno se mantiene estable en un 36%, desde la última medición. En paralelo, creció en dos puntos la proporción de quienes no tienen una postura definida, alcanzando un 33%.

    Por otro lado, un 31% declaró estar en contra de la iniciativa lo que implicó la disminución de un punto con relación a la encuesta anterior. En esta línea, la percepción sobre quiénes serían los principales beneficiarios de la ley permaneció mayoritariamente crítica: un 45%, con una baja de tres puntos desde la última medición, estimó que favorecería principalmente a las grandes empresas y personas de mayores ingresos.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast marca un 37% y su desaprobación llega al 49%

    En tanto, un 35%, cifra que se mantuvo estable por tercera semana consecutiva, consideró que el proyecto apunta a la creación de empleo para la población en general. El grupo de personas que no adhirió a ninguna de las dos posturas creció tres puntos, llegando a un 20%.

    Las percepciones en torno al impacto esperado del proyecto sobre el país siguen relativamente equilibradas, con un 40% que cree que tendría efectos positivos y un 35% que considera que generaría consecuencias negativas.

    Preocupaciones ciudadanas

    La seguridad permanece consolidándose como una de las principales urgencias y prioridades a resolver, con un crecimiento sostenido desde marzo y llegando a un 30% en mayo.

    Asimismo, aumentó la preocupación por las listas de espera y la salud pública, alcanzando un 18%. Por el contrario, la prioridad atribuida a temas económicos, como la reactivación económica y el empleo, anotó una disminución de 3 puntos y alcanzando un 13%.

    En cuanto a las expectativas en materia de delincuencia y seguridad, se registró un deterioro sostenido: con un alza de 19% en marzo a 41% en mayo sobre quienes creen que la situación empeorará. Asimismo, se registró una baja en quienes consideran que mejorará este panorama, desde un 52% en marzo a un 28% este mes.

    Criteria: aprobación del Presidente Kast marca un 37% y su desaprobación llega al 49%

    De igual forma ocurrió con las expectativas económicas. Quienes creen que estará peor la economía nacional en los próximos meses aumentaron de 23% a 39%, y las expectativas positivas cayeron de 41% a 29%.

    Sobre la situación económica de los hogares, las percepciones negativas crecieron de un 18% a 31%, mientras que las positivas disminuyeron diez puntos, llegando a un 28%.

    Un 24% consideró en la medición que la situación laboral mejorará, mientras que un 37% estimó que será más difícil encontrar o mejorar un empleo.

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    Más sobre:Encuesta CriteriaAprobaciónDesaprobaciónJosé Antonio KastCambio de gabinete

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