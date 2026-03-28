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    Tiger Woods queda en libertad tras protagonizar un accidente automovilístico en Estados Unidos

    El golfista norteamericano salió bajo fianza después de ser detenido por, presuntamente, conducir bajo el efecto de alguna droga y negarse a una prueba de orina tras dar negativo en consumo de alcohol.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Tiger Woods protagonizó un nuevo accidente en Estados Unidos. Foto: REUTERS/Hans Deryk/File Photo

    Tiger Woods ha quedado en libertad bajo fianza después de haber sido detenido por presuntamente conducir bajo el efecto de alguna droga y provocar un accidente de tránsito en Florida, Estados Unidos.

    Según los reportes de la prensa, el golfista se negó a someterse a una prueba de orina luego de dar negativo a los controles de alcoholemia.

    Woods, quien se estaba preparando para regresar en dos semanas para enfrentar el Masters de Augusta tras sufrir la rotura del tendón de Aquiles en marzo de 2025, acabó volcando el vehículo en el que se trasladaba mientras realizaba una maniobra de adelantamiento.

    Si bien salió ileso del accidente, la policía que llegó al lugar describieron que lo encontraron en un estado “letárgico”, por el que sospecharon de que podría haber consumido alguna sustancia.

    Tras ser interrogado, el golfista permaneció en prisión por ocho horas antes de ser puesto en libertad bajo fianza, tal como reveló la Oficina del Sheriff del condado de Martin.

    Los investigadores de conducción bajo los efectos del alcohol acudieron al lugar y el señor Woods mostraba signos evidentes de deterioro. Le hicieron varias pruebas. Él explicó las lesiones y las operaciones a las que se había sometido y lo tuvimos en cuenta, pero le realizaron algunas pruebas exhaustivas en la carretera”, explicó el sheriff John Budensiek en una rueda de prensa.

    “Fue detenido y trasladado a la cárcel del condado de Martin. Allí e incluso en el lugar de los hechos, realmente no sospechábamos que hubiera alcohol de por medio en este caso, y así resultó ser. El señor Woods dio un resultado de tres ceros en la prueba de alcoholemia, pero cuando llegó el momento de solicitarle un análisis de orina, se negó”, añadió.

    También expuso que los agentes que llegaron al sitio del accidente creían que Woods estaba “bajo los efectos de una medicación” y que presuntamente iban a exceso de velocidad pues el coche “se deslizó una distancia considerable antes de detenerse”.

    Un nuevo accidente

    Woods ya había protagonizado un fuerte accidente en 2021 en Los Ángeles. En aquella ocasión debió ser operado de urgencia tras sufrir una serie de fracturas en las piernas.

    En ese momento, la policía aseguró que tras el choque Woods estaba lúcido y sin olor a alcohol. Por lo mismo, las sospechas de la causa del accidente se trasladaron a un exceso de velocidad o la distracción por manipular un teléfono.

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