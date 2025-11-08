El Ipswich Town de Marcelino Núñez le gana la pulseada al Swansea City de Lawrence Vigouroux por el Championship

El duelo de chilenos entre Marcelino Núñez y Lawrence Vigouroux, por la fecha 15 del Championship inglés, terminó a favor del mediocampista. Con ambos futbolistas de la Roja como titulares, el Ipswich Town cumplió con una contundente visita a Gales al golear por 4-1 al Swansea City.

El compromiso disputado en el Liberty Stadium arrancó favorable para el elenco del formado en Universidad Católica. Jack Clarke, a los 36′, ajustó un disparo desde fuera del área hacia el poste izquierdo, venciendo el esfuerzo del guardameta nacional.

Posteriormente, en el inicio del segundo tiempo (50′), Gonçalo Franco marcó la igualdad con un potente remate en la entrada del área. Sin embargo, la alegría duraría poco, porque tan solo cinco minutos después Cameron Burgess anotó un gol en contra en su afán por desviar un tiro.

La faena del Ispwich continuó a los 76′, luego de que Iván Azón capitalizó un balón que Vigouroux dejó vivo tras contener un cabezazo. Finalmente, a los 81′, se cerró el abultado triunfo con otro gol en propia por parte de Burgess. Núñez jugó hasta los 84 minutos y salió reemplazado por Chuba Akpom.

Con esta victoria frente al equipo del portero chileno, el Ipswich Town de Marcelino llegó a los 23 puntos y se ubicó en la séptima posición de la segunda división inglesa, a un puesto de entrar en zona de liguilla. El Swansea de Vigouroux, en tanto, cayó hasta el décimo octavo lugar con 17 unidades.

Festeja Brereton

En otra participación de un jugador de la Roja por el Championship inglés, Ben Brereton celebró con el Derby County. El delantero fue parte de la oncena titular en el triunfo en calidad de visitante por 2-1 ante el Blackburn Rovers, uno de sus exequipos.

El atacante oriundo de Stoke-on-Trent jugó hasta los 72 minutos y fue testigo de los goles de Carlton Morris (19′) y Patrick Agyemang (45′), que contribuyeron a que el conjunto ovejuno alcanzara los 23 puntos, para posicionarse en el décimo lugar.