    El Deportivo

    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship

    El volante chileno abre la cuenta en la victoria del elenco blue como visitante. Alcanzan el cuarto lugar de la segunda división inglesa.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Marcelino Núñez le da un triunfo clave al Ipswich Town ante el Hull City en la Championship.

    Ipswich Town consiguió un triunfo fundamental en su visita al Hull City y se mantiene firme en la pelea por los primeros lugares de la Championship. El equipo dirigido por Kieran McKenna se impuso por 2-0 con una actuación determinante de Marcelino Núñez, autor del gol que destrabó el partido, y escalan al cuarto lugar de la tabla, con 27 puntos en 16 partidos.

    Tras un primer tiempo equilibrado, la visita encontró claridad en el complemento. El tanto llegó a los 69 minutos. El formado en Universidad Católica apareció en el centro del área para conectar de cabeza un centro desde la izquierda de Jaden Philogene. El remate, bajo y esquinado, superó al portero Ivor Pandur y puso el 1-0 en un duelo que hasta entonces no tenía dominador claro.

    El tanto activó al conjunto visitante. Apenas cuatro minutos después, amplió la ventaja. Finalmente, Chuba Akpom empujó la pelota casi sobre la línea, luego de una asistencia de Jack Taylor tras un córner. El 2-0 dejó sin respuesta a un Hull City que había llegado al arco rival solo mediante remates aislados.

    En el tramo final, Ipswich manejó el encuentro y no pasó mayores riesgos pese a los intentos del local por descontar. McKenna cerró el partido con cambios defensivos y administró la ventaja hasta el pitazo final. Núñez fue reemplazado al minuto 83. Tuvo 20 entregas precisas en 30 intentos y, además del gol, remató al arco en tres ocasiones.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalInglaterraChampionshipIpswich TownIpswichHull CityMarcelino Núñez

