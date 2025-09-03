SUSCRÍBETE
El Deportivo

Con un guiño a la UC: Marcelino Núñez rompe el silencio tras su polémico traspaso al Ipswich Town

El volante dio sus primeras palabras como futbolista del cuadro blanquiazul.

Lucas MujicaPor 
Lucas Mujica
Foto: @IpswichTown / X. Richard Calver

El mercado de fichajes en Inglaterra dejó una de las operaciones más comentadas de las últimas semanas, con un chileno como protagonista. Marcelino Núñez, volante formado en Universidad Católica, sorprendió al dejar Norwich City para incorporarse a Ipswich Town, el clásico rival de los canario, en una transferencia que no pasó desapercibida.

Tras tres temporadas defendiendo la camiseta amarilla, el mediocampista decidió dar un giro radical en su carrera y sumarse al histórico contrincante, movimiento que generó debate entre hinchas e incluso jugadores. El traspaso se cerró en 12 millones de euros, o sea, cerca de 14 millones de dólares, cifra que lo ubica entre las ventas más altas en la historia de la segunda categoría inglesa.

Marcelino Núñez fue presentado ante la hinchada del Ipswich Town.

En su primera entrevista como jugador del Ipswich, Núñez enfrentó con tranquilidad la polémica que rodeó su salida. “Respeto a todos los equipos. Estoy agradecido con el Norwich por darme la oportunidad de jugar en Inglaterra, pero ahora juego en el Ipswich y lo daré todo en la cancha”, declaró al sitio oficial de su nuevo club.

El chileno, de 25 años, recalcó que su misión es mantener el estilo que lo llevó a destacar desde sus días en San Carlos de Apoquindo. “Solo quiero hacer todo lo que siempre he hecho desde mi debut. Quiero demostrar mi capacidad técnica, marcar goles y dar asistencias. Espero poder aportar mucho en el campo”, aseguró.

Núñez no escondió la conexión emocional que encontró en su nueva camiseta. El azul y blanco del Ipswich le recordó de inmediato a la UC, el equipo que lo formó y lo catapultó a Europa. “Es del mismo color de la camiseta que usé en mi primer club, el de mi infancia, la Universidad Católica. Me alegra mucho volver a vestir este color”, comentó.

El volante, que también se consolidó como pieza recurrente en la selección chilena, tendrá que esperar para su estreno oficial. La fecha FIFA de septiembre retrasará su debut, pero el excruzado ya palpita lo que viene. “El estadio es precioso. Quiero ver el ambiente de la afición. Estoy deseando debutar”, cerró.

