Fijan prisión preventiva para quinto imputado por secuestro de adulto mayor en San Miguel

En prisión preventiva quedó este miércoles el quinto sujeto detenido por su presunta responsabilidad en un secuestro extorsivo registrado el 21 de abril en San Miguel.

La victima fue el empresario Jorge Vera, un hombre de 84 años, ligado al rubro ferretero y dueño de caballos de carrera, que fue retenido por ocho días antes de ser liberado en Colina tras un trabajo conjunto del Ministerio Público y la Brigada Antisecuestros de la PDI.

Claudio Orellana, fiscal adjunto de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, explicó que a este quinto sujeto se le formularon cargos por secuestro extorsivo.

“Se le expusieron los antecedentes al tribunal y el tribunal fue del parecer de conceder la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público. Y en cuanto al plazo de investigación, este se mantiene vigente en 120 días a contar del 30 de abril pasado, cuando se formalizó a un primer grupo de cuatro imputados por este mismo hecho”, explicó el persecutor.

Orellana detalló que el sujeto desarrolló actividades logísticas asociadas al crimen y en la ejecución misma del delito.

La causa se mantiene en reserva.

El secuestro habría sido ordenado desde Colombia e involucró a ciudadanos venezolanos presuntamente vinculados al Tren de Aragua.